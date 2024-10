탄소 배출 늘어 다음 빙하기 오지 못할 수도

기후변화는 21세기를 살아가는 우리에게 핵심 어젠다입니다. 지구온난화에 따라 빙하의 해빙속도가 빨라지고 해수면이 높아지면서 우리 생활에도 큰 변화가 일어날 것으로 예상됩니다. 이번 호부터 기후문제 전문가인 조천호 국립기상과학원장이 쓰는 ‘기후변화 리포트’가 연재됩니다

우리 대부분은 숨 쉬는 공기, 마시는 물, 먹는 식량이 이대로 지속할 것이라고 생각한다. 그런데 인류 생존의 기반인 지구환경은 경험이나 직관과는 달리 언제나 안정된 것은 아니다. 특히 기후는 우리가 상상하는 것보다 훨씬 큰 변화를 겪어왔으며 인간 활동으로 인해 앞으로는 더욱 엄청난 변화를 겪게 될 것이다. 장기적인 지질학적 시간 기준으로 본다면 지구가 오늘날처럼 추웠던 적은 거의 없었다. 그러나 2만 년 이전에는 지금보다 더 추웠기 때문에 현재를 빙하기라 하지 않고 더 추웠던 그때를 빙하기라 부른다. 빙하기에는 유라시아와 북미 대륙 북부의 빙하가 2~3km 두께에 달했으며 지구 전체 대륙의 약 25%를 덮고 있었다. 현재 우리는 빙하기와 빙하기 사이인 간빙기에 살고 있다. 간빙기는 말 그대로 빙하기 사이 약 1만년 동안 따뜻한 기간이다. 이 1만년은 46억년 지구 역사에 비하면 순간일 뿐이다.

빙하는 남극 지역에서 약 4000만년 전에, 북극 지역에서 약 500만년 전에 처음 생겨나기 시작했다. 275만년 전부터는 빙하기와 간빙기 간의 주기적 변동이 나타났다. 이는 천문학적인 요인에 의해 지구와 태양 간의 거리 변화로 인한 햇빛 강도 변화와 지구 자전축 기울기 변화로 인한 햇빛 입사각 변화로 발생했다. 그렇다고 해서 햇빛 강도와 입사각의 변화가 빙하기와 간빙기 간의 기후변동에 대한 유일한 원인은 아니다. 천문학적인 요인은 주로 빙하기와 간빙기를 일으키는 방아쇠 역할을 할 뿐이다.

북반구 고위도 지역 햇빛 세기에 달려지구는 변화에 대해 자체적으로 제동기나 가속기 역할을 할 수 있는 음과 양의 되먹임이 작용하는 곳이다. 음의 되먹임은 변화에 대해 제자리로 돌아오게 하는 반면 양의 되먹임은 변화되는 방향으로 더욱 증폭시킨다. 지난 4억 년 동안 제동기 역할을 한 음의 되먹임 때문에 기온이 액체 상태의 물을 허용하는 범위 안에 머물 수 있어 생명이 지속할 수 있었다. 반면 천문학적 요인에 의한 빙하기와 간빙기의 시작 시점에는 기온이 하강하면 더욱 하강시키고 기온이 상승하면 더욱 상승시키는 양의 되먹임들이 작용한다.

이 교대 현상에서 중요한 것은 여름철 북반구 고위도 지역에 입사되는 햇빛 세기이다. 즉 빙하기는 추운 겨울에 일어난 것이 아니라 여름에 시작된다. 천문학적 요인으로 여름철 햇빛 세기가 약해지면 고위도 지방에서 다른 계절에 내린 눈이 여름에도 녹지 않고 쌓이게 된다. 점점 눈이 쌓이게 되면서 무게와 압력에 의해 눈은 얼음으로 결정화하고 점차 빙하로 성장한다. 이렇게 커진 빙하는 무게가 무거워지고 빙하 바닥은 무게에 의해 녹기 시작하여 지표를 따라 미끄러져 서서히 확장된다. 일단 빙하가 발달하게 되면 지표면에서 햇빛 반사도가 높아져 흡수되는 일사가 더욱 줄어든다. 이에 따라 기온은 더욱 낮아지면서 빙하가 더욱 성장한다.

탄산음료의 온도가 낮을수록 이산화탄소를 더 많이 녹일 수 있는 것과 같은 원리로 기온이 낮아지면 이산화탄소가 해양에 많이 흡수되어 대기 중 이산화탄소 농도가 낮아진다. 이렇게 되면 온실효과가 약해져 기온 하강으로 빙하기 진입이 가속화된다. 이처럼 기온 상승과 하강에 따라 이산화탄소 농도가 증가와 감소를 한다. 이와 반대로 이산화탄소 농도가 증가와 감소를 하면 이에 따라 기온이 상승과 하강을 한다. 즉 기온과 이산화탄소는 서로 양의 되먹임으로 엮여있다.

빙하기로 진입할 때보다 간빙기가 시작할 때 더욱 빠르게 기온이 변화된다. 즉 기온이 올라갈 때가 내려갈 때보다 더욱 빠르게 양의 되먹임이 일어난다. 대륙 위의 빙하는 천천히 형성되고 또 자연적으로 불안정하기 때문에 빙하기에 도달하는 데는 수 만년이 걸린다. 이와 반대로 빙하기가 간빙기로 바뀌는 데는 1만년 정도면 된다. 그 이유는 빙하기로 진입할 때와는 반대되는 되먹임뿐만이 아니라 여러 양의 되먹임들이 작용하기 때문이다. 예를 들어 빙하가 녹아 해수면이 상승하면 바닷물이 빙하를 깨뜨려 빙하가 빨리 줄어든다. 입 안에서 사탕을 깨뜨리면 빨리 녹는 것과 같은 이치이다. 빙하가 녹은 자리에서는 이전 간빙기 동안 자랐던 식생에 의해 남겨진 토양 탄소가 배출되어 이산화탄소 농도를 상승시킨다.

또 다른 재미있는 사실은 반복되는 빙하기와 간빙기에 기온의 최저점과 최고점이 거의 같다는 것이다. 이는 지구가 어떤 한계 이상을 벗어나지 않는 자기 조절 리듬이 있음을 보여준다. 지구가 스스로 제어할 수 없는 양의 되먹임은 음의 되먹임이 상쇄함으로써 자기조절이 가능한 것이다. 이로 인해 지구는 튼튼한 자기 규제 틀 안에서 기후 폭이 극단적으로 변화하지 않도록 제한되어 생명이 살아갈 수 있는 안정된 기후를 유지해왔다.

지구 이산화탄소 농도 이미 400ppm 초과이처럼 빙하기와 간빙기가 교대로 일어난다면 결국 빙하기로 들어설 수밖에 없는 것이 지구의 운명이다. 그렇다면 다음 빙하기는 언제쯤 찾아올 것인가? 천문학적인 주기에 따른 다음 빙하기는 오히려 인류에 의해 오지 못할 가능성이 크다. 인간 활동으로 배출된 이산화탄소로 인해 기온이 상승하여 빙하기로 진입하는 것을 막게 될 수 있기 때문이다. 이산화탄소 농도는 빙하기와 간빙기에 각각 180ppm과 280ppm 정도인데 이는 공기분자 100만개 중 이산화탄소 분자의 수가 180개와 280개 있음을 의미한다. 인류가 화석연료를 전혀 태우지 않았다고 가정한 경우 천문학적인 요인으로 현재 이산화탄소 농도는 240ppm으로 낮아지게 된다. 즉 이 농도 이하에서만 천문학적인 요인이 빙하기로 갈 수 있는 방아쇠 역할을 할 수 있는데 현재 지구 이산화탄소 농도는 이미 400ppm을 넘어서 버렸다.

인간 활동으로 빙하기에 진입할 수 없다는 것이 과연 인류 생존에 좋은 것인가? 2만년 전에서 1만년 전까지 약 100ppm 상승한 대기 중 이산화탄소로 인해 10만년 가까이 이어지던 마지막 빙하기가 끝이 났다. 그 후 산업혁명이 시작된 1750년대까지 대기 중 이산화탄소 농도는 280ppm을 유지했다. 하지만 인간이 석탄과 석유와 같은 화석연료를 사용하면서 대기 중 이산화탄소 농도가 급격하게 치솟아 300년도 안 되는 사이에 120ppm이나 급증했다. 이는 오늘날 인간이 지구에 미치는 영향이 어느 정도인지를 단적으로 보여준다.

천문학적인 요인으로 기온이 변하여 발생하는 자연적인 기후변화와는 달리 인간 활동에 의한 기후변화는 먼저 이산화탄소 농도를 증가시키고 이에 따라 기온이 상승하여 일어난다. 빙하기와 간빙기 사이의 거대한 왕복 운동은 천문학적인 미세한 자극을 지구 자체에서 비약에 가까운 변화로 증폭시키는 양의 되먹임으로 발생했다. 이 되먹임은 지구가 차가워질 때보다 따뜻해질 때 더욱 빠르게 작용해왔다. 인간 활동에 의한 자극은 천문학적인 자극에 비해 수십 배 강력하며 따뜻해지는 방향으로 양의 되먹임이 일어나 지구를 더욱 뜨겁게 만들 것이다. 이로 인해 지난 275만년 동안 유지되어 온 자연적 기후변화 주기를 바꾸어 놓을 가능성이 크다. 즉 인류는 전인미답의 새로운 기후에서 생존해야하므로 과거는 미래의 안내자가 되어주지 못할 것이다.

앞으로 다가올 기후변화가 전례 없다는 것은 기존 체계로는 쉽게 대응할 수 없을 정도로 광범위하면서도 근본적임을 의미한다. 인류가 식량을 어떻게 확보해야 할지, 물을 계속 사용할 수 있을지, 어떤 기상이변에 노출될지 등 기후변화로 인해 전 지구적으로 대응해야 할 일들은 헤아릴 수 없을 정도로 많다.

기후변화의 원인인 화석연료는 현 문명을 지탱하는 가장 중요한 기반이므로 기후변화에 대응한다는 의미는 현 문명의 전환을 뜻하는 것과 같다. 결국 기후변화는 자연환경의 문제일 뿐만 아니라 정치·경제·문화 등 사회 전반에 걸쳐 지대한 영향을 끼치는 최우선적인 과제가 될 수밖에 없는 것이다.

-----------------------------------------------------

지구·태양 거리 주기적으로 바뀌어 빙하기 사이에 간빙기 교대로 도래

빙하기와 간빙기 간의 주기는 밀란코비치(1879~1958)가 밝힌 세 가지 천문학적 요인으로 설명된다. 첫째는 약 10만년을 주기로 원형에서 타원 형태로 변하는 지구 공전궤도 모양의 변화 즉, 이심률 변화이다. 둘째는 팽이축이 기울어져 도는 것처럼 지구 자전축 방향이 약 2만6000년을 주기로 기울어져 회전하는 세차운동이다. 이심율과 세차운동은 지구와 태양 사이의 거리에 변화를 일으켜 지구가 받는 태양에너지가 변하도록 한다. 셋째로 4만1000년을 주기로 21.5도에서 24.5도까지 오르내리는 지구 자전축 기울기이다. 자전축 기울기 변화 그 자체로는 지구에 도달하는 전체 태양에너지를 바꾸지 못하지만 위도에 따라 입사되는 태양에너지를 변화시킨다.

이심률, 세차 운동과 자전축 기울기의 세 주기는 서로 얽혀 작용하면서 서로를 증폭시키기도 하고 상쇄시키기도 한다. 이에 따라 빙하기 주기는 275만년과 90만년 전 사이에는 4만1000년 주기로 반복됐는데 90만년 전부터는 10만년 주기로 바뀌었고 50만년 전부터는 그 주기가 뚜렷해졌다. 해양 침적물과 극지방 빙하에 대한 분석을 통해 이 세 개의 요인들이 빙하기와 간빙기 동안 기후 변동의 상당 부분을 제어한다는 것을 알 수 있다. 놀랍게도 천체역학에 기반을 둔 결과들이 지상 고기후 자료들의 변동을 설명할 수 있는 것이다.

조천호 국립기상과학원장

