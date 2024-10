강남 한복판에 미술관

서울 압구정동 대로변에 미술관이 생겼습니다. K현대미술관입니다. 지하 1층부터 지상 5층까지 6개 층 총 1300여 평입니다. 1층의 층고는 7m나 됩니다. 2층 벽면 아랫단 3분의 1정도를 유리로 처리해 밖이 훤히 보이도록 한 점이 특이했습니다.

‘강남 한복판에 어떻게 이런 미술관이 들어섰나’ 하는 생각도 잠시, 11일 오전 열린 간담회에서 김연진 관장은 속사포처럼 자신의 구상을 쏟아냈습니다.

“미술관은 관람객을 위한 곳입니다. 사람들이 찾지 않는 미술관은 소용이 없습니다. 접근성이 뛰어난 곳에 미술관을 지은 이유입니다. 6년 걸렸습니다. 재미있는 전시로, 감동이 있는 전시로 사람들을 끌어들이겠습니다. 오래 머물다 가는 공간으로 만들겠습니다. 영화관과 경쟁하겠습니다.”

김 관장은 “연중 무휴로 밤 10시까지 문을 열어 이곳을 찾는 분들에게 신선한 경험을 선사하고 싶다”며 “평일 3000명, 주말 6000명, 연간 100만 관람객 유치가 목표”라고 덧붙였습니다. 보다 친숙한 공간으로 만들기 위해 6층에 맥주도 마실 수 있는 레스토랑을 곧 오픈할 예정이라고 하네요.

오랜만에 희망과 결의에 찬 목소리가 듣기 좋았습니다. 쇼핑과 향락의 이미지로만 알려진 강남 한복판에서 현대미술로 승부를 해보겠다는 김 관장의 배포가 멋있었습니다. 그의 ‘모험’이 알찬 결실을 맺길, 그래서 한국 문화의 업그레이드가 이뤄지길 기원합니다. <관계기사 20~21면>

