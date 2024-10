런웨이에 코스모폴리탄 미래 도시를 창조하다

예술과 패션의 컬래버레이션이 새삼스럽지 않다지만, 지난 연말 날아온 뉴스는 혹할만했다. 중국 차세대 대표 아티스트로 꼽히는 리우웨이(LiuWei·45)가 패션 브랜드 막스마라(Max Mara)와 손을 잡은 것. 설치·조각·회화를 자유자재로 넘나들며 지난해에는 삼성미술관 플라토의 마지막 전시를 장식하기도 했던 그가 이번에는 패션쇼에 자신의 이름을 내걸었단다. 막스마라의 2017 프리폴(Pre-Fall) 컬렉션에서 의상의 모티브를 제공하는 것 외에 쇼장까지 작품 전시장으로 꾸미는 작업이었다. 리우 웨이가 특정 브랜드와 협업한 건 이번이 처음이었다.

순수 예술과 상업적 패션의 이종결합, 갤러리와 런웨이의 경계를 흐린 결과물에 기대를 갖는 건 당연지사일 터다. 미지의 세계에 발을 들인 아티스트의 속내가 궁금하기도 했다. 지난해 12월 15일 중앙SUNDAY S매거진은 이 같은 기대와 궁금증을 동시에 품고 중국 상하이로 날아갔다.

리우웨이

중국 베이징 출신. 천안문 사태 이후 성장한 2000년대 대표 작가로 꼽힌다. 이전 세대의 작가들이 서구의 시선에서 출발한 작품을 선보였던 반면, 리우 웨이는 자신만의 독특한 시선으로 중국을 표현했다. 중국의 격동과 변화가 가져온 지적 혼란을 다양하고 독특하게 작업하는 것으로 정평이 나 있다. 공공기관의 버려진 책을 갈아 만든 ‘Look! Book!’, 산수화처럼 보이지만 인체 둔부를 흑백으로 찍은 ‘풍경처럼’ 등이 대표작이다. 2008년 중국 현대미술상 베스트 아티스트, 2012년 마텔 아티스트상, 2016년 중국예술상의 올해의 아티스트로 선정됐다.

[‘패션은 무엇인가’ 자문에서 시작된 협업]15일 오후 3시 중국 상하이 전시센터. 쇼까지 불과 네 시간밖에 남지 않았지만 런웨이는 여전히 어수선했다. 바닥을 새로 깔고 조명을 설치하는 스태프 한 켠에서는 브랜드측의 동영상 촬영이 한창이었다. 그 가운데 리우웨이가 서 있었다. 팔짱을 낀 채 한참 지켜보다 뭔가를 나긋나긋하게 지시했다. 막판까지 현장 세팅을 바꿔보자는 주문이었다. 행사를 앞두고 23개 국내외 매체의 인터뷰 요청을 받을 만큼 관심이 쏠린 상황을 실감하는 것일까. 음악이 흐르고 리허설이 끝나자 잠시 한숨을 돌린 그를 만났다.

패션 영역에서 협업했다는 소식 자체가 의외였다.

“막스마라의 아티스틱 디렉터이자 친구인 프란체스코 보나미가 처음 협업을 제안해 왔는데, 약간 주저했다. 예술 영역 밖에서의 협업을 해본 적도 없었으니까. 그런데 2015년 연말, 막스마라의 커뮤니케이션 회장인 조르지오 귀도티(Giorgio Guidotti)가 베이징에 있는 내 스튜디오로 직접 찾아 왔다. 내 설치 작품과 그림을 보면서 함께 얘기하다 보니 놀랄 만큼 통하는 데가 있었다. 그 만남이 계기였다.”

대화를 하며 마음을 바꾼 이유는.

“‘패션이란 무엇인가’라는 근본적 물음이 떠올랐다. 특히 디자이너와 함께 작업해야 하는 이런 경우 말이다. 이 질문은 협업하는 내내 스스로에게도 여러 번 던진 질문이기도 했다.”

그래서 답을 얻었나.

