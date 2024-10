서울의 매력을 요리로 … 진화한 돼지갈비

서울은 참 다양한 매력을 가진 도시다. 과거와 현재가 공존하고 있고, 전통적이면서 국제적이다. 보수적이면서 동시에 첨단 미래 지향적이기도 하다. 다른 나라들의 수도는 대부분 밋밋한 평지에 자리 잡고 있는데 비해 서울은 산과 언덕 그리고 강과 하천을 끼고 펼쳐져 있어 훨씬 리드미컬한 역동감도 있다. 그 역동감에 맞게 구역마다 서로 다른 특징이 있는 문화가 독특하게 개성을 뽐낸다.

뭔가 외국 것이라면 멋있게 보이던 때가 있었다. 그래서 외국의 유명 대도시들이 더 특별한 줄 알았다. 그런데 그런 곳들을 다 돌고 돌다가 ‘이제는 돌아와 거울 앞에’ 서고 보니 서울의 진가가 보이기 시작했다. 이렇게 다양한 매력을 가지고 있는 도시도 세계적으로 흔치 않았다. 작년 한 해 동안에만 1500만명이 넘은 외국 사람들이 서울을 찾은 것이 괜한 게 아니었다. 역시 가까이 있으면 그 소중함을 모른다는 얘기가 틀린 것 없다.

서울이라는 도시가 가지고 있는 매력을 음식으로 표현해 보겠다고 나선 셰프를 만났다. 과거와 현재, 전통과 국제적인 감각의 혼재가 주는 느낌을 함께 버무려 현재의 서울을 상징적으로 보여주는 음식을 만든다는 것이다. 웬만한 자신감이 아니면 덤비기 어려운 일인데 오래도록 쌓아온 내공이 그런 도전을 뒷받침했다. 장충동에서 ‘서울 다이닝’이라고 하는 프렌치, 이탈리안 베이스의 창작 음식 레스토랑을 운영하고 있는 김진래(37) 오너셰프의 이야기다.

‘숯불에 구운 이베리코 돼지고기, 대파밥, 멸치페스토’라는 메뉴를 소개하면 이렇다. 마포 지역 음식으로 유명한 숯불갈비를 모티브로 만든 창작 음식이다. 스페인 이베리코 흑돼지의 최고급 부위, 플루마(Pluma·목살과 등심 사이에 있는 삼각형 부위)를 돼지갈비 양념에 재워 숯불에 구운 것이다. 여기에 엔초비를 갈아 넣은 페스토소스(Pesto·바질 베이스의 이탈리아 소스)를 곁들이고, 대파와 양파를 구워서 함께 내놓았다. 우리가 돼지갈비를 먹을 때 멸치젓에 찍어먹고 야채를 곁들이는 것을 현대적인 감각으로 해석했다.

이베리코 돼지고기는 쇠고기와 비슷한 느낌이 나는 식감이 특징이다. 부드러우면서도 쫄깃하다. 고급스러우면서도 낯선 느낌의 외국 돼지고기가 한국식 양념을 만나 한국 옷을 입었지만 전혀 어색하지 않게 잘 어울렸다. 멸치젓과 비슷한 것 같으면서도 더 잘 차려입은 세련된 신사 같은 느낌을 주는 엔초비 페스토 소스는 여기에 맛깔스러운 터치를 더해줬다. 구운 대파와 양파는 튀지 않으면서도 곁에서 향긋하게 그 조화를 거들어 주고 있었다. 고급 파인 다이닝 형식의 플레이팅까지 포함해서 국제적으로 진화된 숯불 돼지갈비를 먹는 느낌이었다. 전통을 간직하고 있으면서 세련된 국제 도시로 발전해 가고 있는 서울의 모습이 잘 표현된 인상적인 요리였다.

김 셰프는 조리학과를 졸업하고 지금까지 17년 동안 다양한 경험과 경력을 쌓아온 베테랑 셰프다. 국내의 고급 레스토랑은 물론이고 외국의 여러 유명 레스토랑을 돌아다니면서 실력을 길러 왔고, 이탈리안·프렌치·뉴어메리칸을 포함해 한식에 이르기까지 다양한 요리를 섭렵했다. 이렇게 오래도록 쌓아온 내공을 바탕으로 자신만의 음식을 하는 레스토랑 ‘서울 다이닝’을 개업한 것이 2016년 10월이다.

그동안 음식을 해오면서 김 셰프가 가장 많은 관심을 가져왔던 것은 식재료였다. 그래서 외국에서 요리를 배우기 위해 레스토랑을 고를 때도 식재료를 가장 중요하게 고려하는 레스토랑을 골랐다고 한다. 덴마크에까지 일부러 찾아가서 자연에서 얻는 건강하고 다양한 식재료를 사용하는 것으로 유명한 노마(Noma) 레스토랑에서 인턴 생활을 한 것도 그 이유였다. 그런 경험을 토대로 제철에 나는 좋은 식재료를 사용해서 가능한 단순하게 조리를 하는 건강한 요리를 만드는 것이 본인이 추구하는 요리 목표다.

김 셰프는 앞으로도 계속 서울의 매력을 나타내 주는 창작 음식을 다양하게 만들어 가겠다고 한다. 서울이라는 대도시의 곳곳에 깃들어 있는 여러 한국 음식을 현대적이고 세련된 파인 다이닝의 시각으로 재해석해서 새롭게 선보이는 것이다. 마포 숯불갈비뿐만 아니라 대림동의 양꼬치를 자신의 시각으로 표현한 요리도 이미 내놓았고, 장충동 족발이 곧 그 뒤를 이을 예정이다. 실력파 셰프가 깊은 내공을 바탕으로 하나씩 만들어 가게 될 ‘서울의 맛’ 시리즈가 어디까지 진화되어 갈지, 그리고 어떻게 서울의 매력을 새롭게 느끼게 해줄지 궁금하고 기다려진다. 신림동 순대, 무교동 낙지, 신당동 떡볶이, 기타 등등, 기타 등등. 서울은 넓고 소재는 많다. ●

주영욱

