"반기문 전 총장은 역시 정치 초년생"

국민의당 박지원 의원, 14일 반기문 전 유엔 사무총장이 박근혜 대통령을 국가원수라 칭한 건 탄핵 의결을 무시하는 것이라며.

?“살아서 돌아오는 종철이를 마중갈 것”박종철 열사의 형 박종부씨가 14일 아들의 30주기 행사에서 “민주주의가 되는 것은 종철이가 살아나는 것”이라며.