“‘이것이 패션이다’라고 정의하기는 여전히 쉽지 않다. 그보다는 ‘패션이 무엇인지 함께 생각해보자’라고 제시하는 입장이랄까. 말하자면 패션에 대한 다른 생각을 보여주려고 노력했다. 비싸고, 트렌디하고, 아름다운 것만이 도시의 여성들이 원하는 패션인가에 대해 반문했다. 그래서 (설치 작품을 통해) 의도적인 미완성을 제시했다. 원 재료의 느낌을 그대로 살리고, 소박한 컬러와 비싸지 않은 재료를 쓰고, 마무리 작업을 하지 않은 채 내버려 뒀다. 그러면서 이것이 ‘동시대가 원하는 우아함’이라고 주장하고 싶었다. 패션에 대한 인식도 이렇게 달라지지 않을까, 이것이 어쩌면 당대 인류가 원하는 옷이 아닐까 하는 거다. 부연하자면 막스마라의 시작도 동시대성을 생각하는 나와 다르지 않다(브랜드는 1951년 오트 쿠튀르에서 영감을 받아 적당한 가격대에 품질 좋은 여성용 코트를 선보이며 시작됐다). 어쨌든 협업을 하면서 나는 끊임없이 탐구했다. 패션은 어떤 역할을 할 수 있을까, 트렌드란 무엇인가, 예술이라는 영역에서 패션은 어떤 역할을 하는가 등등 말이다.”

[혼돈의 도시를 사는 강인한 여성이 배경]아티스트와 브랜드의 만남은 생뚱맞아 보이지만 공통 분모가 있었다. 바로 ‘도시’였다. 그는 작품을 통해 급속히 발전하는 도시의 무수한 혼란과 변화를 다양하고 독특한 예술언어로 변화시켜왔다. 베이징의 폐자재를 이용한 설치작 ‘하찮은 실수’처럼 급조됐다가 종종 폐허가 되고마는 도시의 구조물을 형상화하는 식이다.

막스마라도 도시를 기반으로 했다. 콘크리트 정글에서 살아남으려는 여성을 위한 옷을 만드는 걸 모토로 삼았다. 도도하고도 자신감 넘치는 이브들의 ‘전투복’인 셈이었다. 이렇게 뜻이 통한 양측은 패션쇼의 테마를 ‘모노폴리스(Monopolis)’라는 가상의 도시로 잡았다. 전통과 유산은 간직한 채 첨단 기술에 유연하게 대처하는 이상적 공간이었다.

이날 저녁, 쇼장에서 모습을 드러낸 ‘모노폴리스’는 강렬했다. 강한 비트의 전자 음악이 흘러나오자 런웨이 전체를 덮고 있던 흰색 큐브가 천장을 향해 올라갔다. 알록달록한 네온 광선이 행사장 전체를 어지럽게 쏘아댔다. 서서히 모습을 드러내는 런웨이 곳곳에는 리우 웨이의 설치 작품들이 놓여 있었다. 금속·천·돌 등으로 만든 형이상학적 구조물은 강한 반사로 인해 미래지향적인 이미지를 지니면서도 날것 그대로를 보여줬다. 옛 것을 미처 다 지워내지 못한 도시의 한구석을 표현하는 듯 했다.

의상 역시 전통적이지만 미래를 품었다. 블랙·캐멀·화이트라는 ‘막스마라표 컬러’에 브랜드의 시그너처나 다름없는 클래식한 코트와 니트가 맞춤 등장했다. 여기에 최첨단 기술이 적용됐다. 레이저 커팅된 알파카 조각들이 캐시미어·울 소재 옷에 덧대졌다. 드레스·코트에는 다각형 무늬들이 트롱프뢰유(눈속임으로 2차원을 3차원으로 보이게 하는 방식) 기법으로 정교하게 찍혔다. 끊임없이 변화하는 도시의 청사진이 중첩됐다. 털이 몽실거리는 니트 스웨터는 딱히 규정지을 수 없는 도시의 윤곽을 은유했다.

쇼에 나온 미래 도시는 어떤 배경에서 그려졌나.

“행사가 열리는 상하이라는 도시가 배경이 됐고, 거기서 아이디어가 발전했다. 성장을 거듭하는 도시는 런던·LA·뉴욕과는 다른 느낌이다. 그래서 내 작품은 물론이고 의상 역시 꽤 원초적이고 거친 느낌으로 가는 게 어울렸다. 1940년대 필름 느와르와 비슷한 분위기랄까. 어둡고 혼란 가득한 도시 말이다. 막스마라의 크리에이티브 디렉터인 이안 그리피스(Ian Griffiths)는 그런 배경에서 영웅처럼 등장하면서도 모던하고 글래머러스한 여성을 그려내려고 했다.”

설치 작품들에 대해 좀더 설명한다면.

