P에게는 새로 온천이 생겼다 하면 덮어놓고 찾아나서는 버릇이 있었다. 그러므로 P는 온천에 관해서라면 웬만한 전문가 못지 않은 식견과 정보를 가지고 있었다. 가령 어느 곳의 온천이 단순천이네 탄산천이네 유황천이네 하는 것부터 산성도가 얼마며 신경통, 위장병, 류마티스 관절염, 수족냉증, 부인병 등등에 실제로 효과가 있는지, 온천을 마치고 나서 근처 어디에 가서 뭘 먹으면 좋다는 것까지 훤히 꿰고 있었다. 그런가 하면 온천으로 가는 어떤 도로가 무슨 고속도로에 연결되고 터널을 몇 개 지나며 근처에 올라가볼 만한 산과 가볼만한 명소가 어디인지에 관해서도.

P에 의하면 한국에서는 온천을 ‘지하로부터 용출되는 25℃ 이상의 온수로 그 성분이 인체에 유해하지 아니한 것’이라고 법으로 규정하고 있다고 한다. 넓은 뜻의 온천은 물리적 ·화학적으로 보통의 물과는 성질이 다른 ‘천연의 특수한 물’이 땅속에서 지표로 나오는 현상을 말한다. 온천수가 보통의 물과 구별되는 ‘특수한’ 물리적 성질을 가지려면 온도가 최소 인체의 온도 이상(36.5도)이어야 하고 물에 한번 몸을 담그면 나오기 싫을 만큼 안온하고 비누가 필요 없고 온천을 마치고 나면 젊음과 탄력과 매끈함을 회복한 느낌을 주는 온천이 좋은 온천이라고 했다. 이런 식으로 P가 전국에 숨어 있는 좋은 온천에 대해 이야기를 하기 시작하면 주변에 있는 사람들은 얌전한 청중이 되어 경청하곤 했다. 절대로 손해볼 건 없었으니까. 때로는 P가 말한 곳으로 가족들을 데리고 가서 점수를 딸 수도 있고.

최근 P는 자신의 고향 인근에 오래도록 개발된다고 소문으로만 떠돌던 온천이 마침내 조용히 개장했다는 사실을 알게 되었다. 온천이 나왔다는 소식이 알려진 15년 전에는 인근의 땅값이 20배까지 폭등해서 거기서 농사를 짓던 사람들에게 조상들 누구도 겪지 못한 거대한 허탈감을 안겨주기도 했다. 온천수가 나오기도 전에 미리 비밀스러운 투자정보를 알고 들어온 외지의 투기꾼들이 현지 농부들이 대대로 물려받아온 땅을 약간의 웃돈을 주고 계약을 마쳤고 소유자가 대도시의 돈 많은 사람들로 바뀌고 또 바뀌면서 가격이 폭등했을 뿐 정작 현지인들에게는 돌아간 실익이 별로 없었기 때문이었다. 유기농 농사를 짓는 현지의 일부 농부들과 온천 하류 쪽의 타지 사람들은 환경오염과 파괴를 이유로 대대적인 반대에 나서기도 했다.

어쨌든 막상 온천의 뚜껑을 열고 보니 수량이 예상외로 많지 않았고 온도도 겨우 25도를 상회하는 정도라서 개발할 만한 실익이 별로 없었다. 그 온천은 그로부터 십수년 간 어둠 속에 잠겨 있었다. 그러다 서울에서 바로 연결되는 고속도로가 생기면서 다시 개발을 해보겠다는 업자가 나선 것이었다. P는 뉴스를 접하는 순간 지체없이 아파트 주차장으로 내려가 네비게이션에 오랜만에 고향의 이름을 찍었다.

고속도로는 한산했다. 민자고속도로라는데 운영이 제대로 될지 걱정이 될 정도였다. 통행량이 적어 장사가 잘 안된다고 이미 만든 고속도로를 폐쇄한 예는 세계적으로 없겠지만 고향의 자연과 닮은 심성을 가진 P는 고속도로를 타고 가면서 왠지 모를 미안함을 느꼈다. 걱정은 온천에 가서도 계속되었다. 새로 생긴 온천이라는데 지역 인근에서 온 듯한 후줄근한 모양의 트럭과 승용차만 수십대 서 있을 뿐 이미 절반 정도는 찢겨져나간 공중의 만국기마냥 을씨년스러운 분위기였다. 그래도 건물 뒤쪽에서 피어오르는 수증기가 승천하는 이미기처럼 기운차게 하늘로 뻗쳐올라가는 것을 보며 용기를 얻은 P는 약간 비싼 느낌의 입장료를 지불하고 온천탕 안으로 들어섰다.

욕장 내부 남성용 탈의실은 넓고 조용했다. 아직 시설이 제대로 갖춰지지 않아 그런지 일반 공중목욕탕에도 있는 냉장고가 없었고 이발소 표지도 보이지 않았다. 표 받는 남자에게 샴푸가 있느냐고 묻자 남자는 그런 질문은 처음이라는 표정으로 없다고 했다. 욕탕 내부는 깔끔했다. 아직 시멘트 냄새가 날 정도였다. 노천탕은 이용하는 사람이 적어서 그런지 물이 차 있지 않았는데 고향 특유의 맑은 하늘과 푸른 숲이 내다보여서 다음에 오면 꼭 이용해 보리라는 생각이 들게 했다. 사람이 별로 없으니 만큼 물도 깨끗하고 질이 좋았다. 욕탕 곳곳에 붙은 ‘국내 최고의 알칼리도를 실험결과로 확인받았다’로 시작되는 장황한 설명은 거들떠보지도 않고 P는 헤엄을 치다시피 하며 온탕과 냉탕, 열탕, 안마탕, 이벤트탕을 마음껏 돌아다녔다. 결국 누리고 싶은 것을 한껏 누린 P는 두 시간이 넘어서 탈의실로 나왔다.

그 새 사람들이 좀 불어난 듯했다. 불어난 정도가 아니라 단체라도 왔는지 꽤나 북적거렸다. 머리를 말리고 간단히 화장을 하는 자리가 비좁을 정도였다. P는 어떤 장년의 남자 옆에 빈 자리가 있는 것을 알고 재빨리 그곳을 차지했다. 그러고 나서 보게 되었다. 남자의 등을 뒤덮은 웅장한 용의 문신을. 순식간에 왜 그의 옆자리가 비어 있었는지도 깨닫게 되었다. 반대편의 화장대 앞에 용보다는 작은 악어, 거북, 그 외 십장생과 글자를 몸에 새긴 젊은이들이 서넛 서서 이따금 그가 있는 쪽을 조심스럽게 바라보고 있다는 것도.

P는 몸이 닿지 않도록 최대한 조심하며 머리를 말렸다. 남성용 로션을 향해 손을 뻗을 때도 손이 떨리는 게 느껴졌다. 용의 아들, 아니 등짝만 보면 용이나 다름 없는 남자는 자신만의 목욕용품을 가지고 온 모양이었다. 작은 가방에서 강렬한 향기가 나는 스킨 로션을 꺼내 발랐고 밀크 로션을 이어서 발랐다. P가 곁눈질을 하는 것은 전혀 아랑곳하지 않았다. 마지막으로 그가 꺼낸 것은 가장 작은 용기에 든 ‘안티 에이징 토너’였다. 값비싸 보이는 그것을 그는 아주 조금씩 손끝에 묻히고는 얼굴 곳곳에 꼼꼼하게 발랐다. 특히 주름이 진 부분에 집중적으로 바른 뒤 정성껏 마사지했다. 마지막으로 많지 않은 머리숱과 맨질거리는 두피에 에센스를 바르는 것으로 그 남자의 화장은 끝이 났다.

욕장 입구 건너편에 있던 젊은 남자들 역시 개인적으로 가지고 온 통에서 로션을 꺼내 바르고 있었다. 공짜로 제공되는 로션 따위는 쳐다보지도 않았다. 바로 그 순간 P의 뇌리에 크나큰 반성과 각성이 들이닥쳤다.

‘저들도 이렇거늘 나는 이 나이까지 뭘 믿고 이리도 태평하였던가.’

그것은 P가 몇 해 동안 새로운 온천을 다니면서 얻은 것 가운데 가장 큰 수확이라고 했다.

