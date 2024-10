오늘도 강추위, 16일부터 풀려

맹추위가 기승을 부린 14일 서울은 영하 10.5도까지 떨어져 올겨울 들어 가장 낮은 기온을 기록했다. 15일도 맹추위가 이어져 서울 아침 최저기온은 영하 10도, 낮 최고기온은 0도로 각각 예보됐다. 이번 추위는 16일 오후부터 점차 누그러질 전망이다. 서울 여의도 둔치 한강변 나뭇가지에 고드름이 매달려 있다.

전민규 기자

