주력사업 완전히 바꾸는 파괴적 혁신 필요

고급 음향기기 분야에서 선두 기업 가운데 하나던 일본 파이오니어는 2000년대 들어 TV로 사업분야를 넓혔다. 음악 감상에서 홈시어터로 변하는 시대 흐름에 맞추기 위해서다. 2000년대 초반까지만 해도 이런 전략은 잘 먹히는 듯 했다. 상대적으로 풍부한 색상을 내는 플라즈마디스플레이(PDP)에 집중해 고가 TV 시장에서 압도적인 경쟁력을 갖췄다. 일본내 시장 점유율만 50%에 달했다. 하지만 액정(LCD) 기술의 발전에 눈을 감은 것이 문제가 됐다. 비싼 가격의 고품질 제품만 고수하다가 상대적으로 저렴하면서도 화질도 크게 뒤지지 않는 대형 LCD TV의 양산이 시작되면서 소니·삼성 등에 밀려났다. 영상 분야에서 철수하고 오디오 부문만 운영하다가 결국 2015년 3월 온쿄의 자회사가 됐다.

같은기간 소프트뱅크는 신사업에 적극 나섰다. 1980년대까지는 PC 매니아를 위한 출판 사업에 주력했던 소프트뱅크는 1990년대 들어 이동통신, 인터넷 게임 등 정보기술(IT) 분야 전반에 투자하는 기업으로 변신했다. 특히 1996년 손정의 회장이 미국 야후의 지분 49%를 사들여 야후재팬을 설립한 게 신의 한수였다. 국내에서 네이버가 설립되기도 전에 인터넷 검색 사업의 성공 가능성을 꿰뚫어보고 투자에 나선 것이다. 현재 일본 야후는 소프트뱅크 수입의 20% 정도를 차지하는 주력 기업으로 성장했다.

전문가들은 일본 게임 체인저들의 공통점으로 혁신을 꼽았다. 특히 파이오니어와 소프트뱅크의 차이에서 볼 수 있는 것처럼 기존에 통용되던 비즈니스 모델에 연연하지 않고 완전히 새로운 사업에 뛰어들 정도의 파괴적인 혁신이 필요하다는 것이다. 이지평 LG경제연구원 연구원은 “파이오니아 등 1990년대 일본 경제를 이끌었던 수많은 대기업이 경영 위기에 직면했던 것은 시장 변화를 놓쳤기 때문”이라며 “반대로 세계 IT 트렌드에 빠르게 대응한 소프트 뱅크는 세계적인 기업으로 성장할 수 있었다”고 설명했다.

불황을 극복한 불사조 기업의 성장 과정도 마찬가지다. 장기 불황이 지속되면서 가격대비 효용을 따지는 합리적인 소비 문화로 바뀐 것을 빠르게 파악한 돈키호테·니토리 등은 싼 가격에 재미와 친절 등을 입혀 성공할 수 있었다. 정희석 한국투자증권 연구원은 “과거처럼 비용을 낮추는 식의 효율성 경영으로는 급변하는 시대에 살아남는다는 보장이 없다”며 “변화를 읽는 통찰력과 거기에 모든 것을 거는 강한 의지가 어느 때보다 기업가들에게 필요한 시점”이라고 말했다.

염지현 기자