“도시의 각종 건축적 요소를 연상시키는 작품들을 배치했다. 절반 정도는 기존 작품이고, 절반은 이번 협업을 위해 새로 작업했는데, 이것들이 하나로 모여 코스모폴리탄 같은 미래도시를 형성했다. 런웨이는 이런 도시화에서 가장 거대한 창조물인 셈이다. 흥미로웠던 건 기존 작품이 새 작품과 만나면서 미래 도시라는 문맥에 맞게 새로운 의미가 부여됐다는 점이다. 이런 분위기가 의상에서도 잘 반영된 것 같다.”

가장 마음에 드는 옷은 어떤 것이었나.

“푹신해 보이는 블랙 코트가 떠오른다. 하지만 특정한 하나의 룩이 마음에 들고 안 들고를 떠나서 각각의 옷이 전후 문맥을 갖고 하나의 커다란 컬러 팔레트를 형성하며 나란히 있는 장면이 마음에 들었다.”

[패션도 예술도 모두 ‘나은 삶을 위한 노력’]이번 협업은 지난해 2월부터 시작됐다. 리우웨이는 그리피스와 디자인팀, 귀도티에게 10년 간의 작품을 보여줬다. 다시 상하이에서 만났을 때, 막스마라팀은 아티스트의 작품에서 영감을 얻은 다양한 소재와 컬러의 옷감, 패턴 등을 내놨다. 심도 있는 탐색의 결과물이었다. 그동안 리우웨이는 막스마라의 과거 의상을 통해 패션을 배워가고 있었다. 작가는 스케치와 모형을 보여주면서, 디자이너는 패턴과 소재를 꺼내놓으며 의견을 나눴다. 이날 현장에서 만난 그리피스 역시 “리우웨이는 자신이 패션을 잘 모른다고 하지만 그는 충분히 (패션을) 알고 있다”면서 “서로 다른 매개체에 대한 존중과 열린 마음으로 본질을 놓치지 않았다”고 평했다.

다른 영역과의 협업에 부담이 있었을 텐데.

“글쎄, 런웨이에서 보여주고자 하는 하나의 씬(scene)에서 내 작품과 이안의 컬렉션이 완벽하게 조화를 이루지 않았을 수도, 어쩌면 적합하지 못한 무대였을 수도 있다. 하지만 나는 협업이라는 과정이 억지로 ‘조화’를 만들기 위해 애쓴다면 결코 생산적이지 않다고 생각한다. 두 팀간에 인정사정없는 충돌이 일어난다 해도, 때로는 그것이 더 생산적이고 의미 있는 일이 될 수 있다. 생각해보라. 나와 막스마라가 협업한 런웨이가 의도한 도시가 아닌 폐허가 된 일종의 사막이 될 수도 있었겠지만, 그렇다고 그것이 실패일까. 또 다른 의미와 가치를 언제든 지닐 수 있다. 다행히 그리피스와 나는 진심으로 서로를 존중했기에 그런 예외와 맞닥뜨리지 않을 수 있었다.”

지금까지 그림·조각·영상 등 다양한 표현방식을 택해왔는데, 옷은 어땠나.

“많은 미디엄을 통해 작업을 해 왔고, 그때그때 떠오른 영감과 가장 잘 맞는 매개체가 무엇인가에 대한 질문을 스스로에게 끊임없이 하곤 했다. 아직 어느 것이 내게 가장 쉽다거나 맞다거나 하는 건 찾지 못했다. 어찌 보면 그것이 예술과 패션의 차이점이기도 하다. 옷이란 누군가가 입어야만 하는 것이기에 어느 정도 따라야 하는 기본적인 조건이 정해져 있다. 그에 비해 예술이란 그보다 훨씬 더 불확실한 것이자 ‘무(無)’에서부터 만들어낼 수도 있는 것이다.”

그렇다면 패션은 예술이 될 수 없을까.

“이 문제를 두고 항상 논란이 많지만, 내게는 그저 세상에서 일어나는 게임의 하나일 뿐이다. 패션이 예술이냐 아니냐를 주장하는 것은 내게는 필요한 구분도, 중요한 질문도 아니다. 그냥 예술은 예술 세계에, 패션은 패션 세계에 있다. 하지만 둘의 공통점은 분명하다. 보다 나은 인생을 살기 위한 것. 물론 ‘나은’이라는 말이 극도로 추상적이기는 하지만, 어찌 됐든 패션도 예술도 나은 삶을 위한 우리의 노력이다.” ●

상하이(중국) 글 이도은 기자 dangdol@joongang.co.kr, 사진 막스마라

