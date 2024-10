과학이 예술과 만났을 때

엘트레(L3·Leonardo 3)는 이탈리아의 ‘르네상스맨’ 레오나르도 다빈치(1452~1519)와 그의 연구를 집중분석하는 기관으로 1998년 설립됐다. 다빈치가 37년간 남긴 아이디어 및 연구 노트는 300장짜리 묶음으로 무려 100여 권에 달한다. ‘코덱스(Codex)’라 부르는 이런 기록물은 일부 흩어져 경매를 통해 개인이 소장한 경우도 많은데, 엘트레의 엔지니어와 디자이너들은 전세계에 뿔뿔이 흩어진 코덱스 1만 5000여 장을 일일이 찾아내 사본을 확보하는데 성공했다. 특히 다빈치의 아이디어를 하나씩 실물로 재현해내고 있는 곳으로 독보적인 명성을 갖고 있다.

전시 기획사인 코이안의 남경림 대표는 엘트레의 이 같은 연구결과에 주목하면서도 “이것만으로는 박물관 전시나 다름없을 것”이라고 생각했다. 예술과 과학을 넘나들었던 다빈치처럼 융합과 통섭에 앞장서고 있는 ‘21세기의 다빈치’들의 업적도 함께 소개해야 전체가 연결되는 ‘그림’이 완성될 것이라고 보았다. 독자 전시만 해오던 엘트레를 설득하기란 쉽지 않았지만, 바로 그 점 때문에 차별성을 인정받을 수 있었다.

옛 서울역 건물의 정문을 열고 들어가면, 높다란 천장에 매달린 흰색 물체들이 쉭쉭 오르내리며 관람객을 맞는다. 스튜디오 드리프트의 ‘샤이라이트(Shylight)’(2016)다. 꽃이 피었다 지는 모습을 빠르게 보여주는 것 같기도, 바닷속을 오르락 내리락 하는 해파리 같기도 했다. 풍성했다가 홀쭉해지는 게 유럽 귀부인의 치마도 연상됐다. 남 대표가 바닥소파에 누워보라고 했다. 밑에서 올려다보니 설치물 속에 들어있는 빛을 품었다 뱉었다 하는 품세가 신비로웠다. 양방언이 들려주는 주제 음악도 이 움직임과 잘 어울렸다. 남 대표는 “다빈치는 ‘가장 현명하고 고귀한 스승은 자연’이라고 말했는데, 그런 자연의 메카니즘을 기술미학으로 표현하고 있다”고 설명했다.

옆 방으로 발길을 옮기면 장성 작가의 작품을 볼 수 있다. 작가는 모비(MOBI)라 불리는, 탈부착 가능한 작은 폴리프로필렌 모듈을 전후좌우로 무수히 연결해 특정한 형태를 만들어내고 있는데, 이번 전시를 위해 만든 ‘모비_키에사(Chiesa)’(2015~2016)는 다빈치의 스케치 중 교회 건축물의 기하학 평면도 작업에서 아이디어를 얻었다. 2층에 있는 작가의 ‘모비_고래’(2015~2016)는 실제 고래 밑을 지나가는 듯한 느낌을 주었는데, 1층 로비에서도 멋진 실루엣을 감상할 수 있다.

국립울산과학기술원 정연우 교수는 다빈치가 발명한 최초의 자체 추진 동력 및 기계 장치의 모형과 연관되는 설치 작품을 선보였다. “자동차지만 자동차가 아닌, 그 이상을 상상해달라”는 주최측의 주문에 의해 만든 ‘오토너머스 모바일’(2016)은 자동차의 형상을 하고 있지만 조작에 의해 형상이 전면 해체되는 독특한 작품이다.

이번 '다빈치 코덱스' 전에서 가장 눈에 띈 코너는 미국 메사추세츠 공대(MIT)에 근무하는 로봇공학자 김상배 교수의 연구물을 소개하는 자리였다. 그는 스탠퍼드대 유학 시절인 2006년 벽을 타고 올라가는 도마뱀 로봇 스티키봇(Stickybot)을 만들어 타임지에 소개되기도 했는데, 2014년 처음 선보인 치타 로봇은 전기 모터가 아닌 진짜 동물처럼 다리를 움직이는 4족 보행 방식으로 뛰고 점프해 화제가 됐다. 비록 전시물은 움직이지 않는 모형이었지만 동영상을 통해 김 교수의 ‘동물생체역학’을 일부나마 접할 수 있어서 흥미로웠다.

엘트레가 만들어 선보인 다빈치 아이디어 재현 모형은 12점이다. 길이가 3m에 높이가 165cm나 되는 ‘기계 사자’(2012)는 사방팔방에 커튼을 치고 이동 조명과 음악까지 활용해 위풍당당한 느낌을 극대화했다. 하늘을 날고 싶은 다빈치의 꿈을 담은 ‘기계 박쥐’(2006)와 ‘기계 독수리’(2016) 역시 압도적인 스케일로 눈길을 끌었다.

전시장의 동선 끝자락에 위치한 ‘최후의 만찬’은 특수안경을 쓰고 보는 VR(가상현실) 체험이다. 안경을 쓰니 눈앞으로 이 그림을 그렸던 1498년 다빈치의 작업장 풍경이 펼쳐진다. 왼쪽 손으로 버튼을 조절하니 왼쪽 벽에는 그리다 만 ‘최후의 만찬’이 걸려 있다. 그림의 높은 쪽을 칠하기 위해 직접 사다리를 타고 올라가는 느낌까지 체험할 수 있는데, 버튼을 천천히 조작하지 않으면 어지러울 수 있다.

