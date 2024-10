용접기 든 미국 여성들이 압도적인 물량전의 토대 닦아

2차 세계대전 관련 자료를 읽다보면 결국 미국의 생산량이 연합군 승리의 원동력이었음을 절감하게 된다. 미국은 유럽에서 독일을 상대로 영국·소련과 힘을 합쳐 싸우면서 동시에 태평양에서는 일본과도 결전을 치렀다. 전쟁이 이어지는 6년 동안 미국은 연합군에게 많은 무기·탄약·식량·연료를 제공했다. ‘민주주의의 병기창’이라고 불릴 정도였다. 미국이 전시 경제로 전환된 첫 2년간 연합군은 유럽과 태평양에서 고전을 면치 못했지만 1942년 이후 미국산 무기가 쏟아져 나오기 시작하면서부터는 한 번도 승기를 놓치지 않았다.

미국의 역량을 단적으로 보여주는 것이 렌드 리스(Lend-Lease·무기 대여법)다. 당시 프랭클린 D 루스벨트 미국 대통령은 나치 독일, 일본 제국 등 추축국에 대항하기 위해 동맹국에게 물자를 지원하자고 주장해 1941년 3월 11일부터 1945년 9월 2일까지 총 500억 달러로 추산되는 물자를 공급했다. 현재 가치로 따지면 약 8000억 달러(940조원)에 달한다. 이 가운데 60% 정도인 313억 달러를 영국에, 21%인 109억 달러를 소련에 지원했다.

독일과의 본토 항공전과 유보트를 동원한 무제한 잠수함 작전으로 물자 부족에 시달리던 영국엔 렌드 리스가 구명줄이나 다름없었다. 영국 육군은 미국제 M4 셔먼을 사실상 주력 전차로 삼았고, 해군도 50척의 구축함을 시작으로 수십척의 호위항공모함과 호위구축함을 지원받았다. 식량은 더 의존도가 높아서 깡통에 든 스팸이 영국 요리의 주재료가 될 정도였다. 요즘 불필요하게 쏟아지는 것을 의미하는 스팸 메일이라는 말도 여기서 나왔다고 한다.

[리버티선 24일에 한척꼴로 2700대 진수]소련은 전체 규모는 작지만 더 큰 이득을 봤다. 소련 공군이 보유했던 항공기의 15%인 1만8000대가 미제였고, 소련 전투기도 미국이 지원한 경합금으로 만든 동체에 미제 엔진을 달고 미제 무전기로 교신하면서 미국이 실어다 준 항공유로 날아다니며 독일군을 공격했다. 40만대의 트럭과 1500만켤레의 전투화, 1800량의 기관차와 1만1000량의 화차는 소련군의 발이 됐다. 석유 260만t과 식량 420만t도 지원했다. 1942년까지 모스크바와 스탈린그라드까지 밀리며 유전과 곡창 지대를 잃고 공장 시설만 우랄 산맥 동쪽으로 간신히 옮길 수 있었던 소련에게 미국의 병참 지원은 생명줄이었다. 이를 바탕으로 소련은 모든 생산능력을 T-34 전차, 야크1 전투기, 모신-나강 소총 생산에 돌려 1943년 쿠르스크 전투 이후 베를린을 향한 서진에 나설 수 있었다.

더 놀라운 것은 미국이 저렇게 지원을 하면서도 자신들이 전쟁을 치르는 데 필요한 물자를 충분히 생산했다는 것이다. 1942년 M4 셔먼 전차를 생산하기 시작한 미국은 종전시까지 76㎜포를 단 E8형 4500대를 포함해 총 4만9000대를 만들었다. 미국이 2차대전 중 만든 전차는 셔먼을 포함해 총 8만6000대에 달한다. 여기에 연합군의 일원인 소련은 7만~8만대를 생산했다. 반면 독일이 만든 전차는 5만대에 그쳤고, 당시 가장 강력한 전차였던 티거는 셔먼과 비슷한 시기에 개발됐지만 총 생산량이 1350대에 불과했다. 셔먼이 30t급의 중(中)전차고, 티거가 60t급 중(重)전차라는 점을 감안해도 엄청난 생산능력의 격차를 실감할 수 있다.

이 같은 생산력을 단적으로 보여주는 것이 화물선인 리버티선과 이를 개조한 호위항공모함이다. 루즈벨트 대통령은 1941년 9월 11일 최초의 리버티선인 패트릭헨리 진수식에서 “자유가 아니면 죽음을 달라(Give me liberty or give me death)”는 연설을 했다. 여기서 리버티선이라는 이름이 나왔다. 영국과 소련으로 물자를 나르기 위해 고안된 만재배수량 1만4000t급의 이 화물선은 처음으로 블럭 방식을 활용해 생산됐다. 선체를 몇개의 블럭으로 나눠 만든 다음 배의 뼈대가 되는 용골 위에 차곡차곡 쌓는 방식으로 건조 시간을 획기적으로 줄였다. 로버트 E 피어리는 단 4일 15시간 30분만에 진수하는 기록을 세웠다. 평균 24일만에 한척씩 만들어진 리버티선은 1941년부터 45년까지 총 2700척이 건조됐다.

