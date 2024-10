비행기

상식 사전 비행기의 평균 항해 시속은 700~900km. 평균 비행 고도는 약 8~13km정도다

그 여자의 사전 일상과는 가장 다른 경험을 할 수 있는 곳. 가장 높이 가장 멀리 날아올라 가장 좁고 답답한 곳에서 가장 큰 해방감을 맛보는 곳. 자신의 공간측정 능력과 인간에 대한 호기심과 배려심 등 감수성을 최고조로 발현하는 곳. 혹은 자신이 가지고 있는 그 과학적 지식과 감성을 다시 한 번 되돌아보게 되는 공간.

비행기를 탈 때마다 반복하는 생각들이 있다. 탑승구 쪽에서 공항 창밖으로 보이는 저 장난감처럼 작은 비행기들은 과연 이 많은 사람과 짐을 다 담을 수 있을까. 그러나 비행기에 오르면 걱정보다 비행기는 늘 넓었다. 안도감과 함께 다시 드는 궁금증. 그러니까 이 비행기는 아파트로 치면 몇 평쯤 되는 건물일까.

아파트보다 넓은 비행기 안을 우리 집안처럼 편안하게 해주는 것이 항공사들의 목표이겠지만, 비행기만큼 우리를 일상에서 높이 그리고 멀리 벗어나게 해주는 것은 없다. 그래서인지 비행기를 타면 평소엔 잠들어있던 두뇌와 감수성과 호기심과 의지의 돌기들이 촘촘히 돋아나 왕성한 활동을 하기 시작한다.

이륙을 기다리며 차가운 창문에 볼을 대고 보니 새삼 비행기의 날개가 우습게 보인다. 최첨단 과학과 정보기술로 업데이트 되고 있는 이 건물이지만 수십만 년 하늘을 나는 새의 날개 모양을 아직도 버리지 못하고 달아야만 하는 것이다. 아니, 비행기 날개는 바닷속 큰 고래의 지느러미를 더 닮은 걸까. 공기나 물을 가르는 가장 효율적인 방법과 모양 같은 심오한 과학적인 생각은 평소의 나로선 전혀 하지 않았던 일이다.

새처럼 혹은 헤엄치는 고래처럼 지상을 슝 날아오른 비행기의 작은 창문은 나의 시선을 새롭게 튜닝시켜준다. 작고 좁기만 하다고 생각했던 자동차와 집들은 하늘 위에서는 생각보다 잘 보이며, 크다고 생각했던 빌딩과 산과 강들은 생각보다 작다. 가까이서 보면 따분하고 지겹고 아무 계획도 없이 늘어서있는 지저분한 도시 역시 멀리 위에서 보면 나름의 질서 정연한 아름다움으로 다가온다. 아, 나는 생각보다 훨씬 근사한 곳에서 살고 있었던 거구나. 비행기의 거대한 속도와 높이가 만들어내는 원근감의 마법이다.

감수성과 상상력은 기내식 메뉴판을 점검할 때 한껏 뻗어나간다. 아무리 요리와 음식에 도가 통한 사람이라도 ‘버섯 벨루테 소스를 곁들인 농어에 감자와 버터로 풍미를 낸 야채’과 ‘레드와인 소스를 곁들여 볶아낸 소고기와 으깬 감자와 프랑스식 청대콩, 시금치 퓌레’가 어떤 맛과 모양을 가진 음식일지, 둘 중 어떤 맛이 더 나에게 맞는지 찾기란 쉽지 않기 때문이다. 이 메뉴판 위에 펼쳐진 문학적 감수성에 상상력을 더하고 기내식의 현실을 감안해 말처럼 훌륭하지 않을 거라는 짐작을 더하고 나의 입맛을 잘 분석해 매칭을 정교하게 잘 시켜야 하는 때다.

옆자리의 모자가 나누는 대화가 들려온다. 물론 엿들은 건 아니고, 비행기 안에서만 유별나게 확장되는 청각 때문이다. 아직 앳되어 보이는데 맥주를 마시겠다고 하고 그걸 싫지 않은 듯 흐뭇하게 바라보며 자꾸 학교 이름을 언급하는 모자를 보니 아마도 대학 입학을 축하하는 해외여행을 떠나나 보다.

아직 기내 공간의 평수를 채 다 계산도 못했는데 그보다는 나에게 주어진 좁은 공간의 활용능력부터 최대한 확장해야 하는 때다. 비행기는 나에게 최선이라는 글자를 일깨워준다. 나에게 주어진 그 좁은 의자와 의자 사이에서 담요와 헤드셋과 내 책과 외투와 핸드백을 잘 배치하고, 기내식이라도 먹을 때면 그 귀엽고 미끄러운 식탁 위에 전채요리부터 후식까지, 물과 와인까지 서너 개의 포크와 숟가락까지 귀신같이 배치해야 하기 때문이다.

그뿐인가. 웅웅거리는 비행기굉음 속에서도 책을 읽고 음악을 듣고 쓰는 이런 집중력 역시 지상의 일상에서는 볼 수 없었던 내 모습이다. 게다가 그 많은 영화 리스트와 음악 리스트 중에서 나에게 가장 맞는 것을 재빨리 골라야 후회하지 않으므로 비행기는 잊고 있던 내 취향을 새삼 일깨워주기도 한다.

물론 이렇게 이 안의 시간과 공간에 최선을 다하게 하며 겸허함을 가르쳐주는 비행기이지만, 한편으로는 새로운 미래의 의지를 다지게도 한다. 나도 돈 벌어 널찍한 비즈니스 클래스에서 좀 편안하게 다녀야 하지 않겠어. 아들한테 저렇게 선물로 해외여행도 시켜주고 말이야. 현실에서 벗어나고 싶어 비행기를 탔지만 얼른 돈을 벌어야겠다 생각하니 괜시리 마음이 초조해진다. 마침 쿵하고 착륙하는 소리가 들린다. 오늘따라 박수를 치고 싶다. 얼른 비행기에서 나가 집으로 가고 싶다. ●

이윤정

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS