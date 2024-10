삼성 수사, 중요한 건 팩트에 근거한 증거다

박영수 특별검사팀이 조만간 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장 청구 여부를 최종 결정한다. 특검팀은 이 부회장에게 뇌물 공여 등의 혐의로 사전구속영장을 청구하는 방안을 놓고 막판 법리 검토를 벌이고 있다. 삼성과 같은 글로벌 기업의 총수가 대형 게이트에 연루돼 사법처리의 위기에 몰리게 된 건 심히 유감스럽다.

특검은 수사 초기부터 삼성에 대한 강경 조치를 예고했다. 시그널이 많았다. 검찰 특별수사본부가 최순실·안종범·정호성 등 핵심 3인방을 기소할 때 적용한 혐의는 직권남용이었다. 뇌물죄는 빠졌다.

하지만 박영수 특검은 삼성(204억원) 등 기업들이 미르·K스포츠재단에 낸 총 774억원의 출연금부터 뇌물로 보고 있다. 재계 총수들의 대통령 독대와 각 사의 민원 해결 사이에 연관 및 대가 관계가 있다는 것이다. 특히 최씨가 재단을 실질적으로 지배하고 있다면 설립·운영 과정에 개입하고 지시한 박근혜 대통령과는 뇌물죄 공범이라는 논리다.

특검은 또 공식 출범 첫날 국민연금 기금운용본부 등을 대대적으로 압수수색하며 2015년 7월 삼성물산·제일모직 합병을 둘러싼 박 대통령과 삼성, 국민연금 간의 커넥션 의혹을 정조준했다. 특검은 청와대가 양사 간 합병을 도와줘 경영권 승계를 수월하게 해준 대가로 삼성이 최씨 측에 승마 컨설팅비 등으로 80억원을 지원했고 이는 대가관계가 분명한 뇌물이라고 보고 있다. 안종범 전 정책조정수석의 업무 수첩에서 나온 “박 대통령이 그해 6월 삼성물산의 합병을 도와주라고 지시했다”는 메모 등을 근거로 내놓고 있다.

그러나 이 부회장은 특검에서 “승마지원 계획 문건이 작성된 것은 합병 이후이며 최씨에게 돈이 지원됐다는 것도 나중에 들었다”고 혐의를 부인했다. 삼성 측은 “박 대통령의 요청에 따라 정상적인 사회공헌 활동을 한 것이지 최씨 모녀를 위한 일임은 전혀 몰랐다”고 일관되게 주장하고 있다.

특검은 또 최태원 SK 회장이 2015년 8·15 특사로 석방된 것과 미르재단 등에 111억원의 출연금을 낸 것의 대가성 등 뇌물 혐의 수사도 진행 중이다. 특히 지난주 안 전 수석의 3차 재판에선 김창근 SK이노베이션 회장이 사면 이틀 전 안 전 수석에게 “최태원 회장 사면해 복권시켜 준 하늘 같은 은혜 영원히 잊지 않겠습니다”라고 적어 보낸 휴대전화 문자메시지까지 공개됐다. 하지만 SK 측은 “사면 발표 당일에 감사 인사를 보낸 것이라서 법적 문제는 없다”고 항변하고 있다.

이런 일련의 흐름과 분위기로 볼 때, 특검이 처음부터 뇌물 프레임을 정한 뒤 거기에 맞춰 기업 수사를 하는 것 아니냐는 우려가 법조계 일각에서 나오고 있다. 이처럼 특검과 기업 측이 법리적으로 치열하게 맞서고 있는 상황인 만큼 법원이 합리적 의심을 하지 않을 정도의 충분한 증거를 확보한 뒤 구속영장 청구 여부를 결정하는 게 옳다. 증거 확보 여부에 따라 피의자들의 유무죄가 갈리는 것은 물론 수사의 성패도 판가름 날 수 있다는 점을 간과해선 안 될 것이다.

따지고 보면 특검 수사가 시작된 배경은 박 대통령과 최씨의 국정 농단의 진상을 규명하기 위한 것이다. 수사의 핵심 타깃은 박 대통령이란 얘기다. 대기업 수사는 비선 실세인 최씨 등이 박 대통령과 공모해 저질렀다는 국정 농단의 실체를 규명하기 위해 통과해야만 하는 일종의 ‘터널’인 셈이다.

위법 행위에 대해선 지위 고하를 불문하고 처벌해야 한다. 정경유착의 비리를 단죄해야 하는 것 역시 시대적 요구다. 하지만 대중의 정서나 여론을 의식해 무조건 영장을 청구해야 한다는 생각에 사로잡혀선 안 된다. 팩트에 근거해 증거를 찾고 외과수술하듯이 상처 부위를 정확히 도려내는 수사가 돼야 한다.

또한 글로벌 기업 총수의 인신 구속은 신중하게 판단할 필요가 있다. 이 부회장에 대한 사법처리 여부는 전 세계가 주목하고 있다. 그런 만큼 증거에 입각한 수사를 하고 그에 따른 온당한 벌을 내리는 것이 사법 정의에 부합한다. 법원의 역할과 판단도 중요하다. 특검과 재계 총수들의 법리 다툼이 치열해질수록 과학적이고 균형 잡힌 시각에서 결론을 내리는 책임 있는 심판자의 자세를 보여줘야 할 것이다.

