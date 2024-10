역시 '빅뱅', 빅뱅 콘서트 초대된 연예인 리스트

'빅뱅 10 더 콘서트: 0.TO 파이널 in 서울 2017'에 수 많은 연예인들이 참가해 콘서트를 즐기는 모습이 포착됐다.

7일과 8일 서울 구로구에서 열린 빅뱅 콘서트가 열렸다. 이번 콘서트는 탑의 입대 전 마지막 공연이기 때문에 더욱 관심이 집중됐다.

이날 공연에는 국내외의 유명 배우들과 아이돌의 모습도 포착됐다. 엄정화, 박보검 등 국내 유명 배우부터 중화권 스타 서기까지, 그야말로 유명 연예인들이 총 집합했다.

콘서트를 즐기며 인증샷을 남긴 연예인들은 다음과 같다.

1. 임수정

“빅뱅 콘서트, 오늘도 대단하고 멋있었어요! 초대해준 GD에게 고마움을 전합니다”

2. 산다라박

3. 중화권 배우 서기

4. 같은 YG 사단 아이돌 '위너'

“나는 성덕(성공한 팬)이다. 생각해보니 형들이랑 우리랑만 찍은 사진은 처음”

5. 지누션과 양현석

“20년 전에 시작은 이랬었지. This is how it all began 20years ago”

6. 배우 박보검

7. 엄정화

"빅뱅 콘서트 시작 전, 멋지다"

8. 가수 나인뮤지스

“신나서 인스타 올리는 거도 까먹었지 뭐람. 아름다운 밤이었다 여러분”

김하연 인턴기자 kim.hayeon@joongang.co.kr