가수 겸 배우 수지가 티저 사진에서 팜므파탈 매력을 드러냈다.

수지 소속사 JYP엔터테인먼트는 19일 0시 공식 SNS를 통해 'Yes No Maybe' 티저 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 수지는 골드 색상의 의상을 입고 다양한 포즈를 취했다.

또 사진에는 '언제까지 이럴 순 없잖아. 끝이 뻔한 걸음', '도대체 내 맘이 뭔지 다신 너를 안 보려 해도 또 너에게 가고 있어', '만나면 알잖아. 또 빠져들어가' 등 가사 일부가 공개돼 기대감을 높였다.

수지의 첫 솔로 데뷔 미니앨범 'Yes? No?'는 오는 24일 공개된다. 타이틀 곡은 'Yes No Maybe'로 JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 KAIROS와 작곡하고 작사도 맡았다.

홍수민 기자 sumin@joongang.co.kr