텍스트·음악으로 본 한국사회

실험적인 동시대 미술을 선보이는 아트선재센터의 올해 첫 전시는 웹 아티스트(web artist) 그룹 ‘장영혜중공업’이 맡았다. 장영혜(한국)와 막 보쥬(미국)는 자신들이 제작한 음악에 26개 언어로 특징적 텍스트를 붙인 애니메이션을 만든다.

이번 전시는 전시 공간에 맞춘 비디오 설치 작업과 홈페이지(www.artsonje.org)에서 볼 수 있는 웹 작업 등으로 구성된다.

1층의 ‘불행한 가정은 모두 엇비슷하다’는 톨스토이의 소설『안나 카레리나』의 첫 문장을 패러디했다. 2층의 ‘삼성의 뜻은 죽음을 말하는 것이다’에서는 한국의 대표기업 삼성이 주도하게 된 우리의 일상을 살펴보고 3층 ‘머리를 검게 물들이는 정치인들-무엇을 감추나?’에서는 정치인들의 기만적 태도를 풍자한다.

아티스트 토크(2월 9일 오후 4시)와 스크리닝(2월 16·23일 오후 4시)도 준비돼 있다. 매주 월요일 휴관. 성인 5000원. 문의 02-739-7098

글 정형모 기자, 사진 아트선재센터

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS