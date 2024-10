그리스 신화에 등장하는 프로메테우스는 제우스가 감추어 둔 불을 훔쳐 인간에게 줬다. 굳이 신화를 들춰 보지 않더라도 그 후 불을 갖게 된 인간의 삶에 큰 변화가 있었으리라는 것은 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 불은 얻는 것만큼 보관하는 일도 어렵다. 그래서 마침내 인류는 스스로 불을 만들어 내는 법을 알아내게 되는데, 이것이 바로 인류 역사상 가장 획기적인 사건 중에 하나라는 ‘불의 발견’이다. 하지만 이토록 위대했던 사건의 주인공도 오늘날에는 하나의 편의 도구쯤으로 여겨지고 있으니 세상은 앞으로 또 어떻게 변해 갈까.

바로 그 불이 생활 속으로 돌아왔다. 생일을 기념하는 케이크 위나 향을 내기 위한 향초 위에서 살랑대는 가녀린 촛불이 아니다. 추위로부터 몸을 보호해 주는 진짜 불다운 불이다. 기름 보일러로 난방을 돌리고는 있지만 거실이 2층까지 뚫린 형태의 오래된 집이라 화목 난로가 없으면 한겨울 거실 생활이 무척 힘들기 때문이다.

덕분에 다이얼 하나 돌려 집안의 온도를 조절하던 지난날과는 전혀 다른 겨울이 펼쳐지고 있다. 불이란 녀석과의 동거는 시작부터 돌보는 과정, 마무리까지 어느 하나 허투루 볼 수 없는 과정인 것이다. 하지만 장난 중에도 둘째라면 서러울 장난이 불장난이라고 했던가. 불을 붙이고 커다랗게 키워 가는 맛은 아무리 반복해도 질리지 않는 즐거움이다. 어쩌면 150만 년 전 처음 불을 사용했던 호모에렉투스의 불을 지키려 했던 간절함이 우리들 몸속 어딘가에 남아 전해져 온 건 아닐까? 불이 커질수록 아빠의 사기도 북돋워지는 것만 같다!

오늘 저녁에도 난로 앞에 앉아 이글이글 타오르는 불을 보며 아이들과 이야기를 나눈다. 물론 아이들에게는 큰 불을 일으킨 대단한 아빠가 되어 있다. 큰 아이가 말한다.

“아빠, 불은 살아 있는 것 같아요. 공기도 필요하고, 움직이기도 하잖아요.”

MT나 캠프를 가던 목적이 순전히 캠프파이어 때문이었던 지난날이 생각났다. 모닥불이 끝나갈 무렵 하늘로 수없이 솟구치던 많은 불똥들은 생명체처럼 이리저리 헤매며 어두운 밤하늘로 사라지고 있었다. 그 짧은 방랑을 보는 것이 나는 좋았다. “그럼 맛있는 것 하나 넣어 줄까?” 나는 일어서서 모양 좋은 장작을 고르며 말했다. 어찌 되었든 그런 모닥불을 매일 볼 수 있다니. 이 겨울의 추위가 꼭 나쁜 것만은 아닌 듯하다.

이장희

