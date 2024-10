▶이복순씨 별세, 성희목(전 KT 부산지사 상무)·희직(전 강원도의회 부의장)·희복(분포고 교사)·숙희(전 경남일보 문화부장, 부산 서구신문 편집장)씨 모친상=21일 오전 8시, 부산 동래 한서병원 장례식장 특2호, 발인 23일 오전 7시 40분, 051-582-1041

▶이철수씨 별세, 이민규(롯데건설 윤리경영부문 차장)·주연씨 부친상, 유지현(TV조선 차장)씨 시부상, 주영래(CJ프레시웨이 홍보팀장)씨 장인상=21일, 한양대병원 장례식장 2호실, 발인 23일 오전 8시, 02-2290-9442

▶최원문씨 별세, 최철규(외교부 본부대사)·현미·진규(스콜스키엔지니어링 팀장)씨 부친상, 허창언(금융보안원장)씨 장인상=20일 오전 10시, 서울성모병원 장례식장, 발인 22일 오전 11시, 02-2258-5940

▶박연대(전 슈가앤솔트 대표)씨 별세, 박연수(전 고등기술연구원 부장)·경희(삼성증권 상무)씨 형제상=20일 오후 3시, 신촌세브란스병원, 발인 23일 오전 7시, 02-2227-7547

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS