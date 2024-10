[올해 첫 촛불집회, 보수단체는 특검서 맞불]

2017년 첫 주말 촛불집회가 7일 시민 50만 명(주최 측 추산)이 모인 가운데 서울 광화문광장에서 개최됐다. 11회째인 이날 집회는 세월호 참사 1000일(9일)을 맞아 ‘박근혜는 내려오고 세월호는 올라오라’는 주제로 열렸다. 유가족들은 희생자 사진을 들고 행진대열 앞에 섰다. 한편 보수단체는 이날 서울 강남 무역센터 앞에서 박영수 특별검사팀 사무실이 있는 선릉역을 지나 강남역까지 행진했다.

[만취난동 한화 회장 3남 김동선 구속]서울 강남경찰서는 술에 취해 주점 종업원을 폭행하고 경찰차를 파손한 혐의로 김승연 한화그룹 회장 3남 김동선(28)씨를 7일 구속했다. 서울중앙지법 한정석 영장전담판사는 “범죄사실이 소명되고 구속 사유와 필요성이 인정된다”며 구속영장을 발부했다. 김씨는 2010년에도 호텔 주점에서 여성 종업원을 추행하고 집기를 파손해 경찰에 입건됐다.

[국민의당 대표 경선 합동연설회]국민의당 당 대표 경선에 출마한 문병호·손금주·황주홍·김영환·박지원(기호순) 후보는 7일 광주광역시와 전북 전주에서 열린 합동연설회에서 호남표 구애 경쟁을 벌였다. 호남 지역 당원 비율이 전체의 55%에 달하는 만큼 이날 분위기는 전당대회 당일을 방불케 했다. 국민의당은 15일 고양시 일산 킨텍스에서 전당대회를 열고 새 지도부를 선출한다.

[이재명 “선거 연령 17세로 낮춰야”]이재명 성남시장은 7일 “개혁 입법을 통해 선거연령을 17세로 낮춰야 한다”고 주장했다. 이 시장은 이날 언론에 배포한 입장문에서 “17세면 충분히 자기 판단으로 정치적 선택을 할 수 있다”며 이같이 밝혔다. 이 시장은 지난 4일에도 “표의 등가성을 확보하기 위해 선거연령을 17세로 낮추고 권역별 비례대표제와 중대선거구제 등 정치 개혁을 추진하자”고 제안했다.

[서울 휘발유 가격, L당 1600원까지 올라]서울 지역 주유소의 휘발유(가솔린) 평균 가격이 1년4개월 만에 L당 1600원을 넘어섰다. 7일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 서울 휘발유 평균 가격은 1610.87원, 경유(디젤)는 1400.77원을 기록했다.

