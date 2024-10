최근 온라인 커뮤니티에 재미있는 사진 한 장이 올라왔다.

사진에는 거북이의 몸에 풍선을 매달아 두고 '거북이 집 청소할 때 거북이 안 잃어버리는 법(How I keep track of Myrtle the turtle while I clean her tank)'이라는 문구를 추가했다.

자신의 애완거북 '머틀(Myrtle)'의 집을 씻는 동안 머틀이 집 안 구석구석 어디로 기어가더라도 쉽게 알 수 있도록 하기 위한 아이디어다.

이를 본 네티즌은 "귀여워..거북이 키우고 싶다" "우리집 거북이도 이래놓을걸" "이렇게 해놓으면 구석에 숨어도 금세 찾겠네" 등의 반응을 보였다.

임유섭 인턴기자 im.yuseop@joongang.co.kr