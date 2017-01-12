[인사] 산업통상자원부 外

◆산업통상자원부<고위공무원 임용>▶비상안전기획관 강재석
◆국세청<부이사관 전보>▶법인세과장 김지훈▶국세청 윤영석<과장급 전보>▶창조정책담당관 심욱기▶납세자보호담당관 안덕수▶징세과장 이현규▶부동산납세과장 박해영▶상속증여세과장 장철호▶조사분석과장 유재준▶소득관리과장 김태호<복수직 서기관 전보>▶정책보좌관 김승민
◆병무청<과장급 승진임용>▶정보관리과장 안종혁▶사회복무관리과장 서창률▶국방대 교육파견 임태군<과장급 전보>▶자원관리과장 이기▶병역조사과장 정명근▶서울지방병무청 병역판정관 이우종▶경인지방병무청 〃 조복연▶〃 인천병무지청장 김대년▶통일교육원 교육파견 이익규
◆통계청<일반직 고위공무원(일반임기제) 임용>▶통계개발원장(책임운영기관장) 배영수
◆EBS<부서장 승진>▶방송제작본부장 이연규▶융합기술본부장 김남호<부장 승진>▶방송제작기획부장 김광호▶교양문화부장 한송희▶유아어린이부장 심예원▶영어교육부장 김평진▶기술기획부장 박창홍▶제작기술부장 신상민▶영상기술부장 서상일▶미래전략팀장 고범석<부장 전보>▶교육다큐부장 김동관▶라디오부장 김준범▶편집부장 정민희▶출판사업부장 전용수▶조직법무부장 강수용▶운영지원부장 이병익
◆서울신문<승진>▶상무이사 이경형·곽태헌
◆머니투데이▶CMU온라인개발실 부장대우 안선경
◆한국관광공사▶MICE기획팀장 김배호▶국제관광정보팀장 제상원