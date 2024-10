트럼프, '위대한 미국' 재건을 위한 6대 과제 발표

현지시간 20일, 취임식과 함께 미국의 제45대 대통령 자리에 오른 도널드 트럼프가 자신의 선거운동 구호였던 "미국을 다시 위대하게(Make America Great Again)"를 실현하기 위한 6대 과제를 발표했다.

미 백악관이 이날 홈페이지를 통해 공개한 6대 국정과제는 ①미국 우선 에너지 계획(America First Energy Plan), ②미국 우선 외교 정책(America First Foreign Policy), ③일자리 복원과 성장(Bringing Back Jobs And Growth), ④강력한 군대의 재건(Making Our Military Strong Again), ⑤사회 법질서 회복(Standing Up For Our Law Enforcement Community), ⑥모든 미국인을 위한 무역협정(Trade Deals Working For All Americans) 등이다.

①미국 우선 에너지 계획(America First Energy Plan)

트럼프 대통령은 '기후행동계획(The Climate Action Plan)' 등 각종 에너지 산업에 대한 제재들이 "유해하고 불필요하다"며 수입산 에너지에 대한 의존도를 낮추고 자국 에너지 자원의 활용을 극대화하겠다고 밝혔다. 백악관은 "건전한 에너지 정책은 미국 내 개발되지 않은 에너지 자원량이 방대하다는 인식에서 시작된다"며 국내에 매장된 셰일 석유와 셰일 가스 등을 개발하겠다고 밝혔다. 이를 통해 에너지 개발과 일자리 창출 등을 동시에 실현하고, 그 수익은 사회 인프라 구축으로 환원시킨다는 방침이다. 백악관은 또, 오랜기간 침체된 자국내 석탄 산업도 재건할 것이라고 덧붙였다.백악관은 "밝은 미래는 미국 경제에 활력을 불어넣고, 안보를 강화하며, 우리의 건강을 지키는 이러한 에너지 정책에 달려있다"고 설명했다. 자국의 매장 자원을 적극 활용해 해외 유가에 영향받지 않는 '에너지 안보'를 강화하겠다는 전략으로 분석된다.

②미국 우선 외교 정책(America First Foreign Policy)

이날 백악관이 밝힌 외교 정책은 자국의 안보를 위한 외교정책과 경제를 위한 외교정책 등 크게 2가지로 나뉜다.

백악관은 "힘을 통한 평화(Peace through strength)가 외교 정책의 핵심 기조"라고 밝혔다. 또, "IS를 비롯한 이슬람 극단주의 무장단체를 격퇴시키는 것이 최우선"이라며 "테러 집단의 자금줄을 끊고, 정보공유를 확대하고, 사이버 전쟁에 대응하는 데에 있어 트럼프 행정부는 해외 파트너들과 적극 협력할 것"이라거 덧붙였다. 또, 이를 위해 해군력과 공군력의 강화 등 전반적인 군의 재건에 나서겠다고 밝혔다.

또, "미국의 이익에 기반한 외교 정책 기조를 따를 것"을 천명했다. 백악관은 "그저 적을 찾기 위해 미국이 해외로 나가는 일은 없을 것이라는 사실을 세계가 알아야 한다"며 "오랜 적이 친구가 되는 것, 그리고 오랜 친구가 동맹이 되는 것이 가장 반가운 일"이라고 밝혔다. 자국의 이익에 따라 외교적 입장이 변할 수 있음을 시사한 것이다.

③일자리 복원과 성장(Bringing Back Jobs And Growth)

트럼프 대통령은 취임 전부터 자국 기업들의 해외 진출에 불편한 기색을 감추지 않았다. 이에 포드 등 대기업들은 해외 진출 계획을 접고 미국으로 돌아오는 결정을 내렸다. 백악관은 이날 "2008년 금융위기 이후 미국은 30만여 생산직 일자리를 잃었다"며 "이로 인해 국채는 증가하고 중산층은 줄어들었다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 '10년간 일자리 2500만개 창출, 경제성장률 연 4% 복귀'를 선언한 바 있다.

백악관은 "이같은 계획은 성장중시 세제 개혁으로부터 시작된다"고 밝혔다. 또, "현존하는 무역 협정들을 손봐 경제의 중추와도 같은 생산업을 지원하겠다"고 덧붙였다.

④강력한 군대의 재건(Making Our Military Strong Again)

국방 강화는 앞서 '미국 우선 외교 정책'에서도 강조된 바 있다. 트럼프 대통령은 국방분야 시퀘스터(미 연방정부의 예산 자동삭감 조치)를 없애고 군대 재건을 위한 새로운 예산안을 내놓겠다고 밝혔다. 또, 이란과 북한 등으로부터의 장거리 미사일 공격에 대비한 최첨단 미사일 방어 체제 개발 방침을 밝혔다.

한편, 사이버 전력도 안보 강화를 위해 모든 수단을 동원해 강화하겠다고 밝혔다. 트럼프 행정부는 사이버사령부를 중심으로 우선 사이버 방어 및 공격 능력을 강화하고 취약한 분야에 사이버 보안 인력들을 적극 채용·투입할 계획이다.

또, 백악관은 이날 현재 국방력의 강화뿐만 아니라 퇴역군인들에 대한 처우 개선도 언급했다. 백악관은 "트럼프 정부 하에서 미국은 퇴역 군인들에게 해야 할 모든 책임을 다 할 것"이라고 약속했다.

⑤사회 법질서 회복(Standing Up For Our Law Enforcement Community)

백악관은 "트럼프 행정부는 사법부가 업무를 수행하는데에 힘을 더욱 실어주고, 미국의 길거리가 범죄와 폭력으로부터 자유로워질 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "현재 미국내 일고있는 '위험한' 반 경찰 정서는 잘못된 것"이라며 강력한 법 집행을 예고했다. 최근 일련의 총기난사 사건과 증오범죄 및 폭력사태 등에 대한 트럼프 대통령의 관점이 드러났다는 분석이다.

⑥모든 미국인을 위한 무역협정(Trade Deals Working For All Americans)

백악관은 "오랜시간 열심히 일하는 국민들은 워싱턴 엘리트들이 자신들의 이익만을 대변하는 무역 협정을 지켜봐야만 했다"며 "그로인해 블루칼라 도시에선 공장들이 문을 닫고 좋은 일자리들은 해외에 빼앗기게 됐다"고 밝혔다. 이에 트럼프 대통령은 "평생동안 해온 협상의 경험을 통해 미국의 경제를 키우고, 수백만 일자리를 미국 땅으로 되돌려오고, 다시 나라에 생기를 불러오는 협상을 이끌어 내겠다"고 밝혔다. 백악관은 이 계획이 트럼프 대통령이 당초 공언했던 것과 마찬가지로 환태평양경제동반자협정(TPP) 탈퇴에서 시작될 것이라고 밝혔다. 또, 북미자유협정(NAFTA)도 재협상 대상이라며 "파트너 국가들이 이를 원치 않을 경우 NAFTA도 전면 파기를 선언할 것"이라고 공언했다.

