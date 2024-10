14세 68타 인생 최고의 라운드가 인생 최악의 사건

미국의 신예 저스틴 토마스(24)가 PGA 투어 소니 오픈에서 27언더파라는 역대 최저타 기록을 세우면서 우승했다. 2개 대회 연속 우승이자, 최근 9개 대회에서 3승이다. 이전까지 팬들에게 조던 스피스의 절친한 친구 정도로만 알려졌던 무명 토마스는 이제 세계 랭킹 8위로 올라섰다.

토마스가 우승한 소니 오픈이 가장 화제가 된 건 2004년이다. 당시 만14세의 소녀 미셸 위가 초청 선수로 나와 1라운드 1오버파 71타, 2라운드에서 2언더파 68타를 쳤다. 10대 소녀가 남자 성인 대회에 나와 언더파를 쳤기 때문에 엄청난 센세이션을 일으켰다. 당시 미셸 위는 아담 스콧보다 좋은 성적을 냈고 한 타 차로 컷탈락했다.

미셸 위는 이 대회를 계기로 세계적 스타로 떠올랐다. 미셸 위 인생 최고의 대회였다. 잘 된 일이었을까. 기자는 반대로 미셸 위 선수 인생 최악의 사건이 바로 2004년 소니 오픈이라고 생각한다.

소니 오픈이 열리는 하와이 와이알레이 골프장은 미셸 위에게 유리하다. 집 근처라 홈코스나 다름없었다. 또 전장이 길지 않아 미셸 위의 퍼트가 잘 되면 해볼 만한 코스였다. 2004년 그는 먼 거리 퍼트를 여러 개 넣었다. 당시 퍼트를 쑥쑥 넣는 미셸 위의 모습은 멋졌다. 그러나 매번 그렇게 할 수는 없다. 이후 소니 오픈에서 미셸 위의 가장 좋은 성적은 4타 차 컷탈락이었다. 그게 미셸 위의 평균 실력이었을 것이다. 2004년엔 평소 실력보다 좋은 성적이 나왔다고 볼 수 있다.

미셸 위의 실력을 폄하하려는 것은 아니다. 미셸 위의 실력은 훌륭했다. 그런 그에게도 PGA 투어 68타는 매우 좋은 스코어였다. 이런 수퍼 라운드가 나와서 나쁠 건 없다. 그 정도 할 수 있다는 능력을 보여준 것이다. 그러나 가끔 나오는 특별한 퍼포먼스를 평균 실력이라고 생각했다가는 어려움을 겪을 수 있다.

미셸 위는 이후 또래 여자 선수들과 경쟁하는 주니어 대회에 나가기보다는 남자 성인대회에 초점을 맞췄다. 어른들과 겨루기 위해 거리가 필요했다. 더 세게 치려다 부드러운 스윙 리듬을 잃었다는 평가를 받았다. 남자 대회에서 나가면 거의 최하위에 머물렀지만 쉽게 포기하지 못했다. 한 타 차로 아슬아슬하게 컷탈락한 2004년 소니 오픈이 자신의 본모습이라고 믿었을 것이다.

골프계에서는 미셸 위처럼 재능이 뛰어난 선수가 정상적인 과정을 거쳤다면 대단한 업적을 냈을 거라고 아쉬워한다. 2004년 그 최고의 사건이 없었다면 어땠을까 하는 생각을 하게 된다.

토마스처럼 연속 우승을 하는 선수들이 더러 나온다. 그러나 이를 계속 이어가는 선수는 많지 않았다. 특히 자신을 과대평가했다가는 심각한 슬럼프에 빠질 수 있다. 기울어진 태양 때문에 부쩍 길어진 그림자를 보고 실제 몸이 커진 것으로 착각해 사자에게 대들다 죽음을 당한 늑대의 우화가 이를 잘 얘기해 준다.

PGA 투어 8승을 거둔 최경주는 “잘 될 때는 교만하지 말고, 안 될 때는 좌절하지 말아야 한다”고 했다. 일찍 샴페인을 터뜨렸다가 다시 깊은 골에 빠지곤하는 한국 사회가 새겨들어야 할 얘기다.

성호준 기자 sung.hojun@joongnag.co.kr

