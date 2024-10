워싱턴 접수한 기업인들이 단기 활황 이끌 것

도널드 트럼프 대통령의 취임은 1970년대 오일쇼크 만큼이나 충격적인 돌발 변수다. 이미 세계 경제에 큰 영향이 나타나고 있으며 앞으로도 더욱 그럴 것이다.

2008년 뛰어난 수사와 웅변으로 유명한 버락 오바마는 미국 정치를 바꾸고 더 나은 사회를 만들겠다고 역설하며 대통령이 됐다. 중산층과 서민을 위한 나라에 수많은 유권자가 열광했다. 실질 국내총생산(GDP)은 지난 5년간 2%대에서 점차 회복하는 추이를 보였다. 비정규직도 많지만 일자리 1500만개가 만들어 지면서 실업률도 4.7%로 하락했다. 그런데 오바마 정부에서 성실하게 산 사람들이 트럼프를 뽑았다. 그들은 워싱턴의 변화를 요구한 것이다.

지난 8년간 미국인들은 통계적으로 행복해보였다. 상위 1%의 엘리트들은 특히 그랬다. 지구 온난화를 얘기할 정도로 정신적·시간적 여유가 있었다. 하지만 그들을 제외한 유권자들, 특히 중산층은 그렇게 생각하지 않았다. 내 고향은 미시건주 디트로이트다. 폴란드 이민자인 아버지는 교육을 전혀 받지 못하고 노동자로 평생을 보냈다. 하지만 4년간 1만 달러를 들여 간신히 내 대학 교육을 뒷받침해줬다. 미국에서의 대학 교육은 수익률 높은 투자다. 최소한 수십만 달러의 가치가 있다. 나는 경제학 박사 학위를 받았고 명성을 얻고 부유해졌다. 가족들 모두 행복해졌다. 이게 바로 아메리칸 드림이다.

이런 기회가 이젠 많은 미국인에게는 없다. 지난해 여름 한 골프장에서 오바마 대통령의 경호원을 만난 적이 있다. 그는 “아들 셋이 있는데 평생 열심히 일했지만 한 명당 10만 달러씩 드는 학비를 감당하기 정말 어려웠다”고 말했다. 문제는 졸업한 뒤에도 상황이 나아지지 않았다는 점이다. 그는 “아이 하나는 겨우 끔찍한 일자리를 찾았지만 나머지 둘은 아직 실업자 신세”라고 한탄했다. 그 10만 달러는 이제 4년에 20만 달러가 됐다. 맞벌이로 20만~30만 달러를 버는 중산층 가정이 아이 둘을 대학에 보내려면 50만 달러를 각오해야 한다. 이젠 기업들이 더 이상 노후자금도 제공하지 않는다. 내가 보스턴에 15만 달러에 지어서 살고 있는 집은 이젠 150만 달러다. 중산층에게는 큰 압박이고 큰 위기다. 트럼프는 바로 이런 불만을 파고 들었고 대통령이 됐다.

[내년 물러나는 옐런 후임도 기업가 예상]이제 과거의 예측이나 추세를 분석하는 것은 제쳐 놓고 새로운 시각에서 트럼프 행정부를 바라볼 필요가 있다. 트럼프 행정부는 미국과 전세계 경제에 아주 큰 변화를 일으킬 것이다. 다른 국가와의 관계도 크게 달라질 것이다. 제로베이스에서 모든 요소를 두루 살펴야 한다.

우선 트럼프 행정부의 면면을 살펴보자. 군부 인사 몇몇을 제외하고는 워싱턴에서 정치 경험이 없는 기업인들이 대부분이다. 관료·정치인 출신 아니라 기득권 대신 경영현장에서 뛰었던 사람들이다. 정가의 아웃사이더인 이들은 워싱턴 정치에 비판적이다. 이들은 기업이 주주 이익 극대화를 추구하는 것처럼 정치권이 시민 이익 극대화를 위해 노력하지 않는 것을 이해하지 못한다. 워싱턴의 지상목표는 재선과 상대당의 집권을 막는 것이다. 여기에만 관심이 있으니 유권자의 불만이 누적된 것이다.

