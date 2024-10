미술·가정 교사 SW 교육, 제대로 된 수업 이뤄질까

‘현직 중등교원의 복수자격(정보·컴퓨터) 취득을 위해 임시교원양성기관 설치를 희망하는 대학은 6일까지 신청하여 주시기 바랍니다’.

교육부가 지난해 12월 27일 국·사립대학 46곳에 보낸 공문 내용이다. 현직 교사를 6개월간 교육시켜 2018년부터 중·고교에서 소프트웨어(SW) 교육을 할 자격을 주려고 하니 이들의 재교육을 맡을 대학은 신청하라는 내용이다. 1차 교육 대상인 현직 교사 33명의 명단은 이미 나왔다. 교육부 교원양성과 김수구 연구관은 “33명은 미술이나 수학, 과학, 기술·가정 등을 가르치던 현직 교사”라고 말했다.

2018년 중학교, 2019년 초등학교에서 SW 교육이 의무화된다. 이영 교육부 차관은 지난달 미래교육 시안을 발표하면서 “4차 산업혁명에 대비해 지능정보기술 분야 핵심 인재를 기르기 위해 소프트웨어 교육을 전면 실시한다”며 “우리 아이들을 모두 프로그래머로 만드는 게 아니라 컴퓨팅 사고력을 키워 주려는 것”이라고 말했다. 컴퓨팅 사고력(Computational Thinking)이란 실생활에서 겪고 있는 문제를 프로그래밍 언어를 활용해 논리적·순차적으로 해결하는 능력을 말한다. 이에 따라 전국의 중학교는 현재 선택으로 돼 있던 정보 과목을 필수로 바꿔 학생들에게 프로그래밍을 가르치며, 초등학교도 5~6학년 때 실과시간이 현행 12시간에서 17시간으로 늘어난다. 교육부는 교육을 맡을 교사를 확보하려 하고 있다.

문제는 SW 교육을 맡을 교사를 기존 교사로 돌려 막으면서 나타날 수도 있는 교육의 질 하락이다. S대 컴퓨터공학과 교수는 “다른 과목을 가르치는 현직 교사를 연수시켜 자격증을 주고 소프트웨어 교육을 맡기면 쉽고 재미있어야 할 수업이 지식만 전달하는 지루한 시간이 될까 걱정”이라고 말했다.

기존 중·고교 정보 과목 교사도 당장 내년부터 SW를 가르치려면 재교육을 받아야 한다. 최근 10년간 대학에서 정보·컴퓨터 교사 자격증을 받은 사람은 단 한 명도 교사로 임용되지 않았다. 미래창조과학부는 지난해 11월부터 1박2일짜리 SW교육 심화연수를 실시하고 있다. 초등 연수를 맡았던 한규정 공주교대 컴퓨터교육과 교수는 “연수를 받은 교사의 이해 정도나 수준에 있어 격차가 많이 났다”며 “학생도 프로그래머에서 초보자 수준에 이르기까지 격차가 클 텐데 이를 어떻게 줄이느냐가 중요하다”고 말했다. 중등교사 연수를 했던 송석리 한성과학고 교사는 “단 한 번의 연수로 학생들을 가르칠 수는 없다”며 “교사 스스로 전문적 역량을 키울 수 있는 교육 기회를 찾아 적극 활용해야 한다”고 제언했다. 이민화 KCERN(창조경제연구회) 이사장도 “교사가 학생에게 지식을 전달하는 교육을 해서는 안 되며, 학생들이 이해할 수 있는 수준으로 내용을 구성하고, 학생이 수업에 참여할 수 있도록 소통을 강화하는 방향으로 수업방식을 바꿔야 한다”고 말했다.

강홍준 사회선임기자kang.hongjun@joongang.co.kr

