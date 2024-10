세계 3대 박물관 중의 하나인 프랑스 파리 루브르박물관의 방문객이 급감하고 있다. 지난해 연간 입장객은 730만명으로 2015년보다 15%나 줄었다. 프랑스에서 잇달아 발생한 테러의 영향이 컸던 탓이다. 2014년과 비교하면 무려 200만명이나 줄었다. 특히 일본인 61%, 중국인 31% 등 아시아인 입장객의 감소가 두드러졌다.

루브르박물관의 연간 관람객은 2015년 930만을 기록하며 1000만 돌파를 눈앞에 두는 듯했다. 하지만 그해 11월 파리에서 발생한 테러 이후 악재가 이어졌다. 지난해 6월에는 홍수와 화재가 겹치며 일시 폐관되기도 했다. 방문객 수가 줄기는 했지만 이용 만족도는 크게 높아진 것으로 조사됐다.

