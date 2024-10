기계들끼리 의사 소통할 공용어 개발이 핵심

모바일 액세서리 전문 기업인 벨킨은 2015년에 업계 최초로 애플워치와 아이폰 통합 충전 독인 발렛(Valet)을 선보여 큰 주목을 받았다. 발렛은 애플과 협업으로 개발한 제품이다. 애플워치를 위한 충전기와 아이폰을 위한 라이트닝 커넥터가 하나로 통합돼 있다.

기존에 충전 독이 호환하지 않는 경우가 많아서, 사용자들이 많이 불편했었다. 그러나 하나의 통합 충전기를 제공해서 애플 기기 간의 호환성을 높인 것이 애플 매니아에게 큰 인기를 끈 요인이다. 뿐만 아니라 디자인도 애플의 이미지에 맞게 세련됐다. 현재 애플스토어에서 판매 중이다.

연결표준을 제공하려는 시도는 벨킨이 처음은 아니다. 이미 여러 산업에서 벨킨과 같은 움직임이 보이고 있다. 특히 USB에서도 연결통합 표준이 큰 주목을 받고 있다. USB는 타입 A, 타입 B를 거쳐서 타입C로 진화하고 있다. 타입C의 가장 큰 장점은 100W의 전력을 공급할 수 있다는 점인데 여기에 더해 모니터 케이블 등 기기와의 거의 모든 연결을 지원한다.

미국 시장조사업체인 스트래티지애널리틱스(Strategy Analytics)은 2016년에 모바일 기기 전체 시장의 12%인 수억 대가 USB 타입C를 도입한 것으로 추정하고 있다. 이처럼 USB 타입 C는 기기 연결에 있어서 표준으로 자리잡아 사용자들에게 큰 이점을 제공할 것으로 기대된다.

[4차산업혁명의 기본은 통합·공유]타입C는 범용 AC 어뎁터, HDMI와 같은 다목적 USB케이블, 통합 커넥터를 하나의 USB로 가능하게 한다. 이는 기존에 호환되지 않아 타기기와의 연결에 불편함을 겪었던 일을 더 이상 반복하지 않아도 됨을 의미한다. 연결 호환이 편리할 뿐만 아니라 타입A, 타입B와 달리 위와 아래가 같은 대칭 형태를 이루고 있어 사용자가 연결 방향을 구분하지 않고 편리하게 연결할 수 있다. 그리고 데이터 공유를 위한 연결선으로 역할을 할 시에, 전송속도도 기존 타입들보다 매우 빠르다는 것도 장점이다.

이 같은 편리성으로 인해 연결방식 표준화가 급속도로 진행되고 있다. 앞서 언급했듯이 연결표준화는 한 산업에서 나타나는 단순한 현상이 아니다. 연결표준화는 여러 산업에서 나타나는 하나의 트랜드다. 특히 사물인터넷(IoT)에서 큰 주목을 받고 있다.

2016년은 4차산업혁명의 원년이었다면 2017년은 4차산업혁명이 가속화되는 시기가 될 것이다. 4차산업혁명은 ICBM (IoT, Cloud, Big Data, Mobile)을 기반으로 하는 스마트 혁명으로 볼 수 있다. 4차산업혁명에서 가장 큰 핵심은 데이터 공유다. 다시 말해 모든 것들을 서로 연결하고, 데이터를 공유하고, 이를 분석해서 사용자에게 의미 있는 정보를 전달하거나 시스템 스스로 판단해 업무를 처리하는 것이다. 이를 위해서 가장 중요한 것은 데이터 공유고 서로 다른 기기끼리 호환하기 위해서는 표준화 작업이 필요하다. 데이터를 서로 공유해서 분석 시스템에 더 나은 데이터를 제공하면 분석결과 수준이 더 높아지기 때문이다.

3차산업혁명은 인터넷을 기반으로 한 정보혁명으로 정의할 수 있다. 4차산업혁명은 ICBM으로 인해 발생한 스마트 혁명이 된다. 3차산업혁명을 위해서는 네트워크라는 인프라가 필요했듯이, 4차산업혁명 역시 ICBM이라는 인프라가 필요하다.

ICBM 가운데 사물인터넷은 모든 것들을 인터넷으로 연결시키는 기술이다. 다시말해 의류·시계·안경 등을 센서로 연결시키는 기술인 셈이다. 클라우드는 모든 정보들을 중앙 서버에 모아서 원격으로 서비스를 제공하는 것을 가능케 한다. 빅데이터는 분석 기술의 일종으로 비정형화되고 대규모 데이터를 빠르게 분석하는 기술이다. 마지막으로 모바일은 고객에게 서비스를 최종적으로 제공하기 수단, 혹은 기기로 정의할 수 있다.

[표준화 안되면 정보 수집·분석에 한계]ICBM의 구현 방식을 살펴보면 사물인터넷은 모바일로부터 필요한 정보들을 모아서 클라우드 센터에 전송한다. 전송한 정보들은 빅데이터에 의해서 처리(가공)한다. 가공한 정보들은 서비스에게 맞게 모바일로 다시 전달한다.

