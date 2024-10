영국 로열알버트홀 박스석을 849년 소유하려면 얼마?

영국을 대표하는 공연장 중 하나가 로열알버트홀이다. 클래식·발레부터 대중음악·이벤트 등 다채로운 행사가 열린다. 북한의 김정철이 에릭 클랩튼 공연을 본 곳이기도 하다.

이곳의 2층(그랜드티어) 열두 자리 박스석이 매물로 나왔다. 여왕이 앉는 로열박스 인근이다. 판매를 대행하는 '해러즈 에스테이트'가 "한 세대에 나올까 말까한 드문 물건"이라며 "250만 파운드(36억5000만원)를 넘어설 수 있다"고 말했다고 9일 영국 언론이 보도했다.

박스석을 구입하면 자동적으로 공연장 조합(Corporation of the Halls of Arts and Science)의 회원이 된다. 1860년대 공연장 건립기금을 낸 이들에게 주어진 자격이다. 공연장 운영에 직간접적으로 간여하는 이들이기도 하다. 개장 때부터 999년 좌석 임차권이 있다. 연간 공연의 3분의 2정도 볼 수 있는 권리다.

파이낸셜타임즈는 "박스석의 경우엔 임차 기간이 849년 남은 셈"이라고 전했다. 현재 5272석 중에서 1300석 정도가 이런 경우인데 개인 또는 기업 소유다.

한편 박스석이 시장에 나온 건 2008년 이후 처음이다. 당시 그랜드티어 열자리 박스석의 호가가 120만 파운드였다. 2011년 장외 시장에서 다섯 자리 세컨드티어(3층) 박스석이 55만 파운드에 팔렸고 2년 후에 다시 100만 파운드에 거래됐다.

런던=고정애 특파원 ockham@joongang.co.kr