조기 대선에 역전 어려워 vs 거부감 탓 확장력 한계

문재인 전 더불어민주당 대표의 지지도가 연일 고공행진을 하고 있다. 지지도 1, 2위를 다투던 반기문 전 유엔 사무총장이 귀국 이후 잇따른 구설로 주춤하는 사이 지지도 격차는 더욱 벌어졌다. 지난 16~18일 리얼미터 조사에서 문 전 대표는 28.1%로 반 전 총장(21.8%)보다 6.3%포인트 앞섰다. 한 달 전인 지난해 12월 12~16일 같은 조사 때 3.2%포인트 차이(23.7% 대 20.5%)에 비해 두 배가량 늘어났다. 양자 대결에선 47%와 35%로 10%포인트 이상 차이가 난다. 게다가 다른 대선주자들의 지지율도 좀처럼 반등 기미를 보이지 않고 있다. ‘문재인 대세론’이란 용어가 정치권에서 회자되는 이유다.

실제로 문 전 대표는 최순실씨 국정 농단 파문이 확산되고 촛불집회가 본격화된 지난해 11월 이후 두 달 넘게 1위를 고수하고 있다. 특히 탄핵사태로 인해 대선이 앞당겨질 가능성이 커지면서 대세론은 더욱 위력을 발휘하고 있다는 평가다. 하지만 ‘문재인 대세론이 끝까지 지속될 수 있을 것이냐’에 대해서는 상반된 시선이 상존하고 있는 게 현실이다. 정치권 안팎에서도 문재인 대세론이 계속 유지·강화될 것이란 전망 못지않게 여러 변수와 한계 또한 무시할 수 없다는 신중론이 만만찮게 제기되고 있다.

[문 전 대표 권력의지, 전에 없이 강해]문재인 대세론이 한동안 지속될 것이란 분석은 무엇보다 ‘탄핵 선거’라는 특수성에 기반하고 있다. 이는 문 전 대표 캠프의 기본적인 상황 인식이기도 하다. 한 측근은 “이번 대선은 촛불로 대변되는 국민적 분노와 열망이 그대로 투영되는 선거”라며 “중도층이 선뜻 보수 후보를 찍기가 쉽지 않은 분위기가 끝까지 유지될 것”이라고 진단했다.

조기 대선 전망도 대세론에 유리하게 작용하고 있다. 헌법재판소가 2월 말~3월 초 탄핵안을 인용할 경우 4월 하순이나 5월 초순에 ‘벚꽃 대선’이 치러지게 된다. 이렇게 되면 대선이 불과 석 달 앞으로 다가오면서 후발주자들이 역전할 수 있는 시간과 기회도 줄어들 수밖에 없다. 캠프 관계자는 “예정대로 12월 대선이었으면 벌써 대세론이란 용어가 나오지도 않았을 것”이라며 “하지만 이번엔 탄핵안이 인용되면 곧바로 결승선을 향해 달려가야 하는 상황”이라고 말했다.

탄탄한 당 지지도를 등에 업고 있는 것도 강점으로 꼽힌다. 후보 지지도가 아무리 높더라도 당 지지도와 따로 갈 경우 결국엔 낮은 쪽으로 수렴할 가능성이 크다는 게 지금까지의 경험칙이었다. 하지만 최근 민주당 지지도는 박근혜 정부 출범 이후 최고 수준을 유지하고 있다. 지난 20일 발표된 한국갤럽 조사에서도 민주당 지지도는 37%로 새누리당(12%)과 국민의당(11%)에 세 배 이상 앞섰다. 대선주자 중 가장 확고한 열성 지지층을 확보하고 있는 문 전 대표에게 당 지지도까지 뒷받침되고 있는 만큼 대세론이 쉽게 흔들리지 않을 것이란 분석이다.

여기에 다른 경쟁자들이 처한 상황도 한몫하고 있다. 강력한 대항마로 여겨지던 반 전 총장은 귀국 일주일여 만에 회의론에 휩싸이기 시작했다. 5년 전 단일화 신경전을 벌였던 안철수 전 국민의당 대표는 탄핵정국에서도 좀처럼 반등의 계기를 찾지 못하고 있다. 3자 대결에서의 비교 우위는 갈수록 커지는 양상이다. 리얼미터 조사에서도 반 전 총장은 30.5%, 안 전 대표는 12.3%를 기록한 반면 문 전 대표는 41.5%를 얻으며 처음으로 40%를 넘어섰다.

여당인 새누리당이 자중지란에 빠지면서 최악의 경우 대선후보조차 내지 못할 초유의 사태마저 예견된다는 점도 호재다. 조직·정보·자금 등에서 압도적 우위를 점하는 집권당 소속 후보가 현재 지지도 10위 안에 한 명도 없는, 대한민국 정치사에 유례가 없는 행운마저 문 전 대표에게 주어진 셈이다.

당내 현실도 크게 다르지 않다. 촛불정국 이후 무섭게 떠올랐던 이재명 성남시장의 지지율도 올 들어 점차 빠지는 추세다. 이번 주엔 한 자리 숫자까지 내려갔다. 당초 돌풍이 기대됐던 안희정 충남도지사는 아직 미풍 수준에 그치고 있다. 오히려 외부 공세에 맞서 문 전 대표를 옹호하는 모습을 보이면서 차별화에 실패하고 있다는 지적도 나온다. 박원순 서울시장과 김부겸 의원도 좀처럼 여론의 주목을 끌지 못하고 있다. 1강 4약 구도가 굳어지면서 치열한 난타전이 벌어지기 마련인 당내 경선도 무혈 통과할 가능성이 커졌다. 문 전 대표로서는 체력 소모를 최소화하며 본선에 오를 수 있는 최선의 시나리오다.

문 전 대표의 5년 전 학습효과도 무시할 수 없는 요소다. 2012년 대선 때의 미숙함과 시행착오가 오히려 약이 됐다는 게 캠프 내부의 평가다. 문 전 대표 핵심 측근은 “후보 본인의 권력의지도 5년 전과 비교 불가능할 정도로 강해졌다”며 “조직·정책 등 지지그룹도 탄탄하게 준비돼 있는 상태”라고 전했다. 이미 지난해 10월 싱크탱크인 ‘국민성장’을 조기에 띄웠고 지난 14일엔 각계각층의 지지자 모임인 ‘더불어포럼’도 본격 활동에 들어갔다.

문 전 대표가 확실히 예전과 달라졌다는 정치권의 평가는 인사에서도 확인된다. 오랫동안 호흡을 함께했던 핵심 참모와 측근 의원들을 대거 2선으로 내린 뒤 ‘박원순맨’으로 활동하던 임종석 전 서울시 정무부시장을 비서실장에 앉혔다. 2012년 대선에 임박해 당 원로들이 “측근 2선 후퇴라는 막판 승부수를 띄워야 한다”고 요구했을 때도 끝내 측근들을 곁에 뒀던 그였다.

[폐쇄성 논란에 극성 ‘문빠’ 역풍 우려도]이 같은 흐름과는 별개로 “문재인 대세론이 끝까지 지속되기는 결코 쉽지 않을 것”이란 평가 또한 정치권의 주된 담론으로 자리 잡고 있다. 얼핏 보면 대세론이 ‘대세’가 되고 있는 듯하지만 조금만 속을 들여다보면 상황이 녹록지만은 않다는 지적이다. 유창선 정치평론가는 “현재 문 전 대표가 가장 대권에 접근해 있는 건 분명하다”면서도 “한국 사회가 워낙 역동적인 만큼 역대 대선에서도 그랬듯이 앞으로도 판이 몇 번은 더 흔들릴 것”이라고 섣부른 낙관론을 경계했다.

무엇보다 ‘비문 연대’ 성사 여부가 최대 변수다. 제3지대론·빅텐트론 등이 거론되는 가운데 반기문·안철수·손학규·유승민 후보 등이 한두 번의 경선을 통해 어떤 형태로든 비문 단일 후보로 자리매김한 뒤 문 전 대표와 일대일 구도를 형성할 경우 누구도 승리를 장담할 수 없을 것이란 관측이다. 여기에는 경선 과정에서 흥행몰이에 성공할 경우 컨벤션 효과를 등에 업을 수 있게 되고, 이는 별다른 화제 없이 끝날 가능성이 큰 민주당 경선과 비교되면서 대선 레이스의 주도권을 되찾을 수 있을 것이란 계산도 곁들여진다.

개헌 변수도 이와 함께하고 있다. 비문세력 내부에서는 개헌을 고리로 연대에 성공할 경우 대선 전 개헌 불가 입장을 고수하는 문 전 대표와 개헌 대 호헌 프레임으로 승부할 수 있을 것으로 판단하고 있다. 그럴 경우 친문 대 비문이란 기존의 대세론 구도가 비문 쪽에 유리한 방향으로 바뀔 가능성이 있다.

문 전 대표 지지도의 확장력엔 한계가 뚜렷하다는 지적은 예나 지금이나 아킬레스건이다. 친노 색채에 대한 중도보수층의 거부감이 여전한 상황에서 지금의 1위는 보수의 와해에 따른 반사이익일 뿐이란 냉정한 평가가 그것이다. 한 여론조사 전문가는 “문 전 대표 지지도가 최근 오르긴 했지만 중도층을 확실히 끌어안지 못하고 있다는 점에서 안정권으로 분류하긴 힘들다”며 “지금의 무응답층은 대선 때도 문 전 대표를 찍지 않을 확률이 높다고 봐야 할 것”이라고 말했다.

야권 내부의 비문 기류도 주로 이에 기반하고 있다. 민주당의 한 중진 의원은 “2012년 중도 표까지 똘똘 뭉쳤어도 결국 못 이겼지 않느냐. 확장성이 부족하다는 게 증명된 셈”이라며 “이번에도 별반 다르지 않을 수 있다”고 우려했다. 국민의당 관계자도 “탄핵 효과는 대세론에 이미 다 반영됐고, 대선정국에 본격 들어서면 또 다른 전략적 판단이 작용할 수밖에 없을 것”이라고 전망했다.

문재인 대세론의 위기는 오히려 내부에서 촉발될 가능성이 크다는 목소리도 적잖다. 문재인 캠프의 배타성과 폐쇄성은 이미 해묵은 논란거리다. 바른정당이 “문 전 대표는 남자 박근혜”라고 비판하고 국민의당이 “문 전 대표가 집권하면 정권 교체가 아니라 패권 교체”라고 각을 세우는 것도 이런 이유에서다. 극성 ‘문빠’의 인신 공격에 따른 역풍도 난제다. 문 전 대표가 선플운동까지 제안했지만 별무효과다. 캠프 관계자들조차 “솔직히 우리도 잘 컨트롤하지 못하는 상황”이라고 토로할 정도다.

이 같은 난관을 모두 통과하더라도 야권 후보라면 반드시 넘어야 하는 산이 하나 남아 있다. 야권의 핵심 지지기반인 호남 민심이다. 문 전 대표로서는 이미 지난해 총선에서 호남의 경고장을 받아 든 터라 이번엔 어떻게든 호남 민심을 잡아야 하는 절박한 처지다. 하지만 호남 현지에서는 특정 후보에 대한 지지를 유보한 채 끝까지 상황을 지켜보겠다는 기류가 여전히 강하다. 이는 호남 출신이 많이 거주하는 수도권 민심과도 직결된다는 점에서 막판까지 주요 변수로 작용할 가능성이 크다는 게 전문가들의 공통된 전망이다.

안보 이슈도 언제든 터질 수 있는 시한폭탄이다. 북한 문제나 고고도미사일방어(THAAD·사드) 체계 배치 등이 이슈화되면서 좌우 이념 갈등이 증폭될 경우 대선판은 순식간에 시계제로 상황에 빠질 수 있다. 문 전 대표가 안보 현안에 대해 신중한 입장을 견지하는 것도 또 다른 형태의 ‘종북’ 논란을 미연에 막기 위해서라는 분석이다.

[대세론도 후보 하기 나름]대세론이 주목받는 이유는 역대 대선에서 대세론이 겪었던 부침의 역사 때문이다. 이회창 대세론과 이인제 대세론의 결말이 말해 주듯 일찌감치 대세론으로 뜬 후보의 끝은 상당 부분 좋지 않았다. “선거는 역전이 최대 볼거리”라는 말처럼 약자를 응원하는 인간의 기본 심리와 뭔가 드라마를 바라는 군중의 기대감도 대세론에는 불리하게 작용해 왔다.

반면 2007년 이명박 대세론은 끝내 이변을 허락하지 않았고 2012년 박근혜 대세론도 안철수 현상과 야권 후보 단일화에 흔들리는 듯했지만 결국엔 승리로 이어졌다. ‘대세론도 후보 하기 나름’이란 얘기가 나오는 이유다.

전문가들은 설 연휴 이후 여론조사 추이가 1차 변곡점이 될 것으로 전망하고 있다. 문 전 대표 지지도가 지금의 추세를 유지하거나 격차가 더욱 벌어지면 대세론이 조기 대선정국의 상수로 자리 잡을 공산이 크다. 반대의 경우엔 대세론이 협공을 받으면서 휘청거릴 가능성을 배제할 수 없다. 임종석 비서실장은 “아무리 뻔한 선거라도 서너 번은 출렁이기 마련인데 대선은 오죽하겠느냐”며 “한시도 긴장을 늦출 수 없는 상황”이라고 말했다.

