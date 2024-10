[트럼프 “90일 내 러시아 해킹 보고서 낼 것”]

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 13일(현지시간) 자신의 트위터에 “나의 팀이 90일 안에 (러시아) 해킹과 관련한 상세한 보고서를 발표할 것”이라고 밝혔다. 트럼프는 지난 11일 기자회견에서는 “러시아가 해킹의 배후였다고 생각한다. 푸틴은 해킹하지 말았어야 했고, 앞으로는 그렇게 하지 않을 것”이라면서 러시아의 미국 대선 사이버 공격 사실을 인정했다.

[정유라 특혜 이대 김경숙 전 학장 영장]최순실(61)씨의 국정 농단 의혹을 수사 중인 박영수 특검이 김경숙(62) 전 이화여대 신산업융합대학장의 구속영장을 14일 청구했다. 김 전 학장은 최씨의 딸 정유라(21)씨에게 이화여대 입학, 학사관리에서 특혜를 주는 데 관여한 혐의다. 특검은 또 김 전 학장이 국정조사 특별위원회에서 의혹을 부인해 위증했다고 판단, 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의도 적용한 것으로 알려졌다.

[말레이시아서 납치된 한국인 선장 풀려나]말레이시아 인근 해상에서 이슬람 무장단체에 납치됐던 한국인 선장이 피랍 87일 만에 풀려났다고 외교부가 14일 밝혔다. 지난해 10월 20일 한국 국적 화물선 동방자이언트호는 말레이시아 보르네오섬 인근 해상을 지나던 중 필리핀 이슬람 무장 테러단체인 아부사야프의 습격을 받았다. 이로 인해 한국인 선장과 필리핀 국적 선원이 납치됐고 다른 선원 18명은 대피했다.

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS