미국산 흰 달걀 21일부터 식탁에, 한 판에 8990원

14일 오전 9시 인천국제공항에 도착한 대한항공 화물기에는 철제 팰릿에 포장된 미국산 달걀 100t(약 164만 개)이 실려 있었다. 이날 오후 11시에도 시카고에서 출발한 아시아나항공 화물기를 통해 같은 양만큼의 달걀이 들어왔다. 한번에 달걀 100t을 항공 수송하는 건 세계적으로도 유례가 없는 일이다. 현장에 나온 김경규 농림축산식품부 산업정책실장은 “국내 검역 절차 등을 마쳐도 설 연휴 이전까지 외국산 달걀 총 2500만 개를 시장에 공급할 수 있을 것”이라고 말했다.

조류인플루엔자(AI) 사태로 급격히 오른 달걀 가격을 안정화시키기 위해 미국산 달걀이 공식 수입됐다. 태평양 상공을 넘어 온 외국산 흰 달걀이다. 롯데마트는 이르면 21일부터 전국 114개 매장에서 30개 한 판에 8990원에 판매할 예정이다. 국내 검역 검사에 일주일가량의 시간이 필요하기 때문이다. 이은승 롯데마트 신선식품부문장은 “미국 중서부 아이오와주 농장에서 들여온 물량”이라며 “가격 안정을 위해 국내산 달걀 한 판(9500원)보다 500원 정도 싸게 내놓을 방침”이라고 설명했다.

깨지기 쉬운 특성 때문에 이번 달걀 수송에는 국제항공운송협회(IATA) 승인을 받은 전용 종이박스가 동원됐다. 한 박스 안에는 달걀 한 판이 옆으로 2줄, 위로 5줄 해서 총 10판(300개)이 들어간다. 달걀을 담은 판과 판 사이에는 플라스틱 완충재를 넣고 묶을 때도 일반 테이프 대신 종이테이프를 사용했다. 항공기 화물칸의 낮은 온도에 대비해 비닐로 이중으로 포장했다.

미국산 신선란의 국내 유통기한은 20일 안팎이 될 전망이다. 이 부문장은 “달걀 유통기한은 통상 30일가량인데 미국산은 운송 기간(2~3일)은 비슷하지만 국내산에는 필요 없는 검역 검사 기간(7~8일)만큼 유통기한이 줄어들 수밖에 없다”고 설명했다. 최순곤 식품의약품안전처 축산물위생안전과장은 “달걀 수입의 모든 단계에서 저온 냉장 상태를 유지할 경우 유통기한을 45일 이상으로 표기할 수 있다”고 말했다. 달걀 색깔은 닭의 품종에서 비롯된 차이일 뿐이지 영양 차이는 없는 것으로 알려져 있다. 갈색 깃털을 가진 뉴햄프셔종은 갈색 달걀을 낳고 몸이 하얀 레그혼종은 하얀 달걀을 낳는다.

현재 달걀 수급은 조류독감 발생 이전보다 약 30% 이상 감소한 상태다. 하루 4300만 개가 공급되던 달걀은 현재 3000만 개로 줄었다. 달걀 수입을 가장 반기는 곳은 제빵업체다. 카스텔라 생산을 중단한 SPC 관계자는 “아직 물량이나 수입선을 확정하지는 않았지만 구매 부서에서 가격과 제품 상태, 검역 기간 등 직접 수입에 필요한 조건을 면밀히 검토하고 있다”고 밝혔다.

