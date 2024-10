국립중앙박물관장을 역임한 혜곡 최순우(1916~1984) 선생은 조선 공예가 가진 미감을 일찌감치 알아보았다. 1975년 광복 30주년을 기념해 국립중앙박물관에서 개최한 ‘한국민예미술대전’은 우리 사회에 공예품에 대한 인식을 새롭게 하는 계기가 됐다. 김형국 가나문화재단 이사장은 “이른바 민예품이 문화재로 ‘등극’하는 순간이었다”고 의미를 부여했다.

박영규 용인대 명예교수가 진두지휘한 이번 전시에서는 조상들의 생활을 더욱 풍요롭게 만들었던 손때 묻은 공예품 463종 656점을 볼 수 있다. 생활의 여유와 미학을 동시에 느껴볼 수 있는, 흔치 않은 귀한 자리다. 성인 3000원.

글 정형모 기자 hyung@joongang.co.kr, 사진 가나아트센터

