온가족이 즐기는 세익스피어

지난해 가족음악극 ‘템페스트’의 흥미로운 재해석으로 큰 호응을 받은 서울시극단의 ‘쉽게 보는 셰익스피어 시리즈’ 2탄. 쌍둥이로 인한 혼란이 꼬리에 꼬리를 물고 우스꽝스럽게 펼쳐지는 셰익스피어의 낭만 희극 대표작이다. 김광보 예술감독의 지휘 아래 김수희 연출, 전송이 음악, 은미진 안무, 이창원 무대, 이명아 의상 등 주목받는 젊은 창작진들이 대거 합류해 깊이 있는 셰익스피어 고전을 재기 넘치게 재해석했다. 특히 유쾌한 광대들이 등장인물로 변해 이야기를 전하는 흥미로운 접근으로 어린이 눈높이에 맞춘 오세혁 극작가의 사랑스러운 각색이 돋보인다.

지중해에 위치한 섬 일리리아 해변에서 난파로 헤어진 쌍둥이 남매 바이올라와 세바스찬의 좌충우돌 사랑과 우정 이야기. 다양한 음악과 유쾌한 노래가 무대에 풍성함을 더한다. 원작의 의미를 보다 정확하게 전달하는 영문자막과 어린이 관객들을 위한 스터디 가이드도 제공한다.

글 유주현 객원기자, 사진 서울시극단

