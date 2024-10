팽목항 세월호와 촛불 ? 세월호 사건이 발생한 지 1000일째를 이틀 앞둔 7일 설치미술가 최병수씨가 진도 팽목항에 만든 세월호와 촛불을 형상화한 작품 사이로 해가 지고 있다. 이날 서울 광화문광장을 비롯한 전국에서는 70만 명(주최 측 추산)의 시민들이 ‘박근혜는 내려가고 세월호는 올라오라’는 주제로 새해 첫 촛불집회를 열었다.

진도=오종찬 프리랜서?

