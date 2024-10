일본 에어백 업체 다카타가 결함을 인정하며 미국 법무부에 내기로 한 과징금.원화로 환산할 경우 약 1조2100억원. 월스트리트저널(WSJ)은 “법무부와 다카타 양측 모두 트럼프의 대통령 취임식(20일) 전에 이 문제를 마무리 지으려 했다”고 설명했다.

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS