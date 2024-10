“핵전쟁 후 세상으로 옮겨놓은 고전, 셰익스피어에게 박수받고 싶어요”

한국 뮤지컬 시장이 다양해지고 있다. 지난해 하반기 대극장 초연 소식은 뜸했지만 전체 작품 수는 오히려 늘었다. 불황에 대형 제작사들이 수비 태세로 전환하자 중소형 창작뮤지컬이 빈틈을 메운 것이다. 이런 작품들은 스타 마케팅이나 폭발적인 화젯거리는 없지만 오히려 더 재미있고 예술적이다. ‘김종욱 찾기’의 장유정, ‘빨래’의 추민주 등 1세대 창작자의 영향으로 업계에 뛰어든 2세대 창작자들이 야심차게 내놓는 무대기 때문이다.

‘로미오와 줄리엣’(3월 5일까지 두산아트센터 연강홀)도 그런 경우다. 중세 귀족사회에서 핵전쟁 후의 디스토피아로 배경을 옮긴 펑키한 무대는, 셰익스피어의 고전에 당대 현실을 반영한 1950년대 브로드웨이 뮤지컬 ‘웨스트사이드 스토리’보다 미래지향적이다. 단언컨대 지난해 셰익스피어 서거 400주년을 맞아 공연된 온갖 ‘로미오와 줄리엣’ 중 가장 인상적인 무대였다. 각색과 연출을 맡은 작가 겸 연출가 겸 배우 성종완(38)을 만났다.

핵전쟁 후 지상은 오염물질로 뒤덮였고 인류는 지하철역으로 숨어들었다. 캐플렛 역에 모여 사는 인류와 몬타규 역에 모여 사는 돌연변이들은 생존을 위해 대립하고, 두 무리의 추격전 도중 인간 소녀 줄리엣과 돌연변이 소년 로미오가 운명처럼 맞닥뜨린다.

‘트와일라잇’류의 판타지 로맨스에 ‘웜바디스’류의 좀비 코드까지, 대중적 트렌드를 충실히 반영한 영리한 각색이 빛나는 이 뮤지컬은 ‘김수로프로젝트’의 20번째 작품이다. 기념비적 숫자인 만큼 김수로 예술감독은 특별히 공을 들였다. 뮤지컬 ‘비스티보이즈’‘사의 찬미’ 등에서 뛰어난 각색 실력을 보여준 성종완 연출을 직접 섭외해 400년 된 고전을 확 젊게 부활시키라는 미션을 준 것이다.

“김수로 선배가 하라면 해야죠. 그런데 고전을 살리는 건 제 몫이 아니거든요. 제 스타일로 관객을 만족시키는 지점을 찾느라 고민의 시간이 길었습니다.”

그는 ‘로미오와 줄리엣’을 핵전쟁 후 돌연변이 이야기로 각색한 것이 대수로운 아이디어는 아니라고 했다. 제목만 다를 뿐 그런 모티브의 작품이 영화에는 많다는 것이다. ‘웜바디스’는 주인공 이름부터 ‘R’과 ‘줄리’고, 인간과 뱀파이어의 사랑인 ‘트와일라잇’이나 인간과 외계인의 사랑인 ‘아바타’도 따지고 보면 ‘로미오와 줄리엣’이 원형이다. “굳이 유행 코드를 따르려한 건 아니에요. 사실 대부분의 러브스토리가 로미오와 줄리엣을 따르고 있잖아요. 영화팬으로서 자연스럽게 그런 영화들을 참고하게 됐죠.”

무대는 ‘새롭다’는 인상이 지배적이지만, 사실 원작의 플롯과 장면 순서까지 그대로다. “여기 어떻게 왔어?” “벽을 넘어서” 등의 유명 대사도 곳곳에서 들을 수 있어 비교하는 재미도 있다.

“새로운 걸 만들지만 그래도 ‘로미오와 줄리엣’이어야 한다는 게 미션인 만큼 원작에 다가가려 애썼어요. 첫 만남을 무도회에서 추격전으로 바꿨지만 군중씬 컨셉트는 맞춘 것이고, 가장 유명한 발코니 장면은 지하세계니까 거꾸로 로미오가 상층에 있고 밑에 갇힌 줄리엣을 향해 퉁퉁 뛰어내리면서 사랑의 장애물을 뛰어넘는 걸로 오마쥬했죠.”

그는 이 작품을 “증오와 다툼의 세상 속에 피어난 사랑”이라고 정의했다. 돌연변이 컨셉트도 ‘인간은 왜 싸울까’에 대한 근본적인 고민에서 탄생했다. “지금 대한민국도 다들 분노를 품고 싸우잖아요. 결국 서로 다르다고 생각하는 게 문제더군요. 우리는 늘 자기중심이고 인간중심인데, 저는 그런 인간중심 세계관을 뒤집어 보고 싶었어요. 핵전쟁 후 돌연변이가 인간보다 많아지면 인간이 세상의 주인일 수 없잖아요. 그렇다면 결국 중요한 건 뭐냐는 화두를 던지고 싶었어요. 남는 건 사랑밖에 없다는 얘기죠.”

[다이내믹한 움직임으로 젊은 열정 표현]첫 기획은 연극이었다. 해마다 연극영화과 졸업생들이 쏟아져 나오지만 설 자리가 없는 현실에서, 신인들이 꾸준히 설 수 있는 젊고 풋풋한 장을 마련하려는 의도였다. 중간에 뮤지컬로 바뀌면서 판이 커졌지만 여전히 신인의 비중이 높고, 그들의 열정과 에너지로 충만한 무대를 만든다는 방향성은 그대로다.

“경험이 적은 배우들이니 액션 활극의 다이내믹한 움직임으로 채워야죠. 신체 능력이 뛰어난 돌연변이를 등장시킨 것도 그 연장선에 있습니다. 에너지와 열정으로 땀흘리게 하려는 의도죠. 음악적으로는 펑크에 가까운데, 사실 크라잉넛이나 노브레인도 연주를 잘하는 게 아니라 샤우팅 에너지로 관객을 열광시키잖아요. 기존 질서에 저항하는 정신을 포함해 젊음, 어설픔을 열정으로 메우는 거죠.”

뮤지컬 ‘인터뷰’ 등의 허수현 작곡가가 작곡 및 음악감독으로 참여해 카리스마 넘치는 강렬한 록 베이스 넘버들로 몰입도를 높였다. 지하철역 선로에 열차처럼 움직이는 무대 세트도 참신하다. “이 친구들 데리고 어떻게 관객을 만족시킬까 고민하다 미술·음악·의상 등 모든 초점을 펑크로 맞추게 됐어요. 음악은 애초에 ‘그린데이’나 ‘썸포티원’ 의 음악처럼 더 펑크를 원했는데 컨셉트가 좀 엷어지긴 했어요. 무대도 다 배우들이 밀어서 움직이죠. 신인들의 ‘피·땀·눈물’로 완성된 무대랄까요.(웃음)”

그는 “셰익스피어가 봤다면 지하에서 박수치며 껄껄댈 것 같다는 평을 들었다”며 자신만만해 했다. “셰익스피어는 대중적인 작가였잖아요. 대부분의 작품도 표절로 보여지죠. 이미 있는 이야기를 대중들이 더 좋아하게 잘 써버린 건데, 그런 사람이라면 현대의 관객을 놓치지 않으려 애쓴 제 노력을 칭찬해 주지 않을까요. 부족하지만 칭찬받고 싶습니다.”

