LG전자, AS에 인공지능 활용

LG전자가 스마트폰 애프터서비스(AS)에 인공지능을 활용한다. LG전자는 "올해 1분기부터 스마트폰 원격 AS에 머신 러닝, 빅데이터 분석 기술을 순차적으로 도입할 예정"이라고 9일 밝혔다.

LG전자는 우선 휴대폰 상태를 스스로 진단하고 해결책을 제시하는 ‘스마트 닥터’ 앱에 인공지능을 적용할 계획이다. 이 앱에 인공지능을 탑재하면 빠르고 정확한 진단과 사용자가 얼마나 IT기술에 익숙한지에 따라 수준별 맞춤형 가이드를 제공할 수 있게 된다.

예를 들어 스마트폰을 처음 사용하는 고객에게는 화면 밝기가 어두울 때 상단부를 터치해 밝기 조절 스크롤을 조정하라고 알려주거나 쓰지 않는 앱을 끄라고 추천해준다. 스마트폰에 익숙한 고객들에게는 자주 쓰는 게임 앱의 프레임 속도나 해상도를 낮춰 전류량을 줄이는 방법을 보여준다. 스마트닥터는 발열, 소모 전류, 네트워크, 배터리 등 스마트폰 상태를 36개 항목별로 점검해 사용자에게 즉시 알려주는 기능을 갖췄다.

이 밖에 ‘퀵 헬프’, ‘LG전자 원격상담’ 등 스마트폰 원격 서비스에 최신 로그 분석 기법을 적용할 계획이다. 사용 기록을 의미하는 로그를 분석하면 사용 패턴에 따른 문제 원인을 체계적으로 찾을 수 있다.

‘퀵 헬프’로는 하루 24시간 일대일 채팅으로 상담을 받을 수 있다. 오류 원인이 분석되면 메시지 알림 기능을 통해 어떻게 해결됐는지 알려준다. '원격상담’ 앱은 외부에서 스마트폰에 접속해 상태를 점검하고 수리 서비스를 지원한다.

조준호 LG전자 MC사업본부장 사장은 "인공지능 도입으로 고객들이 AS 센터를 찾는 불편을 크게 덜어주고 고장이나 수리 기록에 대한 데이터도 체계적으로 관리할 수 있게 됐다"고 말했다. 조 사장은 "AS 품질은 고객 편의성 측면에서 제품의 품질만큼 중요하다”며 “편리하고 믿을 수 있는 AS 기능을 지속적으로 확대할 것"이라고 말했다.