이해를 돕기 위해 행정자지부의 ‘스마트재난안전시스템’을 예로 들겠다. 이 시스템은 CCTV·드론·위성영상정보 등 다양한 곳에서 정보를 클라우드 중앙서버로 모은다. 이 정보들을 빅데이터로 분석하고 재난 가능성을 예측한다. 그리고 이러한 분석결과들을 모바일·PC로 사용자에게 알려줘서 사전조치를 취하게 하는 것이다.

사물인터넷에서 표준화가 중요한 이유가 바로 정보의 수집과 분석에 있다. 정보들을 다양한 곳의 센서로부터 수집해서 분석하는데, 센서가 서로 호환되지 않는다면 ICBM 플랫폼 기반 서비스를 제공할 수 없다. 스페인 바르셀로나에서 구축한 물 자원관리시스템을 보자. 이 시스템은 사물인터넷 기기인 센서에서 토지습도와 관련한 여러 정보들을 측정한 뒤 데이터를 클라우드 서버로 보낸다. 데이터를 수집한 클라우드는 빅데이터로 분석해서 공원 운영자의 스마트폰·태블릿PC로 정보를 제공하거나 자동으로 환경에 맞게 수분을 관리한다.

여기서 핵심 기술은 센서들을 서로 공유할 수 있게 하는 표준화 플랫폼이다. 바르셀로나의 물 자원관리시스템 구축과제의 경우 여러 기업들이 참여한다. 이는 다양한 유형의 센서들이 존재한다는 의미고, 센서가 사용하는 통신규격도 다양함을 의미한다. 그래서 중앙서버에서 호환하지 않는 통신이 있을 수 있다.

서로 호환되지 않는다면 중앙 서버에서는 충분한 데이터를 수집할 수가 없게 된다. 그러면 수자원 관리에 문제가 생기게 된다. 그래서 바르셀로나에서는 여러 유형의 센서들이 사용하는 통신 방식을 중앙 서버에서 수용할 수 있도록 표준 플랫폼을 만들어 하나로 통일했다.

참고로 기기 간의 주고받는 통신의 규격을 프로토콜이라고 한다. 기기 간의 통신 프로토콜이 맞지 않는다면 서로 데이터를 주고 받을 수 없다. 프로토콜이 다르다는 것은 마치 사람이 사용하는 언어가 다른 것과 같다. 그래서 서로 다른 프로토콜로 통신을 주고받는 것은 한국인과 프랑스인이 서로 언어를 모른 채 대화를 하는 것과 같다. 물론 한국인이 불어를 배우면 얘기할 수 있는 것처럼 상대 프로토콜을 해석할 수 있게 개발할 수 있지만 비용이 많이 들고 효율성도 떨어진다.

프로토콜 불일치를 해결하려면 고객들에게 서로 호환되는 센서 기기를 구매하도록 설득해야 한다. 단순 센서인 경우 문제는 없다. 그러나 별도 센서가 아니라 센서와 기기가 이미 혼합한 제품인 스마트 냉장고, 스마트TV와 같은 경우는 이야기가 달라진다.이해를 위해 스마트 기기로 구성한 서비스인 스마트홈에 대해서 자세히 살펴보자. 스마트홈 서비스 구축을 위해서는 중앙 서버에서 스마트 기기로부터 오는 정보들 수집해야 한다. 그렇기 때문에 중앙서버와 통신 프로토콜이 일치해야 한다. 뿐만 아니라 스마트 기기 간에도 통신이 필요하다.

[스마트홈·보안·스마트카 등 논의 활발]이는 완전한 스마트홈 서비스를 제공하기 위해서는 한 회사가 제공하는 스마트 기기들을 구매해야 함을 의미한다. 회사마다 스마트 기기에 사용하는 표준 프로토콜이 다르기 때문이다. 스마트홈 서비스를 제공받는 사용자 입장에서는 불편할 수밖에 없다.

이는 처음에 언급한 서로 다른 잭 연결보다 훨씬 더 불편하다. 그래서 정보기술(IT) 기업들은 서로 파트너십을 맺고 호환 프로토콜 표준을 개발하고 있다. 국내의 경우 삼성·LG·SK 등 많은 기업들이 협력 사업을 진행하고 있다. 삼성은 스마트씽스를 구축해 국내뿐 아니라 해외 IT기업과도 프로토콜을 호환할 수 있게 했다. LG의 경우에도 51개 국내외 IT기업이 참여한 올신얼라이언스에 가담했다.

사물인터넷 표준화는 스마트홈에서 가장 활발하게 일어나고 있지만, 이외 여러 산업분야에서도 진행 중 이다. 예를 들어 건물 에너지 관리 시스템 산업 분야에서도 스마트 미터라는 센서로부터 데이터를 수집하기 위해 프로토콜 표준화 작업에 나서고 있다. 이외에도 보안·스마트카 등도 표준화 작업이 진행 중인 분야다.

4차산업혁명에서 있어서 사물인터넷 표준화는 매우 중요한 이슈다. 한 분야의 시장을 장악한 업체가 아니라면 표준화에서 배제될 경우 아예 제품을 팔 수가 없게 될 수도 있다. 한 분야의 선도업체라 해도 생각지도 못한 다른 분야와의 협력이 필요해졌을 경우 낭패를 볼 수 있다. 최근 IT 공룡들이 표준화에 목을 매는 이유다.

유성민IT칼럼니스트

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS