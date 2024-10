자강이냐 연대냐, 조기 대선 앞두고 전열 정비

국민의당이 15일 새 당 대표를 뽑는다. 국민의당은 이날 오후 경기도 고양시 킨텍스에서 전당대회를 열고 당 대표와 최고위원 4명을 선출할 예정이다. 이로써 지난해 6월 안철수·천정배 공동대표가 사퇴한 지 7개월 만에 비대위 체제를 청산하고 새롭게 출발할 수 있게 됐다.

국민의당은 그동안 침체기에 직면해 있었다. 당 대표주자인 안철수 전 대표 지지도가 좀처럼 오르지 않는 상황에서 정치적 기반인 호남에서도 더불어민주당에 추격을 당하면서 안팎으로 위기감이 휩싸였던 게 사실이다. 정치권에서도 “박지원 전 비대위원장의 ‘원맨쇼’에 국민의당이 그나마 존재감을 유지해 왔다”는 냉정한 평가가 우세했다.

하지만 최근 반전의 계기가 하나둘 나타나기 시작했다. 지난 11일엔 홍보비 리베이트 수수 혐의로 기소된 박선숙·김수민 의원에게 1심에서 무죄가 선고되면서 ‘비리 정당’이란 오명도 벗을 수 있게 됐다. ‘스카 요정’ 김경진 의원과 ‘17번 반복 질문’ 이용주 의원이 국회 청문회 스타로 떠오르면서 당 이미지도 덩달아 상승하는 효과도 누렸다. 당내에선 새 당 대표가 유력한 박지원 전 위원장이 대선 정국에 본격 나설 경우 제3당으로서 캐스팅보트를 다시 거머쥘 수 있을 것이란 희망 섞인 전망도 나오고 있다.

관건은 서너 달 앞으로 다가온 조기 대선에서 누구를 대선후보로 내느냐다. 자강론이냐, 연대론이냐 논쟁이 그것이다. 최근까지는 연대론이 대세였다. 민주당 손학규 전 대표를 영입하고 반기문 전 유엔 사무총장까지 가세할 경우 안철수·천정배 전 대표 등과 함께 경선 흥행 카드를 만들어낼 수 있을 것이란 계산이었다. 여기에는 문재인 전 대표가 압도적으로 앞서 나가는 민주당 경선과 비교되면서 얼마든지 국민적 관심을 일으킬 수 있을 것이란 기대감도 깔려 있었다. 개헌이란 연결고리도 심심찮게 거론됐다.

그런 가운데 올 들어 흐름이 바뀌면서 자강론이 급속히 힘을 얻기 시작했다. 우선 반 전 총장의 합류 가능성이 미지수인 데다 정권 교체를 우선시하는 호남 민심도 무시할 수 없는 변수로 떠올랐다. 호남 중진인 주승용 원내대표도 지난 13일 안 전 대표와 회동한 뒤 “지지도 회복을 위해 당내 화합과 단합을 위한 자강론이 어느 때보다 중요한 시점이라는 데 의견이 일치했다”고 말했다. 반 전 총장과의 ‘뉴 DJP 연합’을 내세웠던 박 전 위원장도 “혹독한 검증이 우선”이라며 견제에 나섰다.

그럼에도 연대론의 불씨는 여전히 살아 있다는 게 당 안팎의 평가다. 안 전 대표 지지도가 정체 상태를 벗지 못하고 다른 대안도 마땅찮을 경우 생존을 위한 또 다른 선택을 할 수밖에 없을 것이란 관측이다. 당 관계자는 “설 민심을 포함해 앞으로 한 달이 향후 행보를 결정할 것”이라고 내다봤다.

박신홍 기자