워싱턴의 정치 자체가 이전과 크게 바뀔 것이다. 행정부에서 예측 불가능한 정책을 쏟아낼 수 있다. 대법관도 보수적 성향의 인사가 임명될 가능성이 크다. 올해 새로 임명될 연준(Fed) 위원 2명은 버냉키 같은 저명한 인사도 경제학자도 아닐 것이다. 기업인이나 은행가 출신이 될 것이다. 내년 1월 임기가 끝나는 옐런 의장의 후임 역시 기업인 출신이 되지 않을까 생각한다. 한 마디로 워싱턴이 기업인·금융가에 의해 접수된 것이다.

기업인은 속성상 학자나 관료 같은 탁상공론을 좋아하지 않는다. 행동파다. 미국 정부의 조직문화가 예전과 크게 달라질 것이다. 미국 뿐 아니라 다른 여러 국가에도 큰 충격이 될 것이다. 트럼프 행정부는 고소득층의 세제 혜택을 다 폐지하는 대신 일반 유권자들이 혜택을 받을 수 있도록 세율을 인하하고, 오바마 행정부에서 공을 들인 지구 온난화나 불평등 해소 같은 부분에 상대적으로 조명이 줄어들 것이다. 사회간접자본에 대한 투자를 늘리는 한편 군사비도 늘릴 것이다. 미국에서는 테러에 대한 두려움이 크고 북핵 등 국제 관계에 대한 우려도 적지 않다. 이런 면에서 트럼프는 한국에도 계속 친구가 될 것이다. 미국의 서부를 공격할 수 있는 핵미사일로 무장한 북한은 트럼프가 해결책을 찾을 수 밖에 없는 문제다. 트럼프는 미국에 안정을 다시 가져다주고 위협을 제거할 것이라고 항상 얘기했다.

[부채 급증, 물가 상승 대응책에 관심]이같은 인프라 투자 증가와 감세는 적어도 단기적으로는 미국 경제가 빠른 속도로 회복하는 동력이 될 것이다. 일자리가 늘고 기업의 수익이 늘면 금리 상승에도 주식 시장이 동반 상승할 수 있다. 미국 증시 뿐 아니라 전 세계적으로 증시가 큰 폭으로 오르고 새 고점 찍을 것이다. 미국의 경제 성장률은 올해 2.6%에서 내년에는 3.5%에 달할 것이고 2019년에는 4%에 달할 수 있다. 이에 따라 올해 물가 상승률은 2.5%로 Fed의 억제 목표인 2%를 넘어설 것이다. 당분간은 큰 문제가 없겠지만 내년까지 위원 6명이 교체되는 Fed가 급증하는 정부 부채에 어떻게 대응할 지도 관심거리다. 중장기적으로 중앙은행의 독립성이 훼손되면서 물가 상승률이 4~5%에 달하면 남미식 외환위기 가능성도 배제할 수 없다.

트럼프의 보호무역주의는 멕시코와 중국이 주요 타깃이다. 중국과의 경제 관계는 비교적 우호적이었는데 트럼프 행정부에선 다를 것이다. 중국의 위안화 평가 절하, 보호무역 때문에 미국이 손해 봤다는 인식이 팽배한 상태다. 일본·한국은 그 정도는 아니다. 자유무역협정(FTA) 재협상 등 통상마찰이 우려할 만큼 고조되지는 않을 것으로 본다. 중국과의 마찰이 심해지면 한국 제품 수입이 늘 수도 있다.

결론적으로 감세와 재정지출 증가 덕에 무역전쟁과 이민정책이라는 악재에도 수요 측면에서 미국 경제의 성장이 촉진될 것으로 예상된다. 한국에도 수출에 호재라 볼 수 있다. 미국발 경제 충격은 전세계에 파급 효과를 미치기 때문에 예측이 조심스럽지만 한국의 성장률은 지난해보다 더 높아질 것이다. 내년에는 3%대 성장도 조심스레 기대할만 하다. 한국은 지금 물가 상승률이 아주 낮은 상황이라는 점도 고무적이다. 강한 달러 때문에 물가는 좀 오르겠지만 앞으로 1~3년은 한국 경제도 분명이 혜택을 받을 수 있을 것이다.

앨런 사이나이디시전이코노믹스 회장

