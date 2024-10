[매거진M] 줄어드는 할리우드 여성감독… 고작 7%

지난해 흥행 상위권에 오른 할리우드 영화 250편 중 여성 감독 연출작 비율이 7%에 불과한 것으로 나타났다. 이는 2015년 9%보다 2% 포인트하락한 수치다. 매년 같은 주제를 연구해 온 미국 샌디에이고주립대학의 ‘TV·영화 속 여성 연구 센터(The Center for the Study of Women in Television and Film)’가 지난 1월 12일 발표한 결과다. 이 보고서에 따르면, 2016년 여성 감독으로는 ‘머니 몬스터’의 조지 포스터 감독(사진), ‘브리짓 존스의 베이비’의 샤론 맥과이어 감독, ‘아메리칸 허니’의 안드레아 아놀드 감독 등이 있었다.

또 250편 가운데 시나리오 작가, 프로듀서, 편집기사, 촬영감독 등 주요 스태프에 여성이 한 명도 포함되지 않은 영화가 35%에 달했다. 장르별 차이점도 있었다. 다큐멘터리·드라마 장르에 여성 영화인의 참여가 활발했으며, 액션 호러 장르에는 대부분 남성 영화인만이 참여한 것으로 집계됐다. 마사 라우젠 연구센터장은 “몇 해 전부터 할리우드 내 성차별과 관련해 활발한 논의가 있어 왔지만, 실제 영화 제작 현장에서는 나아진 게 없다”고 말했다.