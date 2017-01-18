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사회 사회일반

[인사] 관세청 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆관세청 ▶중앙관세분석소장 김종명

◆KBS▶부산방송총국 보도국장 이상준

◆한국일보<논설위원실>▶논설고문 이유식

◆주택금융공사<1급 승진>▶경영혁신부장 오택균<2급 승진>▶준법지원부장 오혜숙▶기획조정실 팀장 한윤식▶서울서부지사 팀장 김진구

◆한국은행<국실부장 이동>▶기획협력국장 박성준▶지역협력실장 김현정▶박물관장 김태석▶경제교육실장 황성▶인재개발원장 성병희▶금융검사실장 하천수▶금융결제국장 차현진▶발권국장 박운섭▶뉴욕사무소장 정상돈▶동경사무소장 김남영▶홍콩주재원 최요철▶국제협력국장 유상대▶광주전남본부장 박양수▶경기본부장 성상경▶경남본부장 서영만▶강남본부장 이명종▶조사국 물가분석부장 김종욱▶금융안정국 금융시스템분석부장 최낙균▶금융안정국 금융안정연구부장 김훈▶국제국 국제금융부장 최철호▶국제국 외환업무부장 오영주▶강원본부 기획조사부장 서신구<1급 승진>▶지역협력실장 김현정▶통화정책국 부국장 이상형▶발권국 부국장 채홍국▶국제국 부국장 이정욱▶광주전남본부장 박양수▶한국금융연구원 파견 강종구▶인사경영국 소속 류상철 박찬호<1급 이동>▶국제협력국 원종석▶외자운용원 이정▶인사경영국 소속 김준한<2급 승진>▶기획협력국 김기환▶인사경영국 오경섭 정성호▶조사국 김웅 한경수▶금융안정국 신현열▶금융시장국 정일동 한승철▶금융결제국 정권▶국제국 김원태 이은간▶경제연구원 송승주▶감사실 민성기▶목포본부 유병훈▶인사경영국 소속 김규수 박준서<2급 이동>▶커뮤니케이션국 박승환 신창식 천병철▶전산정보국 박민호▶인재개발원 조홍균▶조사국 박세령 배성종▶경제통계국 김영헌 김창호▶금융안정국 박철원 정유성▶금융결제국 배용주 정홍백▶발권국 김성주▶국제협력국 이승희 전귀환▶경제연구원 안병권▶부산본부 이성호▶충북본부 장욱정▶인천본부 나승근▶인사경영국 소속 박형근 서원석 윤상규 조군현

◆한국가스안전공사▶부사장 겸 기획관리이사 오재순▶안전관리이사 양해명▶기술이사 정해덕

◆주택도시보증공사<부장 전보>▶연구개발처 부장 허종문▶서울동부지사 부장 전승일

◆한국기계연구원▶대구융합기술연구센터장 권오원

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