오래전 문화부에서 방송담당 기자를 할 때, 다큐멘터리 PD를 인터뷰한 적이 있었습니다. 현장을 찾아다니며 사람들이 살아가는 모습에 카메라를 들이대는 것이 일입니다. 막 일어서려는데, 그가 한 마디를 보탰습니다. “다큐멘터리는 조심해서 만들어야 하는 분야입니다. 카메라가 찍은 것은 있는 그대로의 사실이지만, 그게 모두 진실은 아니거든요.”

최근의 ‘가짜 뉴스(fake news)’ 파문에 이어 짜깁기 동영상 논란을 보면서 문득 그의 이야기가 떠올랐습니다. 2차원 이미지를 넘어 3차원 동영상이 삶의 일부가 된 지금, 개인이 곧 미디어가 된 지금, 네트워크를 타고 빛의 속도로 퍼져나가는 정보의 파급력은 우리 삶에 실로 엄청난 영향을 끼칩니다. 그런데 그것이 만약 왜곡됐거나 잘못된 정보라면….

문제는 어떤 것이 진실이고 어떤 것이 왜곡된 것인지 정확하게 명확하게 파악하기가 쉽지 않다는 것이죠. 원본은 보지도 않고 “그랬다며?”라는 동조까지 가세하면 걷잡을 수가 없어집니다. 진실이 밝혀져도 별무소용이 돼버리는 것이죠. 도대체 어떻게 해야 이런 일이 사라질 수 있을까요.

우리는 “남을 속이지 마라”고 하는데 중국인들은 “남에게 속지 마라”고 가르친다는 이야기를 최근에 들었습니다. 사실과 진실을 제대로 구분하고, 속지 않기 위해서는 정신 바싹차리고 사는 길밖에 없는 것 같습니다. 믿음이나 신뢰라는 말이 이렇게 사라지기 시작하는 건가 생각하니 그저 씁쓸할 따름입니다.

정형모 문화에디터 hyung@joongang.co.kr

