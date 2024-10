먼길 떠나는 나그네를 위한 한 잔

지인이 미국 이민을 결심했다. 아이비리그에 합격한 아들을 위해서다. 유학생은 장학금 혜택의 폭이 좁은 반면, 영주권이 있는 미국 시민은 혜택을 많이 받을 수 있다며 학비를 위한 선택이라고 했다. 이미 그는 지난 6년간 아이들을 캐나다에서 공부시키느라 기러기 아빠로 살았다. 그런데 이번에는 운영하고 있던 광고 대행사도 접고 한국에서의 삶도 모두 정리하고 떠나기로 했단다. 그동안 부부동반으로 여행도 가고 술도 자주 마셨던 터라 아쉬움이 크다.

그는 미하엘 엔데의 동화소설 『모모』의 주인공을 닮았다. 모모는 남의 말을 귀 기울여 듣는 능력을 지녔다. 사람들은 모모에게 자기 이야기를 하며 기쁨과 용기를 얻는다. 따뜻한 마음으로 남의 이야기를 주의 깊게 들어주는 그에게 많은 사람들이 마음의 문을 열었다. 남녀노소 따지지 않고 잘 어울리고 다정했던 사람. 내가 어떤 술을 내놓더라도 열심히 설명을 듣고 맛있게 감탄해주던 그가 떠난다니.

출국을 앞둔 그와의 마지막 술자리를 위해 장소를 고민했다. 오랫동안 만나지 못할 귀한 술친구에게 무엇을 대접할까 생각하다 떠오른 곳은 압구정동에서 40년간 운영해온 ‘길손’이다. 아담한 규모의 로바다야끼(꼬치구이 전문점). ‘길손’의 사전적 의미는 ‘먼길을 가는 나그네’. 모모를 닮은 그가 또 다른 인생을 위해 떠나는 것과 느낌이 묘하게 맞닿았다.

경북 예천 출신의 박순이(60) 사장님이 자주 했던 말도 떠올랐다. “고향 ‘삼강주막’의 마지막 주모 유옥련 할머니의 정신을 잇고 싶어요.” 삼강주막은 보부상과 뱃사공에게는 쉼터이자 보금자리였고, 과거 보러 가는 선비들에게는 한양으로 가는 관문이었다. 매일 같이 많은 객들을 챙겨 떠나보냈던 주모의 정성이라면 낯선 땅으로 떠나는 술친구를 배웅하기에 더 없이 좋은 장소가 아닐까.

길손이 문을 연 견 1980년대 초반이다. 세 명의 사장을 거쳤고, 지금의 박순이 사장님이 88년에 인수한 후 쭈욱 한 자리를 지키고 있다. 시골에서 서울로 상경해 아이들 과외를 했던 박 사장님과 길손의 인연은 특별하다. 독감을 지독하게 앓던 중 우연히 골목을 지나다 길손에 들러 소면을 먹었는데 아팠던 몸이 바로 회복됐다는 것. 그 뒤로 계속 길손을 찾았고, 길손의 전 사장에게서 ‘가게를 인수해 운영하면 어떻겠느냐’ 제의를 받았다고 한다. 그렇게 시작한 일이 벌써 30년이 다 돼 간다. 압구정동 거리의 변화와 쇠락, IMF 등의 시련을 함께하면서 주민들에게는 긴 세월 함께한 정겨운 이웃으로, 직장인들에게는 퇴근 후 술 한 잔의 감동을 주는 아지트로 남았다.

술을 전혀 못 하면서도 언제나 술꾼들을 꼼꼼하게 챙기는 박 사장님의 마음 덕분에 길손은 늘 단골들로 붐빈다. 4인석 테이블 2개, 6인석 테이블 1개, 바 7석이 전부. 예약을 하지 않거나 타이밍을 못 맞추면 자리를 잡기 어렵다. 규모도 작지만 음식도 오랜 시간과 정성이 들어가는 종류들이 많다. 바 한쪽에서 주방장이 쉴 새 없이 채소·해산물 등을 구워내는데, 빠르게 내놓기 위해 절대로 미리 구워놓지 않는다. 주문이 들어가야 그릴에 재료가 올라간다.

인기 메뉴인 꼬치 요리, 해산물 구이는 물론이고 가지를 비롯한 채소·감자·주먹밥 뭐 하나 허투루 만드는 게 없다. 음식이 빨리 나가고 테이블 회전율이 높아야 이윤을 더 남길 수 있건만 좋은 재료를 쓰고, 정성껏 만들어야 한다는 게 박 사장님의 철학이다. 어쩌다 감자가 시원찮게 조리되면 박 사장님은 바로 조리장에게 일침을 날린다. “니 먹으려면 그렇게 구워라.”이 사정을 잘 아는 단골들은 절대 음식을 재촉하지 않는다.

이날 우리는 모듬꼬치, 가지구이, 감자, 주먹밥과 함께 길손칵테일을 주문했다. 모듬꼬치는 버섯·마늘·은행·돼지고기·닭고기·베이컨 등을 푸짐하게 담고 천연갯벌에서 생산한 친환경 소금인 토판염을 조금 뿌려 낸다. 커다란 통 감자 반쪽을 구워서 버터 한 조각을 올려낸 감자구이도 맛있다.

20분 동안 불에 지글지글 구워낸 야키 오니기리는 꼭 맛봐야 할 별미. ‘야키’는 일본어로 굽는다는 뜻, 즉 구운 주먹밥이다. 20년 간 길손을 지킨 주방장의 손에서 탁탁 차지게 치대진 뒤 맛있게 구운 야키 오니기리는 겉은 바삭하고 속은 고소하다. 오징어젓갈을 곁들여 김에 싸먹으면 완벽한 마리아주를 이룬다.

여기에 술을 빼놓을 수 없는데 소주 3잔, 토닉워터, 생 레몬즙이 듬뿍 들어간 ‘길손 칵테일’은 안주랑 착착 붙는다. 요즘처럼 추울 때는 뜨끈하게 데워먹는 사케도 많이 찾는다.

기대 반, 걱정 반. 타국에서 새로 시작하게 될 삶과 한국에서의 추억은 깊은 밤 내내 우리를 우울하게 또 행복하게 했다. 지지직 지지직~. 때마침 오래된 라디오에서 흘러나오는 015B의 노래 ‘이젠 안녕’이 가슴에 찐하게 꽂혀 들었다. “안녕은 영원한 헤어짐은 아니겠지요 다시 만나기 위한 약속일꺼야 함께했던 시간은 이젠 추억으로 남기고 서로 가야할 길 찾아서 떠나야 해요.” ●

이지민

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS