조각같은 외모 아닌데도 매력있는 남자

‘섹시하다’의 사전적 의미는 외모나 언행에 성적(性的) 매력이 있다는 뜻이다. 『매력 자본』의 저자인 캐서린 하킴은 “나는 아름다운 용모와 성적 매력, 자기표현 기술과 사회적 기술이 합쳐진, 애매하지만 정말 중요한 자본을 설명하기 위해 ‘매력 자본’이라는 용어를 만들어 냈다. 다시 말하면 사람들을 호감 가는 동료로 만들고 사회의 모든 구성원, 특히 이성에게 매력 있는 인물로 다가가도록 하는 신체적·사회적 매력을 매력 자본이라 한다”라고 말했다.

이 매력 자본을 잔뜩 갖고 있는 중년 남자들을 최근 알게 됐다. 예사롭지 않은 동그란 패션 안경을 쓴 이규철 특검보와 영화 ‘브리짓 존스의 베이비’에 나온 영국 배우 콜린 퍼스다.

우선 이 특검보는 현재 최순실 국정농단 사건을 조사하기 위해 꾸려진 박영수 특별검사팀의 대변인으로 활동 중이다. 매일 같이 진행되는 브리핑으로 언론의 관심이 집중되고 있는 가운데, 여성들의 온라인 커뮤니티 사이트에서도 이 특검보에 대한 관심이 뜨겁다.

그는 조각 같은 외모의 소유자는 아니다. 64년생으로 나이도 적지 않다. 심지어 그가 들고다니는 도시락 가방은 땡땡이 무늬다. 그런데 그마저도 가정적인 이미지로 부각된다.

원리원칙을 지켜야 하는 판사 출신인 그는 고객과 소통하는 변호사로서의 변신을 자신만의 패션에 고스란히 담았다. 그가 입고 걸친 것들은 모든 중년 남성이 갖고 있는 기본 아이템들일 수 있다. 하지만 그가 보통의 중년 남성이 아닌 ‘섹시한 미중년’으로 보이는 이유는 시대가 원하는 유연성에 더해 자신만의 색(色)을 표출했기 때문이다.

각 잡힌 슬림핏 코트와 정장은 마치 컨설팅이라도 받은 듯 틀에서 벗어나지 않는 복장 에티켓의 원리원칙을 보여준다. 그러면서도 인적 교류와 소통이 필요한 직업으로서의 트렌디한 이미지를 잘 조화시키고 있다. 판사라는 강직함의 이미지에 고객과의 관계가 중요한 변호사로서의 유연함을 녹인 것이다. 여기에 무심한 듯 두른 머플러에서는 멋 내지 않은 듯 멋스러운 ‘스프레차투라(Sprezzatura)’의 정신까지 느껴진다.

무엇보다 시원시원한 스피치나 일에 집중하는 자세와 실력이 중년의 섹시함에 무게를 실어 주고 있는 것이다.

이미 영화 ‘킹스맨: 시크릿 에이전트’를 통해 ‘수트발’의 정석을 보여준 콜린 퍼스도 마찬가지다. 1960년생인 퍼스는 20~30대 시절보다 50대 중반을 넘어선 지금 오히려 ‘최고의 비주얼 배우’라는 평을 듣는다. 지난해 한국에서도 개봉한 ‘브리짓 존스의 베이비’에서 그는 여전히 최고의 수트핏을 선보여 여성들의 환호를 받았다. 아이를 가진 브리짓 존스가 아이의 진짜 아빠를 찾는 과정을 그린 이 영화에서 그가 연기한 마크 다시의 수트는 경쟁 상대로 등장한 IT 회사 CEO 잭 퀸트(패트릭 댐시)의 자유분방한 옷차림과 대비되며, 중후함과 믿음직스러운 이미지를 표현했다.

이렇게 ‘중년의 섹시함’은 조금 다른 면이 있다. 아마 계속 보고 싶게 만드는 ‘중독성’의 매력이 아닐까싶다. 그런 의미에서 매일 아침 이규철 특검보 ‘그의 브리핑’을, 아니 ‘브리핑을 할 그’를 기다리는 여성 팬들이 늘고 있다는 것은 중년의 섹시함을 갈구하는 사람들이 많다는 방증일 터다. 섹시한 중년은 멋지다.

허은아(주)예라고 대표이사

