가전서 출발해 컴퓨터·자동차까지 흡수

세계 최대의 전자 박람회인 소비자가전쇼(CES)가 올해로 50주년을 맞이했다. 전세계 150개국에서 3000여개 업체가 참가한 가운데 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 막을 올린 올해 CES에는 나흘간 18만명 이상의 관람객이 전시장을 찾을 것으로 예상된다.

매년 1월 초 열리는 CES가 주목받는 것은 정보기술(IT) 분야에서 그 한 해의 트렌드를 보여주기 때문이다. 1967년 미국 뉴욕에서 처음 열렸을 때만 해도 CES는 말 그대로 냉장고·세탁기 같은 가전제품을 주로 선보이는 소규모 행사였다. 첫 행사의 관람객은 1만7500명에 불과했다. 70년에는 필립스가 비디오레코더(VCR)을 내놨고, 컴팩트디스크(CD) 플레이어(1982년)와 닌텐도 가정용게임기(1985년)도 이 행사를 통해 텃 선을 보였다. 하지만 90년대 디지털TV와 2000년대 태블릿PC 등이 잇따라 등장하면서 CES는 정보통신기술(ICT) 업계의 가장 큰 축제로 발돋움했다. 전자산업의 메가트렌드가 가전과 개인용컴퓨터(PC)에서 디지털 기기로 변화한 데 따른 결과다.

[19세기 만국 박람회는 제국주의 선전의 장]이같은 CES의 변신이 새삼스러운 일은 아니다. 최초의 근대적 박람회인 1851년 런던 만국박람회 이후 박람회는 약 160년 간 ‘반발 앞선 미래’를 인류에 소개하고 공유하는 플랫폼 역할을 해왔다.

산업혁명과 궤를 같이 하는 19세기 근대 박람회는 제국주의 선전의 장이 됐다. 빅토리아 영국 여왕의 남편 알버트 공이 주도한 런던 만국박람회는 일종의 ‘근대화 프로젝트’였다. 최신 기술을 적용한 신제품 1만3939점이 출품됐으며 방문 관람객 수만 600만 명에 달했다. 그 중 최고 명물은 ‘수정궁(Crystal Palace)’이었다. 임석재 이화여대 건축학과 교수는 “길이 563m, 너비 124m, 높이 33m에 이르는 건물 전체를 벽돌 한 장 쓰지 않고 유리로만 지었다”며 “19세기 신건축 운동의 역사에서도 큰 획을 그은 중요한 작품”이라고 설명했다.

영국에 뒤질세라 프랑스도 대혁명 100주년인 1889년 파리 만국박람회를 개최했다. 프랑스 철강 산업의 힘을 자랑하기 위해 세운 철탑이 바로 301m 높이의 에펠탑이다. 파리박람회는 거대한 식민지 전시장이기도 했다. 원주민 촌을 만들어 아시아와 아프리카 사람들을 전시했다. 1900년 박람회에는 대한제국도 초대됐다. 조선 황실이 내놓은 물품과 함께 프랑스인이 개인 소장했던 직지심체요절도 출품됐다.

[내연기관 발전하며 모터쇼 인기 끌어]19세기 말부터 박람회는 내연기관이라는 새로운 상품에 집중한다. 내연기관 박람회의 시초는 1897년 시작된 독일 프랑크푸르트 모터쇼(IAA)다. 자동차 산업이 일찍 발달한 독일에서는 진귀한 자동차를 자랑하는 일이 일상으로 자리잡았다. 이를 위해 공식적인 자리를 마련한 것이 모터쇼의 기원이 됐다. IAA는 1897년 베를린 브리스톨 호텔에 4대의 차를 전시하면서 시작됐고, 1951년부터 프랑크푸르트로 장소를 옮겼다.

사실 미·소 냉전만 아니었다면 베를린 모터쇼가 될 수도 있었다. 2차 대전 직후인 1949년 베를린이 동서로 분단되면서 서베를린은 동독에 둘러싸인 ‘육지의 섬’이 되버렸기 때문이다. 결국 폴크스바겐·메르세데스-벤츠·BMW 등 독일 메이커의 조립 공장이 가까운 서독 남부 프랑크푸르트로 모터쇼 장소를 옮길 수 밖에 없었다.

IAA의 백미는 홈 그라운드의 이점을 누린 메르세데스-벤츠의 콘퍼런스다. 메르세데스-벤츠는 1909년 완공 당시 40m 높이로 유럽 최대 돔 건물이던 3층 높이의 ‘페스트할레’를 통째로 빌려 수십년째 전시장으로 쓰고 있다. 지상층(5646㎡)에 2·3층 공간을 더하면 1만5000명을 수용할 수 있다. 김필수 대림대 자동차학과 교수는 “에스컬레이터를 타고 3층까지 올라간 뒤 내려오면서 전시차량을 구경하는데 ‘세계에서 가장 아름다운 쇼룸’이라고 주장할 만하다”고 설명했다. 프랑크푸르트 모터쇼 뿐 아니라 1898년 파리 모터쇼, 1899년 디트로이트 모터쇼 등이 모두 100년 이상의 역사를 자랑한다. 1954년 시작된 도쿄 모터쇼도 60년이 넘었다. 김필수 교수는 “모터쇼는 지금껏 자동차 매니아의 열망을 충족하는 역할을 100% 이상 해왔다”고 말했다.

[PC 중심 컴덱스, 컨버전스 열풍으로 몰락]

전자공학의 발전에 따라 70년대 이후 자동차와는 별개로 전자기기·컴퓨터 중심의 박람회도 열리기 시작했다. 대표 주자는 PC 중심의 전시회인 ‘컴덱스(COMDEX)’다. 1979년 시작된 컴덱스는 매년 봄 미국 라스베이거스, 가을에는 애틀랜타에서 열렸다. 최초의 16비트 컴퓨터인 IBM PC 5150(1981년), 애플 매킨토시(1984년), MS DOS 5(1989년), 윈도3.1(1991년)이 컴덱스를 통해 처음 공개된 대표적 제품이다.

대표 상품에서 볼 수 있듯이 컴덱스의 주인공은 IBM과 인텔, 그리고 마이크로소프트(MS)였다. 기조연설도 빌 게이츠 MS 회장, 앤디 그로브 인텔 회장 등 세계 IT업계 리더들이 맡았다. 컴덱스는 1980~90년대에 전성기를 구가했다. 1994년 추계 컴덱스에서 게이츠 회장은 ‘2005년 손가락 하나로 모든 정보를(Information at your fingertips in 2005)’이라는 주제로 기조연설을 했다. 컴퓨터가 소형화되면서 점차로 개인 필수품이 돼 사람 손 안에 들어오고, 삶의 모든 영역을 개선시킬 수 있다는 의미를 함축한 발언이었다. 전자 산업은 게이츠의 예견대로 발전했지만 컴덱스는 2003년 문을 닫아야했다. 융합(컨버전스)이 대세가 되면서 PC보다 스마트폰·태블릿PC·스마트가전 등 CES에서 다루는 제품들이 각광을 받기 시작했기 때문이다.

CES는 스마트홈·증강현실(AR)·가상현실(VR)·드론·웨어러블 등 다양한 제품을 선보이면서 매년 2~3월 스페인 바르셀로나에서 열리는 통신 박람회 모바일월드콩그레스(MWC), 매년 하반기 독일 베를린에서 열리는 가전전시회(IFA)와 함께 삼두체제를 형성했다. 최근에는 CES에 자동차 업체들이 대거 진출하면서 ‘라스베이거스 모터쇼’라는 별명도 얻었다. 올해 행사에서는 단순히 스마트카를 소개하는데 그치지 않고 사물인터넷(IoT)·가상현실·자율주행 등을 인공지능(AI)으로 통합하는 새로운 모습을 보여주고 있다.

