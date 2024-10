박종철 이후 30년 우리는 어떤 나라에 살고 있나

기자라면 누구나 꿈꿀 것이다. 역사를 바꿀만한 어떤 사건의 실마리를 ‘나만’ 알게 되는 그 순간을. 1987년 1월 15일 오전 9시 50분 경, 평소처럼 검찰 ‘마와리’를 돌고 있던 중앙일보 신성호 기자에게 대검 공안4과장 이홍규 검사가 말을 건넸다. “경찰, 큰일났어.”

다음은 기자의 몫이다. 뭔가 있다고 직감한 신 기자는 능청스레 답한다. “그러게 말입니다. 요즘 경찰들 너무 기세등등했어요.” 그리고 “그 친구 대학생이라지. 서울대생이라며?”라는 검사의 말. 서둘러 방을 나온 기자는 2시간 동안 검찰청을 돌며 ‘큰일’의 퍼즐을 맞춘다. 그리고 이날 석간 중앙일보 사회면에 2단짜리 기사가 실렸다. ‘경찰에서 조사받던 대학생 “쇼크사”.’

서울대생 박종철군 고문치사 사건은 이렇게 세상에 알려졌다. 당시 그 기사를 썼고, 현재 성균관대 신문방송학과 교수로 있는 저자가 박종철 30주기를 맞아 사건의 전모를 정리해 책으로 내놨다. 사회면에 작게 실린 이 기사의 여파는 거대했다. 경찰 고문으로 인한 대학생의 죽음은 전두환 정권의 도덕성에 치명타를 가했고, 6월 항쟁의 도화선이 되어 결국 정권이 국민에게 무릎을 꿇은 ‘6ㆍ29선언’을 이끌어냈다.

제목은 『특종 1987』지만, 책은 단지 특종 후일담에 머물지 않는다. 사건 전후 정권이 이 사건을 어떻게 은폐·조작하려 했고, 언론과 종교계, 사회단체가 이를 파헤치기 위해 어떻게 노력했는지를 영화의 장면 장면처럼 생생하게 재구성한다. 사건 직후 경찰은 기자들에게 고문사실을 숨긴 채 사망 경위를 ‘심장마비’로 설명했다. “책상을 ‘탁’하고 쳤더니 ‘억’하고 쓰러졌다”는 표현이 이때 나왔다.

하지만 중앙일보의 보도를 계기로 시작된 언론의 추적은 계속됐다. 언론인 대량 해직과 언론 통폐합에 이어 각 이슈의 보도 방향, 기사 크기까지 지시하는 보도지침까지 정권의 언론통제가 극에 달했던 80년대, 박종철의 죽음은 대한민국 언론이 정권에 저항하며 본연의 역할을 고민하게 한 역사적인 사건이었다.

저자는 80년대를 드라마 ‘응답하라 1988’로 배운 젊은 세대들에게 “억압과 슬픔을 딛고 민주화를 이뤄 냈던 그 뜨거웠던 1987년”을 알려주기 위해 책을 썼다고 했다. 그런 만큼 박종철의 죽음이 불러낸 사회적인 분노, 시민들의 저항은 물론이고 대통령 직선제 개헌을 이끈 6ㆍ29선언의 뒷이야기까지 꼼꼼하게 다뤘다. 그 시대를 살아보지 못한 이들에겐 좋은 현대사 교과서가 될 만하다.

무엇보다 감춰질 뻔 했던 이 사건의 진실을 밝히기 위해 용기를 냈던 이들의 이름을 하나하나 호명한 부분이 감동적이다. 첫 정보제공자였던 ‘딥 스로트(Deep Throat)’ 이홍규 검사는 2012년 필자가 박사학위 논문에서 실명을 밝히기 전까진 세상에 전혀 알려지지 않았다. 그 외에도 사체의 화장을 막았던 최환 당시 서울지검 공안부장, 물고문 의혹을 제기했던 의사 오연상씨, 물고문 혐의를 처음 출입기자들에게 밝힌 정구영 당시 서울지검장, 사건 1년 후 경찰의 회유와 압박 사실을 공개한 당시 국립과학수사연구소 부검의 황적준씨 등 자신이 처한 위치에서 양심을 걸고 싸웠던 사람들의 사연이 자세히 소개된다. 이들은 어떤 위대한 역사도 아주 작은 개인들의 용기가 쌓이지 않고서는 이뤄질 수 없다는 것을 증언한다. 형사들의 철통 같은 감시를 피해 화장실에서 기자에게 물고문 의혹을 전한 오연상씨는 훗날 인터뷰에서 말했다. “그때 비겁하게 얼버무렸다면 평생 괴로웠을 것이다.”

이들이 위험을 무릅쓰고 지키려 했던 정의는 과연 이뤄졌을까. 책에서 묘사되는 30년 전 이야기는 케케묵은 과거의 전설 같기도 하고, 한편으론 지금 우리 주변에서 막 일어나고 있는 현실 같기도 하다. 저자 역시 묻는다. “우리 사회는 6월 항쟁 당시 시민들이 원하던 모습이고, 박종철이 꿈꾸던 세상인가?” 그리고 말한다. “오늘의 우리 모습이 그들이 꿈꾸던 세상과 거리가 있다면 박종철 사건은 30년 전 끝난 게 아니라 아직도 진행 중이라고 할 수 있다. 그것이 우리가 박종철을 기억해야 하는 이유다.”

글 이영희 기자 misquick@joongang.co.kr