[“젊은 창작자들 활동 더욱 왕성해질 것”]소극장에서 잔뼈가 굵은 그는 연말 1000석 규모의 예술의전당 CJ토월극장에서 ‘햄릿’의 작가로 도전한다. 2007년 CJ E&M에서 주최한 공모전에서 쇼케이스 인기상까지 받았던 ‘라비다’를 개작해 10년 만에 정식 무대에 올리게 된 것이다. “제가 공모전에 제일 많이 응모한 사람일 거에요. 결국 최종에서 다 떨어졌고, ‘라비다’도 그랬죠. 그때 관계자들이 좋게 봐 줘서 데뷔 직전까지 갔다가 결국 투자를 못 받았는데, 10년 만에 제작 결정이 났네요.”

당시 ‘라비다’는 오필리어와의 사랑을 디테일하게 표현하는 등 현대적인 각색을 많이 했지만, ‘햄릿’은 많이 달라질 예정이다. 연출을 맡은 아드리안 오스몬드의 제안 때문이다. “영국에서 정통으로 셰익스피어를 공부한 연출이 신뢰를 줘서 믿고 따르고 있어요. ‘라비다’의 많은 부분이 성공적으로 각색됐으니 그걸 살리되 원작에도 좀 충실하게 가자고 해서 열심히 수정중이죠.”

그는 ‘햄릿’이 지루하다는 지적에는 절반만 동의했다. 플롯 자체는 재미있는데 수많은 수사 탓이라는 것이다. “수사를 걷어내고 드라마틱 액션만 강조해주면 이야기 자체는 재밌어요. 복수극의 원형이면서 현실 정치도 반영 가능하죠. 부정하게 왕이 된 걸 숨기고 있고, 여러가지로 시의성도 충분하다고 봐요. 고루하다고 생각하는 대중들이 극장에서 ‘아, 아니구나’ 판단하게 하는 게 제 몫이겠죠.”

연극을 본 적이 없었던 홍익대 컴퓨터공학과 학생은 어느 날 TV에서 배우 윤석화를 보고 연극을 동경하게 됐다. ‘연극인 윤석화’라는 싸인이 그렇게 낭만적으로 보였다는 것이다. 결국 중앙대 연극과에 다시 입학했지만, 홍대를 다녔던 것도 무의미하진 않았단다. “한창 인디밴드가 뜨던 때라 저도 밴드활동을 했거든요. 피아노도 치고 베이스도 쳤죠. 음악을 좋아했고 연극과를 다닌 게 공학적으로 합쳐져 뮤지컬을 하게 된 셈이네요. 하하.”

지금은 연기까지 병행하느라 눈코 뜰 새 없다. ‘로미오와 줄리엣’과 동시기에 개막한 창작 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’에 출연하고 있기 때문이다. 배우로 먼저 데뷔했지만 2010년 이후 작·연출에 주력해 오다 오랜만에 무대에 서게 됐다. “학교 선배인 김동연 연출이 재차 권유하기에 못이기는 척 하게 됐는데, 잘했다 싶어요. 무대 서는 행복감이 또 있거든요. 개막 즈음엔 힘들었죠. 작가로 ‘햄릿’까지 써야 하니 서너시간만 자며 좀비처럼 다녔는데, 지금은 얼굴이 많이 밝아졌다고 하네요.”

최근 좋은 중소형 창작뮤지컬이 많이 나오는 것이 ‘때가 된 것’으로 보인다고 했다. 물밑에 있던 젊은 창작자들이 쏟아져 나오는 시기라는 것이다. “우리 뮤지컬계가 상업 프로덕션을 갖춘 역사가 15년 정도 되는데, 그간 창작하는 사람은 거의 없었잖아요. ‘김종욱 찾기’나 ‘빨래’ 같이 좋은 작품을 만들고 싶어 뛰어든 동료·후배들이 조금씩 수면 위로 나오는 거 같아요. 그들의 습작에서 가능성을 본 제작자들이 인정해줘서 차근차근 만들어가는 거죠. 한국 영화도 그렇게 발전해서 젊은 감독들이 많이 부상했잖아요. 자연스런 과정인 것 같아요.” ●

글 유주현 객원기자 yjjoo@joongang.co.kr, 사진 전호성 객원기자·아시아브릿지컨텐츠

