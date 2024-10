금호타이어 놓고 中 기업들과 경쟁 “어떻게든 하겠다

박삼구(72·사진) 금호아시아나그룹 회장은 금호타이어를 되찾을 수 있을까. 2009년 대우건설 인수 실패의 후유증으로 그룹 대주주 지위를 잃었던 박 회장은 2015년 금호산업을 되찾은데 이어 금호타이어까지 다시 품에 안아 완전한 ‘권토중래’를 노리고 있다.

지난 12일 마감된 금호타이어 지분(42.01%) 본입찰에는 타이어 업체 더블스타, 화학업체 지프로, 항공부품업체 상하이 에어로스페이스 인더스트리 코퍼레이션(SAIC) 등 중국 3개 회사가 참여했다. SAIC는 중국 국영기업 ‘항톈(航天) 과학기술그룹(CASC)’의 자회사다. SAIC는 인수 가격으로 ‘1조원+α’를 제시해 유리한 고지를 점했다는 분석이 나온다. 박 회장은 우선매수청구권을 갖고 있다.

금호타이어는 지난해 3분기에만 매출 7101억 원, 영업이익 95억 원을 기록했다. 금호아시아나그룹 매출의 30%에 해당하는 규모다. 지난 13일 박 회장은 “세상에 쉬운 일은 없지만 (금호타이어 인수를) 어떻게든 만들어 내야 한다”고 말했다. 그는 “(입찰가에) 관심도 없다. 결정되면 그때 가서 진행하면 될 것”이라고 덧붙였다.

그렇지만 투자은행(IB) 업계에서는 박 회장이 인수자금을 마련하기 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 금호산업 인수 때도 대금(7228억원) 가운데 6000억원을 차입했기 때문이다. 이번에는 채권단과의 협약에 따라 금호그룹 계열사의 지원 없이 인수 자금을 마련해야 한다. KDB산업은행을 비롯한 채권단은 당초 13일로 예정됐던 우선협상대상자 선정을 16일 이후로 미뤘다.

김영민 기자 bradkim@joongang.co.kr

