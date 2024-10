보복 말고 먼저 증거 확보를, 디지털 시민교육도 강화해야

니컬러스 칼라일(53) 변호사는 국제적으로 활동하는 시민단체 ‘노 불리(No Bully)’의 대표다. 이 단체의 이름 ‘불리(Bully)’는 ‘약자를 괴롭히는 사람’을 뜻한다. 칼라일 자신이 영국에서 고교 시절 괴롭힘을 당한 피해 당사자였다.

“12세 때였다. 동급생 중에서 가장 어렸고 작았다. 그런 이유로 동급생들이 나의 숙제나 옷가지를 가져다가 학교 곳곳에 뿌려 놓기도 했다. 한번은 동급생 몇이 나를 붙잡고 배를 주먹으로 때린 적도 있다. 그런데 가장 힘든 건 이런 육체적인 괴롭힘이 아니었다. 철저히 혼자라는 느낌, 고립됐다는 느낌이었다.”

그의 고통은 대학(옥스퍼드대)에 진학하면서 끝났다. 칼라일은 당시의 경험을 바탕으로 국제사면위원회에서 활동하는 인권변호사가 됐고, 학교폭력 예방운동을 벌이는 ‘노 불리’를 2003년 만들었다. 그는 지난 19일 “이제 모두 사이버 불링(cyber bulling)에 공동 대처하자”고 촉구했다. 서울에서 열린 유네스코와 이화여대 학교폭력예방연구소 공동 주최 ‘학교폭력과 괴롭힘에 관한 국제심포지엄’에 참석해서다. 이 자리엔 70개국 정부·대학·연구기관·시민단체 활동가들과 국제기구 관계자 100여 명이 참석했다.

사이버 불링이란 개인 또는 집단이 다른 사람에게 고통 등을 주려는 의도로 소셜네트워크서비스(SNS) 등 디지털 매체를 이용해 적대적이고 공격적인 메시지를 반복적으로 가하는 행위를 말한다. 한국에선 사이버 괴롭힘 또는 사이버 폭력이라고도 한다. 이번 심포지엄에 참가한 각국 관계자들은 사이버 불링에 반대하는 캠페인을 벌이자는 데 공감했다. 남아프리카공화국의 패트릭 버튼 사법과 범죄예방센터 이사장은 ?전 세계적으로 청소년들의 스마트폰 사용이 증가하면서 남아프리카는 물론 베트남·미국·유럽 어디든 할 것 없이 공통적으로 늘어나고 있는 문제가 사이버 불링”이라고 말했다.

지난해 12월 미국 텍사스주의 18세 고교생 브랜디 벨라는 가족들이 보는 자리에서 스스로 총을 겨누다 방아쇠를 당겼다. 가족들은 “누군가가 지난해 4월 브랜디의 사진과 체중 등의 정보가 담긴 가짜 페이스북 페이지를 만들었다”며 “브랜디가 자신의 스마트폰 번호를 바꾸고 페이지 삭제를 요청해 페이지를 없애자 이번엔 ‘무료로 섹스 제공’ 등 허위 프로필 내용이 담긴 또 다른 페이지가 생겼다”고 말했다. 브랜디는 결국 수개월간 고통을 받았으며, 그가 자살한 이후에도 권총 사진과 함께 “결국 해냈군”이란 내용이 실린 가짜 페이지가 생겨나기도 했다.

한국에서도 사이버 불링 또는 사이버 폭력 피해는 증가 추세를 보이고 있다. 교육부가 초·중·고교 내 학교폭력 문제를 다루는 학교폭력대책자치위원회(학폭위)의 심의 내용을 분석한 결과 사이버 폭력 비중은 2013년 5.4%에서 2015년 6.8%로 늘어났다. 이미 2012년엔 카카오톡 대화방에서 또래 친구들에게 떼카(집단폭언)에 시달리던 중학생이 자살하는 사건이 벌어지기도 했다.

