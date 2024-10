이제 다섯 개의 달이 뜨면

2018년 2월 평창동계올림픽 개최를 1년 앞두고 문화올림픽을 표방하는 평창비엔날레가 2월 3일부터 강원도 강릉 녹색도시체험센터에서 열린다. 올해는 강원국제민속예술축전이 ‘강릉신날레’로 이름을 변경해 같은 기간 개최된다.

평창비엔날레 2017의 주제는 ‘다섯 개의 달, 익명과 미지의 귀환’이다. 강릉 경포는 예전부터 밤하늘의 달, 호수의 달, 바다의 달, 술잔의 달, 님의 눈동자 속 달이라는 5개의 달을 볼 수 있는 곳으로 알려져 왔다. 황재형·뮌·진기종 등 국내외 작가 80여 명이 참여해 강원도의 서정성을 담은 회화와 조각, 설치미술 등을 선보인다.

같은 날 시작되는 강릉신날레 2017은 인간의 밀고 당기기에서 착안한 ‘밀·당 연희’를 주제로 3편의 공연과 스페인·인도·말레이시아 등 해외 음악인 민속 공연이 준비돼 있다. 두번째달, 잠비나이(사진) 등이 참여하는 기획 공연, 행사 기간 중 강릉 일대에서 열리는 버스킹 공연도 풍성하다. 문의 033-243-0785

글 이영희 기자, 사진 강원국제미술전람회민속예술축전조직위원회

