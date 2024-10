▶이영수씨 별세, 권오성·오현(한국거래소 본부장보)·정옥씨 모친상=7일, 건국대병원 장례식장 202호실, 발인 9일 오전, 02-2030-7900

▶전순이씨 별세, 최삼섭(대원플러스그룹 회장)씨 장모상=6일 오후 4시, 부산의료원 특1호실, 발인 9일 오전 7시, 051-507-3000

▶윤필항씨 별세, 권태윤(전 대한상공회의소 근무)·태흥(전 신용보증기금 전무)씨 모친상=6일 0시35분, 삼성서울병원, 발인 9일 오전 7시, 02-3410-6919

▶이기수씨 별세, 이강문(이제이텍 전무)·은정(에듀베스트 근무)·강혁(태영 대표)씨 부친상=5일 오후 7시, 삼성서울병원, 발인 9일 오전 6시30분, 02-3410-6914