북대서양 항로는 독일의 잠수함이 우글거리는 위험한 곳이었다. 수송선단의 피해가 늘어나자 미군은 리버티선을 개조한 보그급 호위항공모함을 만들었다. 44척이 건조돼 대부분 영국 해군에 공여됐다. 최대 24대의 항공기를 실은 이 호위항모들은 수송선단을 따라다니며 유보트의 위협으로부터 보호했다. 보그급의 활약에 고무된 미 해군은 리버티선을 기반으로 설계한 카사블랑카급 호위항모 50척을 건조했다. 이들은 28대의 항공기를 싣고 수송선단 호위, 상륙작전 지원 등 다양한 임무를 수행했다. 1943년 7월 8일 1번함인 카사블랑카가 진수된 후 꼭 1년 후인 44년 7월 8일 50번함인 문다가 도크를 떠났다. 일주일에 한척 꼴로 진수된 셈이다.

같은 시기 미국 미시간주 윌로런의 포드 공장에서는 B-24 리버레이터 폭격기가 생산되고 있었다. 4발 중폭격기인 리버레이터는 하루에 22대꼴로 4년간 1만8000대가 만들어졌다. 미국은 2차대전 중 전투기 9만6000대, 폭격기 9만8000대를 포함해 총 30만대의 군용기를 만들었다. 미 해군은 최대 100대의 항공기를 탑재할 수 있는 에식스급 정규항공모함 24척을 포함해 151척의 항모와 10척의 전함, 200척이 넘는 잠수함을 만들어냈다. 1939년 미 해군 함정의 총 t수는 37만t으로 32만t이던 일본과 큰 차이가 나지 않았다. 하지만 41년에는 103만t, 42년 547만t으로 급증했다. 43년 미 해군의 총 t수는 1144만t에 달한 반면 일본 해군은 76만t에 그쳤다. 미 해군 함정들이 모두 태평양에 배치된 것은 아니지만 일본은 애초부터 이길 수 없는 전쟁을 시작한 것이다.

볼트·너트부터 전차·항공기까지 생산할 수 있는 거대한 북미 대륙은 추축국이 대서양과 태평양을 가로지르지 않고는 직접 공격할 수 없다는 지리적인 이점까지 갖추고 있었다. 석유를 자급할 수 있을 정도로 자원도 풍부했다. 본토가 전쟁터가 된 독일이나 동남아에서 자원을 실어와야 하는 일본과는 상황이 달랐다. 안전한 본토가 주는 또 하나의 장점은 여성 인력의 활용이다. 미국의 젊은 남성들이 유럽과 태평양의 전선으로 나간 빈자리를 여성들이 대신했다. 그들은 용접기와 드라이버를 들고 화물선과 폭격기를 조립했다.

전쟁의 결과는 무기의 숫자나 성능으로만 평가하기 쉽다. 하지만 총력전 상황에서 가장 큰 요인은 결국 사람이다. 30만대의 군용기, 8만대의 전차, 150척이 넘는 항모로 추축국을 밀어낸 미국의 저력 역시 전선에서 이런 병기를 운용하는 병사와 후방에서 이를 만들어 낸 민간인들로부터 나왔다. 기업 역시 장부 상의 숫자만으로 성과를 평가하는 함정에 빠져서는 곤란하다. 미국 GE는 하위 성과자를 해고하는 10% 룰을 버렸고 고령화와 인구절벽에 직면한 일본은 여성 인재를 산업 현장에 유치하기 위해 정부 차원에서 재택근무제 도입에 나섰다.

[근로방식 다양화로 경력단절, 저출산 해결 기대]토요타는 입사 5년차 이상 사무직과 기술직 사원 2만5000명을 대상으로 지난해 10월부터 근로방식 다양화 실험을 시작했다. 업무는 온라인으로 처리하고 일주일에 한 번 2시간만 출근하면 된다. 업무 경험이 풍부한 중견 직원이 육아나 부모 간병 등을 이유로 회사를 떠나는 것을 막기 위한 것이다. 사회 전체적으로도 경력 단절에 따른 여성 인력의 사장을 막고, 저출산 문제도 풀 수 있는 대안이 될 수 있다는 기대도 나온다.아지노모토는 직원 3500명을 대상으로 일주일에 하루만 회사로 출근하는 재택근무제를 올 4월 도입하고 1100여명의 관리직은 주 1일 재택근무를 의무화했다. 가와사키 중공업도 올해부터 재택근무제를 도입하면서 인사 평가제도까지 바꿨다. 일과시간당 매출 목표를 설정해 장시간 근무를 높게 평가하지 않고 짧은 회의, 효율적인 자료 작성 등을 강화한다는 것이다.

일본에서 2015년 기준으로 일주일에 하루 이상 재택근무를 하는 사람은 전체 근로자의 2.7%에 지나지 않는다. 일본 정부는 이 비율을 2020년까지 10% 이상으로 끌어올리는 것이 목표다. 이와 함께 현재 11% 수준인 여성 관리직 비중을 유럽이나 미국과 비슷한 20∼30%대까지 높아질 것으로 기대하고 있다. 한국 기업은 아직까지 “당신 아니라도 일할 사람은 많다”는 식의 산업사회적 시각에서 벗어나지 못하고 있다. 하지만 여성들의 땀방울이 미국의 압도적인 승리를 뒷받침했던 것처럼 4차 산업혁명의 시대에는 인재를 소중히 여기는 기업만이 살아남을 수 있을 것이다.