정시영 교육부 학교생활문화과장은 “학교폭력은 전반적으로 감소하고 있으나 인터넷·스마트폰을 이용한 사이버 폭력 비중은 갈수록 늘고 있다”며 “사이버폭력은 실제 육체적인 폭력과 결합해 발생하는 현상도 보이고 있다”고 말했다. 지난해 중학교 2학년 A양이 자신의 댄스공연 동영상을 SNS에 올리자 같은 학급 B양과 동료들이 “형편없다”는 댓글을 달면서 시작된 학교폭력이 그런 사례다. A양이 다음 날 방과후 시간에 B양을 불러내 목과 다리에 전치 2주의 부상을 입혔고, B양은 다시 학급 채팅방에 A양과 A양 부모를 욕하는 글을 올렸다. 결국 두 학생이 다니는 학교의 학폭위는 두 학생에 대해 사이버 폭력, 신체 폭력 등으로 징계조치를 내렸다.

사이버 불링은 교실 내에서 벌어지는 따돌림 등 일반적인 학교폭력에 비해 상대적으로 관련자 수가 많다. 이에 따라 가해자 범위를 명확하게 구분하기도 쉽지 않다. 초등 5학년 C양이 SNS 프로필 사진을 바꿀 때마다 쫓아다니며 댓글을 다는 학생 수는 10여 명. 경기도 모 중학교 D양의 페이스북 게시물에 댓글을 달았거나 메시지를 보낸 학생 수는 20여 명이다. 두 학교 관계자 모두 “피해자 학생은 사이버 폭력 가해자라고 지목하고 있으나 명백하게 욕 댓글을 다는 학생을 제외하면 판정이 쉽지 않았다”고 말했다.

피해 청소년 가운데 남자보다 여자 비중이 높은 것도 사이버 불링의 특징이다. 미국 컬럼비아대 정신과 마크 울프슨 교수는 2005년부터 2014년까지 미국 내 우울증 치료 환자 데이터를 분석해 “여학생이 남학생에 비해 우울증이나 부정적 감정에 빠지는 경향이 강하다”고 발표했다. 유네스코는 지난 17일 발표한 ‘학교폭력과 괴롭힘, 국제현황 보고서’에서 “학교폭력과 사이버 불링이 중첩돼 나타나는 비율을 보더라도 여학생이 남학생에 비해 높다”고 지적했다. 한국의 경우 사이버 불링 피해자의 성별 분석은 돼 있지 않다. 청소년기 학생들 사이에서 SNS를 활용하는 학생 비율이 늘어나면서 이 같은 사이버 불링 사례가 잇따르자 트위터나 페이스북 등은 괴롭힘이나 성희롱 등의 문제가 발생할 때 신고하는 링크를 두고 있다. 학교폭력을 전문적으로 다루는 재단법인 푸른나무 청예단 김승혜 부장은 “자신이 괴롭힘을 당했다고 보복하거나 즉각 대응하지 말고 증거자료를 확보하는 게 중요하다”고 조언했다.

지금까지 정부와 학교가 학생들에게 정보통신기술(ICT) 기기를 활용하거나 소프트웨어를 사용하는 기술을 가르치는 데 그쳤다면 앞으로는 디지털 세상에서 서로가 공존하는 법을 가르치는 디지털 시민(Digital Citizenship) 또는 디지털 문해(Digital Literacy) 교육을 강화해야 한다. 박종희 유네스코 아시아·태평양사무소 ICT 교육책임자는 “사이버 불링은 학생들이 스마트 기기에 무방비 상태로 노출된 데서 비롯된 현상”이라며 “ICT를 가르치는 것을 넘어서 이제는 안전하면서도 책임감 있게 ICT를 활용할 수 있는 디지털 시민교육이 뒤따라야 한다”고 조언했다.

강홍준 사회선임기자kang.hongjun@joongang.co.kr

