36년 만의 데자뷔 ‘수퍼 301조’의 위협

“이건 주술 경제학이다(It’s a voodoo economics).”

지난해 12월 27일 워싱턴포스트(WP)가 도널드 트럼프 신임 미국 대통령의 세제 개편방안을 집중 분석한 기사 말미에 내린 결론이다. 1980년 조지 H W 부시(아버지 부시)가 공화당 후보 지명전에서 할리우드 배우 출신 ‘비주류’ 로널드 레이건의 경제공약을 비판하면서 처음 썼던 용어다. 레이건은 세율을 낮추면 성장률이 높아지고 경제 규모가 훨씬 더 커져 오히려 조세 수입이 증가한다는 래퍼커브 효과를 바탕으로 ‘공급 경제학’을 주장했다.

레이건 집권 8년간 인플레이션은 12.5%에서 4.2%, 70년대 오일쇼크 여파로 11%까지 치솟았던 실업률은 임기 말 5.4%까지 떨어졌다. 일자리는 8년간 2000만 개 이상 새로 만들어졌다. 연평균 성장률이 3.5%에 달했다. 다만 경제 성장이 곧 세원을 넓혀 세수를 증대시킬 것이란 장담과는 반대로 레이건 집권 첫해 7000억 달러였던 미국 재정적자는 87년 2조 달러로 세 배 가까이로 불었다.

트럼프 대통령은 레이거노믹스의 영광을 재현하려 한다. 레이건의 선거 슬로건 ‘미국을 다시 위대하게(Make America Great Again)’를 실제로 구현하겠다는 것이다. 트럼프 경제정책의 방향을 잡으려면 레이건 행정부(1981~89년) 시기를 살펴볼 수밖에 없다.

사실 그 어떤 대통령도 기준금리를 올리는 일을 달가워하지 않는다. 금리를 올릴 경우 경기가 위축될 것이 자명하기 때문이다. 그렇지만 80년대 레이건 대통령이 그랬듯 트럼프는 금리를 어느 정도 올리는 일에 동의할 전망이다. 70년대부터 과도한 정부 지출로 만성화됐던 인플레이션을 잡기 위해 81년 폴 볼커 당시 연준(Fed) 의장은 과감하게 금리를 올렸다. 기준금리를 19%까지 올리며 인플레이션을 3.5%까지 내리는 데 성공했다. 다만 고금리정책 때문에 레이건 1기 내내 달러는 강세를 유지했다.

트럼프 행정부도 80년대와 마찬가지로 금리를 올려야 할 상황이다. 트럼프는 오바마가 지명한 민주당원 재닛 옐런 의장이 오바마 대통령의 정치적 성공과 힐러리 클린턴 전 국무장관의 대통령 당선을 위해 의도적으로 저금리를 유지해 왔다고 의심한다. 조지 W 부시 행정부 시기 경제자문위원회(CEA) 의장을 맡은 그레고리 맨큐 하버드대 교수도 “트럼프는 본인이 저금리 인간이라고 주장하지만 오바마 행정부가 만든 인위적 버블을 제거하기 위해서라도 금리를 정상화할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

트럼프 초대 행정부 장관(15명) 가운데 기업인 출신은 5명으로 전체 3분의 1에 해당한다. 81년 레이건 대통령이 국방·재무·내무·노동장관 등 4개 자리에 대거 기업인 출신을 등용한 것을 그대로 벤치마킹했다. 투자은행 메릴린치 회장 출신으로 레이건 행정부에서 재무장관을 역임한 도널드 리건은 일본을 상대로 자본시장 자유화 정책을 밀어붙였다. 83년 600억 달러까지 치솟은 미국의 무역적자 가운데 3분의 1(200억 달러)을 차지했던 일본 시장을 개방시킨 다음 일본 자본의 미국 부동산 투자로 무역적자를 메우려 했다. 85년 플라자합의로 달러당 250엔대였던 엔화 가치는 87년 말 120엔대까지 두 배 이상으로 올랐다. 월스트리트저널(WSJ)은 “레이건 시대 타깃이 일본이었다면 트럼프의 공격 대상은 중국이라는 점만 서로 다를 뿐”이라며 “중국을 상대로 자율변동환율제 같은 조치를 강하게 밀어붙여 위안화 평가절상을 시도할 수 있다”고 분석했다.

레이건 행정부에서 미 육류협회장 출신의 리처드 링 농무장관은 정부 농업보조금을 대폭 삭감하고 미국산 쇠고기·돼지고기를 유럽·아시아 국가에 판매하는 일에 앞장섰다. 원자력발전소 건설업체 회장 조지 슐츠가 국무장관에, 제지업체 임원이던 조셉 트리블을 에너지부 환경 담당 차관보에 지명했다. 이들은 석탄·석유·원자력 등 자원을 가리지 않고 더 많은 에너지를 생산해야만 미국이 더욱 번영한다는 논리를 폈다. 75년 1600개에 불과했던 시추공 수는 85년 4520개까지 증가했다. 광물·석유산업이 전체 산업에서 차지하는 비중은 같은 기간 1.3%에서 3.9%로 높아졌다. 트럼프 역시 버락 오바마 행정부가 주도했던 친환경에너지 보조금 정책을 완전 폐기해야 한다는 입장이다.

김학균 미래에셋대우 투자전략팀장은 “80년대 ‘레이건 혁명’ 당시 행정부에 수혈된 기업인, 월가 출신 금융인은 감세와 규제 완화로 뉴딜정책의 그림자를 지웠던 일종의 ‘전사’였다”며 “트럼프 역시 전 국민 건강보험 같은 오바마식 정부 설계주의를 폐기하고 ‘주식회사 미국’의 시대를 다시 열려는 의도”라고 설명했다.

한·미 통상 역사에서 처음 있는 미국의 통상 보복 사례는 레이건 행정부 때였다. 84년 미 상무부는 삼성전자와 LG전자(당시 금성사)·대우전자 등 한국 3개 업체가 생산한 브라운관 컬러TV를 대상으로 15%의 반덤핑 관세를 부여했다. 레이건 행정부는 88년 한국과 대만을 환율조작국으로 지정하고 ‘수퍼 301조’를 적용했다. 수퍼 301조는 의회 동의 없이 대통령의 행정명령만으로 미국이 무역 상대국에 15%의 보복 관세를 부과할 수 있는 가장 강력한 조치다.

일단 트럼프 대통령은 중국을 상대로 수퍼 301조를 발동시킬 수 있다고 공언하고 있다. 미국의 지난해 대중 무역적자는 3657억 달러(약 430조원)로, 중국이 세계무역기구(WTO)에 가입하기 전인 2000년 대비 네 배 이상으로 늘었다. 심상렬 광운대 국제통상학부 교수는 “트럼프가 중국을 터무니없이 ‘배싱(bashing)’하는 것처럼 보여도 무역적자를 감안할 경우 사실은 합리적 행동으로도 볼 수 있다”고 설명했다. 중국 환구시보는 지난 18일 사설에서 “미국이 중국산에 대한 반덤핑 관세를 매기면 중국도 주저 없이 보복할 것”이라고 경고했다.

중국을 환율조작국으로 지정할 경우 그다음 타깃은 한국이 될 수도 있다. 멕시코 몬테레이에 연간 30만 대 생산 규모의 공장이 있는 현대·기아차가 30억 달러(약 3조6000억원) 규모의 미국 투자계획을 밝힌 것도 이 때문이다. 삼성전자도 미국에 판매하는 TV 가운데 90% 이상을 멕시코에서 생산한다. 더군다나 트럼프가 취임하기도 전인 지난해 말 미 상무부는 중국산 삼성 세탁기에 대해 최대 50%에 달하는 반덤핑 관세를 확정했다. 유병규 산업연구원장은 “미국을 상대로 한·미 자유무역협정(FTA)의 긍정적 효과를 강조하는 등 중국·멕시코처럼 미국의 표적이 되지 않도록 대응전략을 짜야 한다”고 말했다.

트럼프는 선거기간 내내 법인세율 최대 20%포인트 인하(35→15%)를 주요 공약으로 내걸었다. 미국 내 일자리를 더 만들기 위해선 기업들을 미국으로 데려와야 하고 이를 위해 법인세를 낮춰야 한다는 논리다. 레이건 행정부가 최고 70%였던 개인 소득세율을 28%로, 48%였던 법인세율을 34%로 각각 낮추는 공격적 감세정책을 시행했던 것과 유사하다. 트럼프 행정부도 39.6%에 달하는 최고 소득세율을 33%로 낮추고 상속세는 아예 폐지한다고 밝혔다.

다만 감세로 인한 세수 감소, 이로 인해 발생하는 재정적자는 레이건 때와 마찬가지로 트럼프의 발목을 잡을 가능성이 크다. 미국의 국내총생산(GDP) 대비 정부 부채 규모는 80년 31%에서 레이건 2기가 끝난 89년 53%까지 증가했다. 신용평가업체 무디스는 트럼프의 공약이 실현되면 미국의 GDP 대비 재정적자 규모가 2015년 2.5%에서 2026년 11.4%까지 확대될 것으로 전망했다.

레이건 시기 500억 달러를 쏟아부은 대표적인 국방비 지출사업 ‘스타워즈’ 계획은 사실 대형 인프라 프로젝트였다. 미사일방어(MD) 시스템 개발에 대응하기 위해 국방비를 쏟아부었던 소련은 결국 해체됐고 미국이 냉전에서 승리했다. 이 과정에서 통신·위성·컴퓨터·반도체 등 정보기술(IT) 분야의 급격한 발전이 이뤄졌다. 마이크로소프트(MS)·IBM·인텔 같은 IT 기업이 이 시기 매출 기준 세계 100대 기업에 자리를 잡았다.

트럼프도 민간 투자에 기반한 1조 달러(약 1200조원) 규모의 사회간접자본(SOC) 재건 프로젝트를 내걸었다. 김학균 팀장은 “항만·공항·도로뿐만 아니라 송전망 현대화, 차세대 통신망 구축에 대한 투자정책이 입안될 것”이라고 설명했다. 다만 감세와 인프라 투자를 병행한다면 레이건 때와 마찬가지로 대규모 재정적자에 시달릴 수 있다. 빌 클린턴 행정부 시기 재무장관인 래리 서머스 전 하버드대 총장은 뉴욕타임스(NYT) 기고를 통해 “4%대 고성장, 재정적자 감축, 국방비 지출 증가 등 트럼프가 내세우는 세 가지 군사·경제적 목표는 동시 달성이 불가능한 일”이라며 “트럼프의 경제정책은 단기적으로는 성장률을 높이겠지만 필연적으로 정부 부채를 늘려 중장기적으로 경기 침체를 야기할 수 있다”고 지적했다.

김영민 기자 bradkim@joongang.co.kr

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS