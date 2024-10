부드럽고 아름다운 점프, 이제 시작이다

런던 코벤트가든 오페라하우스 건물과 로열 발레단 산하 발레단 아카데미의 어퍼스쿨 사이에는 건물을 연결하는 구름다리가 있다. 한 해 로열 발레 아카데미를 졸업하는 25~30명의 학생 중 이 다리를 지나 정규 로열 발레단원으로 직행하는 경우는 2016년 여름엔 두 명이었다. 대부분 영국에 산재한 단체로 취업하거나, 로열 발레단 연수 겸 재취업 과정에 합류한다.

현재 이 학교 3학년에 재학 중인 전준혁(19)이 케빈 오헤어(Kevin O’hare) 영국 로열 발레단 단장으로부터 정단원 입단 제의를 받아 학생들에겐 통과제의적 공간인 구름다리를 건넌다. 본인의 동의 절차는 끝났고 외국인에게 발급되는 기술인 취업 비자 발급이 완료되면, 전준혁은 올해 가을 2017/18시즌부터 로열 발레단에 정식 단원으로 합류한다.

발레단 위계에선 수석 무용수-퍼스트 솔로이스트-솔로이스트-퍼스트 아티스트 아래에 위치한 아티스트(Artists)의 등위를 받을 것이다. 아티스트에겐 특별한 감독의 지시가 없는 한, 시즌 대부분 군무 역할이 부여된다.

로열 발레단이 신인을 충원하는 방법은 산하 아카데미 졸업생을 선별하는 방법 외에 국제 대회 입상자들에게 취업문을 열기도 한다. 대표적인 대회가 매년 1~2월에 열리는 로잔 콩쿠르다. 현역 한국인 로열 발레단원 최유희(퍼스트 솔로이스트)를 비롯해 일본인으로 수석 무용수에 오른 여러 댄서들이 모두 로잔 콩쿠르 입상 특전으로 로열 발레단에 입단했다.

전준혁이 처음 로열 발레단을 노린 것도 로잔 콩쿠르를 통한 경로였다. 2014년 로잔 콩쿠르에 참가했고, 입상에는 실패했지만 경연을 지켜본 크리스토퍼 로우니가 로열 발레 학교에 부임하면서 전준혁을 장학생으로 데려갔다.

유니버설 발레단 출신의 고모 전은선의 영향으로 초등학교 입학 전부터 스파르타 교육에 익숙했던 그다. 초등학교 저학년 시절 잠시 뮤지컬 ‘빌리 엘리어트’ 오디션을 봤지만 한국예술종합학교 부설 예술영재교육원에서 김선희와 김용걸을 사사하며 정통 발레에 전력했다.

“한국에서 배운 건 러시아의 바가노바 스타일이었습니다. 영국에서 배운 가치는 부드러움과 자연스러움인 것 같아요. 테크닉으로 보면 바가노바가 화려한 기교를 얼마나 잘했느냐에 중점을 두지만, 이곳에선 기교가 이뤄지기 전의 스텝이 깔끔하고 아름답게 이뤄졌는가를 봅니다.”

각종 대회에서 보인 전준혁의 기량은 특히 점프에서 눈부셨다. 스윙폼이 예쁜 골퍼처럼 모든 동작이 정석적으로 이뤄졌다. 보통 탄탄한 기본기를 본 전문가들은 그 위에 입힐 그림을 생각하며 유망주의 미래를 그린다. 영국 안무가 프레데릭 애쉬튼 작품을 학교에서 섭렵하면서 전준혁도 다른 버전이었다면 간단히 스텝을 이동했을 구간에서 점프를 추가하면서 자신의 스타일을 로열 발레에 맞춰 나갔다. 특별한 교육 과정이 주는 영국 발레의 자산을 배우고 있는 셈이다.

로열 발레단 입단 전까지 전준혁은 현 담임 교사인 제이 졸리로부터 보다 신축적으로 움직이는 상체와 스타카토로 끊어내는 스텝을 체화할 것이다. 단순한 모션에서도 내러티브를 만들어내는 잠재력을 깨워낸다면, 상대적으로 인종 차별이 덜한 발레단에서 전준혁은 롱런할 것으로 보인다. 주역을 가늠하기까지 오랜 시간이 남았지만, 전준혁의 발레 인생은 이제 시작이다. ●

글 한정호 공연평론가 imbreeze@naver.com 사진 전준혁·ⓒJohan Persson

